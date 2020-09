Rozbitá huba, viacnásobné zlomeniny, natrhnuté ucho: Český princ sa poriadne „rozsekal“... Neuveríte, čo robil!

PRAHA - Poriadne sa dochrámal! Český herec Jan Čenský kedysi hrával fešných princov, no v uplynulom období by mohol stvárniť akurát tak obeť hrozivej nehody. Neuveríte, aké zranenia sa dajú privodiť na bicykli.

Budúci rok oslávi 60, no to mu nebráni vychutnávať si adrenalínové zábavky. Herec Jan Čenský však na to doplatil nepríjemným úrazom.

Ako informuje denník Aha!, Čenský testoval cudzí bicykel, v rýchlosti 40 km/h prepadol cez riadidlá a skončil celý dolámaný. „Rozbil som si hubu tak, že som sa dával dohromady tri mesiace. V čase, keď sa nehralo, som bol úplne nepoužiteľný,” prezradil herec a vyrátal, čo všetko sa mu pri páde z bicykla stalo. „Mám posunutú kľúčnu kosť, natrhnuté ucho. Mal som zlomenú ruku, tri rebrá a nohu. Ešte nie som úplne fit, ale nie je to na mne veľmi vidieť,” uviedol Jan.

Ako dodal, bol prekvapený, že sa musel dávať dokopy tak dlho. „Neviem, či ste mali niekedy zlomené rebrá, ale s tým sa nedá veľmi spať. Dosť to bolí,” posťažoval sa redaktorke spomínaného denníku. Nechajme sa prekvapiť, či už bude s podobnými zábavkami opatrnejší.