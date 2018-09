Gombitová sa takmer vydala, ale... SVADBA ZRUŠENÁ!

Dnes oslavuje 62. narodeniny fenomenálna slovenská speváčka, o ktorej kvalitách by si nedovolil nikto pochybovať. Marika Gombitová sa profeionálnou speváčkou stala v roku 1976, keď sa pripojila ku skupine Modus. Na prelome 70. a 80. rokov nahrala prvé sólové albumy.

Lekárka Miloslava Štelcová s Marikou Gombitovou počas jej zotavovania sa v Čechách po vážnej autonehode. Hoci ju koncom novembra 1980 nešťastná autonehoda pripravila o možnosť chodiť, nikdy sa hudobnej kariéry nevzdala a neprestala vystupovať. Práve spievanie je jej evidentne v živote všetkým, v podstate celoživotnou láskou.

Potvrdzuje to aj priznanie, ako speváčka zrušila svoju svadbu. Marika túto súkromnú záležitosť odhalila vo svojej knihe Úlomky spomienok. Svoju prvú veľkú lásku stretla v Nemecku a podnikateľ Rudi jej dokonca na prst navliekol aj snubný prstienok. Keď však už išlo do tuhého, namiesto vydaja do Nemecka Gombitová uprednostnila svoju hudobnú kariéru. „Zvolila som muziku...” prezradila.

Zdroj: Jan Zemiar

Sedem rokov po tom, ako ju nehoda upútala na vozíček, zas stretla Taliana Alberta. „Bolo to obdobie plné lásky a šťastia,” spomína v knihe Gombitová. Albert nemal s jej hendikepom žiadny problém a obetavo jej so všetkým pomáhal. Keď však vzťah začal byť naozaj vážny, postavila sa proti nemu jeho rodina.

Albert nakoniec podľahol tlaku príbuzných a plánovanú budúcnosť s Marikou jednoducho zahodil za hlavu. V roku 2004 však do jeho života veľmi kruto zasiahol osud. Pri testovaní novej motorky na rallye mal v Hurghade nehodu a ťažký stroj spadol priamo na neho. Rovnako ako naša speváčka, aj on po nešťastí skončil na vozíčku.