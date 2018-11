Smútok Kamily Magálovej: Zomrel jej kolega a kamarát... Mali spolu pomer?!

Kamila Magálová sa narodila 16. novembra 1950. Rovnako ako jej starší brat Marián Slovák vyštudovala herectvo na VŠMU. Od roku 1982 je členkou činoherného súboru SND.

Okrem toho hrala v mnohých televíznych filmoch a vyhľadávajú ju aj českí filmári. Účinkovala aj v seriáloch, napríklad v Odsúdených, v Kolonáde či v Za sklom.

Kamila Magálová zamlada na titulnej stránke časopisu Eurotelevízia.

Dlhých 38 rokov bola vydatá za vysokoškolského pedagóga Slavomíra Magála. V roku 2011 sa však objavili paparazzi fotky Kamily s jej kolegom, nedávno zosnulým Mariánom Geišbergom. Podľa fotografa spolu strávili dlhý čas v aute a nechýbali ani bozky.

Geišbergova manželka túto tému odmietla komentovať a pôsobilo to, akoby to ani nebrala vážne. Samotná Kamila tiež tvrdila, že o milenecký pomer nešlo. Navyše bola vraj v tom čase aj tak už dva roky podvádzanou ženou. S Magálom sa nakoniec rozviedli, Geišbergovci spolu zostali až do nečakanej Mariánovej smrti. Rozlúčka s týmto skvelým hercom je naplánovaná na nedeľu.