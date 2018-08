Neuveríte, že má vyše 50: Super telo, zmyselné pózy... Táto herečka je neuveriteľne HOT!

LOS ANGELES - Skvelá herečka a krásna žena! Taká je Halle Berry, aj keď už prekročila prah 50-ky. Práve dnes oslavuje 52. narodeniny a záber, ktorý naservírovala fanúšikom počas uplynulého víkendu, musel každého z nich dostať do varu. Perfektné telo a zmyselný postoj pôsobia, akoby na ňom pózovala oveľa mladšia žena.

Halle Berry sa narodila 14. augusta 1966. Spočiatku koketovala s modelingom a zúčastnila sa aj niekoľkých súťaží krásy. V roku 1986 skončila ako prvá vicemiss na Miss USA a potom sa umiestnila ako šiesta na finále Miss World.

Zdroj: Instagram

Ukázalo sa však, že nemá len peknú tváričku, ale aj herecký talent. Začiatkom 90. rokov sa začala objavovať vo filmoch, účinkovala napríklad vo Flintstonovcoch, X-menoch a zahrala si aj Bondgirl. Za film o herečke, speváčke a tanečnici Dorothy Dandridge získala ak prvá černoška nomináciu na Oscara. Sošku vyhrala v roku 2001 za Ples príšer. Skvelá bola aj v Gothike.

Menej šťastnou voľbou bol pre ňu film Catwoman, za ktorý bola nominovaná na Zlatú malinu za najhoršou herečku. S pokorou si však cenu osobne prevzala.

Aj ako herečka Halle využíva, že má skvelé telo. A stále sa oň preto poctivo stará. Cvičí takmer každý deň a okrem toho nedá dopustiť na beh. Navyše dodržiava prísne zásady stravovania.

Ako už informoval portál feminity.sk, o Halle je známe, že praktizuje ketogénnu diétu a vďaka jej zásadám sa jej darí udržať si pod kontrolou aj jej ochorenie, cukrovku, ktorú má diagnostikovanú už roky. Na svojom instagrame aj dodala: „Keto je veľmi nízkosacharidový potravinový plán, ktorý skutočne núti vaše telo spáliť tuk ako blázon. Myslím si tiež, že to bolo do značnej miery zodpovedné za spomalenie môjho procesu starnutia. Keto životný štýl ponúka toľko výhod, ako je strata hmotnosti... kontrola chuti do jedla, viac energie a lepšie duševné výkony. Ak ste ako ja, možno môžete zvrátiť diabetes typu 2... .“

A vďaka tomu, že je naozaj vo forme, mohla Halle aj víkend pred svojimi 52. narodeninami poštekliť fantáziu fanúšikov takou zmyselnou fotografiou, že... No, veď pozrite sami!