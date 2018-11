Kedysi ukazovala bobra a dnes... Táto česká speváčka (56) je stále kus!

Heidi Janků sa narodila 23. novembra 1962, pochádza z hudobníckej rodiny. Ona sama sa začala venovať spevu aj klavíru a vystupovala vo folklórnom súbore. Na gymnáziu začala spievať s rôznymi kapelami, neskôr odštartovala sólovú kariéru. Jej najznámejším hitom je pieseň Když se načančám.

Okrem jej spevu si fanúšikovia mohli viackrát vychutnať aj pohľad na jej nahé telo. Začiatkom 90. rokov jej totiž nevyšlo podnikanie a s manželom zostali bez peňazí. A tak prijala ponuku na erotické fotky pre pánsky magazín Lucky Boy, kde sa ukázala hore aj dole bez.

S nahotou však nikdy nemala problém, bez oblečenia pózovala napríklad aj tesne pred 50. narodeninami. Ako však v septembri prezradila, nič podobné už nechystá. „Ja myslím, že už na to nemám, táto etapa môjho života skončila. Mne už pristane zahalenie,” povedala pre Radio Impuls.

Mnohí muži by s ňou však určite nesúhlasili. Postavičku má totiž stále ako lusk. Zdá sa, že nemá ani gram tuku navyše a stále sa drží v rovnakej forme ako pred rokmi. „Najskôr to budú gény. A optimistický pohľad na svet. Myslím, že keď sú ľudia spokojní vo vnútri, tak to vyžaruje aj von,” povedala večne usmiata speváčka.

Tento rok sa však musela vyrovnať aj s veľmi smutnou udalosťou, keď zomrel jej druhý manžel Ivo Pavlík. Boli spolu už od roku 1992. Pavlík bol však takmer o 30 rokov starší. Práve on ju priviedol na dráhu sólovej speváčky.

