Vyše 40 rokov nevraživosti medzi súrodencami: Rodinné tajomstvá známych slovenských hercov

Marián Slovák sa narodil 8. januára 1949. Maturoval ako záhradník, potom vyštudoval VŠMU. Účinkoval v Divadle Andreja Bagara v Nitre aj na Novej scéne v Bratislave. Hral v mnohých televíznych filmoch, v posledných rokoch ho diváci vídajú aj v seriáloch – Búrlivé víno, Kolonáda, Divoké kone, ZOO.

Zdroj: RTVS

Zdroj: TV MARKÍZA

Sestrou Mariána Slováka je jeho herecká kolegyňa Kamila Magálová. Súrodenci však majú už niekoľko desaťročí napäté vzťahy. „So sestrou to bol pre mňa bolestný rozchod. Je to už od sedemdesiateho piateho či sedemdesiateho šiesteho roku. Na túto tému nechcem podávať informácie. Je to Pandorina skrinka moja a našej rodiny,” uviedol pred časom herec pre Plus 7 dní. A ani pred pár rokmi ešte nebol ochotný odpovedať na otázky o Kamile.

Na verejnosť sa od iných zdrojov dostali rodinné spory pre nesplnený sľub. Magálová vraj mala doopatrovať babičku, no namiesto toho ju umiestnila v ústave. Naťahovali sa aj o byt zdedený po starých rodičoch.

Ďalším kameňom úrazu mal byť Kamilin vzťah k Eve Matejkovej – herečke, ktorú si Marián vyvolil za manželku. Údajne ju nechcela prijať do rodiny. Manželia sú spolu šťastní 45 rokov a súrodenci sa takmer rovnako dlhý čas navzájom vyhýbajú.