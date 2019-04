Herečka Halle Berry sa na slávnom filme poriadne nadrela: Vážne zranenie pri tréningu!

Prezradila to v rozhovore pre portál Extra. „Zlomila som si tri rebrá, keď som nacvičovala pre Johna Wicka. Je to pre mňa ako čestný odznak. Nevieme, ako sa to stalo...Chvíľu som pracovala so zlomenými rebrami, až kým som už ďalej nevládala,“ vysvetlila 52-ročná umelkyňa.

Herečka vo filme stvárni Sofiu - starú známu Johna Wicka, ktorého stvárni Keanu Reeves. Berry pre snímku trénovala a dostávala sa do formy niekoľko mesiacov. „Sú to hodiny a hodiny kaskadérskeho tréningu, tréningu so zbraňami, tréningu so psami, potom je to silový tréning s mojím trénerom a sledovanie si môjho stravovania,“ priblížila prípravy na snímku herečka.

Halle Berry si v roku 2002 za účinkovanie v dráme Ples príšer (2001) odniesla cenu americkej Akadémie filmových umení a vied za ženský herecký výkon v hlavnej úlohe ako prvá Afroameričanka v histórii udeľovania týchto prestížnych ocenení. Získala však aj nelichotivú Zlatú malinu za stvárnenie Catwoman v rovnomennom filme z roku 2004.

Herečka je známa napríklad aj z komiksoviek X-Men (2000), X-Men 2 (2003), X-men: Posledný vzdor (2006) a X-Men: Budúca minulosť (2014), akčnej krimi Swordfish: Operácia Hacker (2001), bondovky Dnes neumieraj (2002), mysteriózneho trileru Gothika (2003), drámy Frankie & Alice (2010), romantickej komédie Silvestrovská noc (2011), mysterióznej sci-fi drámy Atlas mrakov (2012), krimitrileru Tiesňová linka (2013), trileru Na doraz (2017) či akčnej snímky Kingsman: Zlatý kruh (2017).