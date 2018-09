Nechutný biznis: Holá a sfetovaná... Kontroverzné fotky mŕtvej Amy Winehouse na predaj

Dnes by Amy Winehouse oslávila 35 rokov. Bohužiaľ, nedožila sa ani 28. narodenín, zomrela necelé dva mesiace pred nimi 23. júla 2011. Zaradila sa tak do nešťastného Klubu 27 - toto pomenovanie zahŕňa hviezdy, ktoré zomreli vo veku 27 rokov, napríklad Kurt Cobain, Jimmi Hendrix, Janis Joplin.

Brunetka mala obrovský talent a jej piesne si získali mnoho fanúšikov na celom svete. Už prvý album Frank získal obrovskú popularitu, s albumom Back to Black sa už mohla zaradiť medzi svetové idoly. Za jej úspechom stála hlavne pieseň Rehab, kde Amy opisovala, ako ju manažér chcel poslať na liečenie kvôli alkoholu.

Zdroj: SITA/AP

Bohužiaľ, práve závislosť sa jej stala osudnou. Winehouse holdovala aj drogám, vyšetrovanie jej smrti však potvrdilo predávkovanie alkoholom. Jej rodina tvrdila, že niekoľko týždňov pred svojou smrťou už speváčka nepila a chcela so svojimi démonmi bojovať. Ak je to pravda, zrejme sa jej náhle do cesty postavil nejaký problém, kvôli ktorému opäť siahla po alkohole a dopriala si poriadne množstvo.

Počas života vyrábala Amy jeden škandál za druhým – najmä v opitosti. Napríklad prišla na koncert podgurážená, zadržali ju kvôli drogám, napadla niekoľkých ľudí... No kontroverznosti neprestali ani po jej smrti. Istý „kamarát” sa totiž rozhodol na nej priživiť naozaj nechutným spôsobom.

Amy Winehouse s manželom Blakeom Zdroj: SITA

Dva roky po tom, čo Amy opustila tento svet, dostal istý magazín k dispozícii pohoršujúce fotografie. Tie zachytávali obnaženú speváčku v posteli. Ako prezradil zdroj, nafetovali sa spolu a viedli bizarné debaty. „Bola zdrogovaná kokaínom a marihuanou, volala ma MacDonald a pózovala na vyzývavých fotkách,” opísal okolnosti vzniku týchto snímok, ktoré ju zachytávali aj s manželom Blakeom. Webstránka, ktorá obrázky dostala, sa rozhodla za ne nezaplatiť. V článku informovala o tom, že istý muž predáva tento kontroverzný materiál, no fotky z etických dôvodov nezverejnila.