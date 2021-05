Desivá NEHODA českého herca (60): Diera v hlave, pohnutý mozog, vyhodená kľúčna kosť!

V septembri sme na Topkách informovali o desivej nehode českého herca, ktorý kedysi hrával fešných princov. Jan Čenský minulý rok testoval kamarátov bicykel a v rýchlosti 40 km/h preletel cez riadidlá a skončil celý dolámaný. Vtedy sympaťák opísal len zlomenú ruku, rebrá a nohu... No v skutočnosti bolo jeho zranenie oveľa desivejšie.

Aktuálne sa o chvíľach na hranici života a smrti rozhovoril opäť. „Mám dieru v hlave. Pohol sa mi mozog v plene takpovediac. Pán doktor mi povedal, že po náraze do hlavy sa mi to v nej celej otriaslo a plena sa odchlípla,“ odhalil českému Blesku Čenský, ktorý sa z nepríjemných zranení dostával veľmi dlho. „Trvalo to asi mesiac. Kedykoľvek som zavrel oči, padal som do strany,“ opísal následky nehody.

Rozbitá huba, viacnásobné zlomeniny, natrhnuté ucho: Český princ sa poriadne „rozsekal“... Neuveríte, čo robil!

No to zďaleka nie je všetko. „Vyhodil som si kľúčnu kosť. Vyletela mi z miesta, kde má byť a s tým sa, bohužiaľ, nedá nič robiť. Cítim preto občas, ako sa mi dotýka ohryzok a kosť. To je niekedy nepríjemné pri dýchaní,“ opisuje šokujúce ťažkosti Čenský. Napriek tomu na šport nezanevrel. Rád lyžuje a snowboarduje a dokonca sa na svahy chystal aj túto zimu. Plány mu nakoniec prekazila až pandémia.

Pár mesiacov po nehode sa posadil opäť aj na bicykel. Navyše sa prešiel aj po osudnej trase. „Zjazdil som aj to miesto, kde som si rozbil hubu a iné ďalšie treky. Zatiaľ sa nebojím, zatiaľ to ide,“ priznal herec, ktorý je zástancom prístupu, že keď človek spadne z koňa, musí naňho znova naskočiť a prejsť sa.