Z fešného princa starý kráľ: Pozrite, ako sa zmenil herec z rozprávok

Jan Čenský sa narodil 1. mája 1961. Už počas školy začal hrať a pre pracovné povinnosti ukončil konzervátorium neskôr, ako mal. Hral v mnohých rozprávkach, napríklad Bílá kočička, Princové jsou na draka, O nejchytřejší princezně. Z filmov je jeho najznámejšia rola asi v snímke Když rozvod, tak rozvod. Účinkoval aj v mnohých seriáloch, z posledných rokov je najznámejšia Ordinace v růžové zahradě.

Zdroj: CT

Zdroj: CT

O pracovnej vyťaženosti Čenského svedčí aj to, že zmeškal niektoré zásadné veci v živote svojho syna. „Nebol som pri pôrode, na maturitnom plese a na promóciách. Všetko kvôli práci. A to považujem za mínus. Pretože keď si predstavím, že by moji rodičia neboli na prvom predstavení, veľmi by ma to mrzelo. Mateja to zrejme tiež mrzí...” prezradil v roku 2015 pre český časopis Maminka.