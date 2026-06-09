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Bojnice odpália leto najväčšou párty v regióne: Na Welcome Summer Fest 2026 mieria Separ aj legenda HEX

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(Zdroj: codnes.sk)
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Lúče popoludňajšieho slnka, romantický západ a neskôr obloha plná hviezd dotvoria atmosféru hudobného line-upu, ktorý nenechá nikoho chladným.

Areál Plážového kúpaliska v Bojniciach sa v sobotu 4. júla 2026 premení na jeden masívny tanečný parket. Už od 16:00 hod. odštartuje očakávaný WELCOME SUMMER fest Bojnice 2026, ktorý prepojí špičku domáceho rapu, pop-rockové legendy a elektronickú tanečnú hudbu až do skorých ranných hodín. Návštevníci sa môžu tešiť na explozívnu šou v podaní mien ako Separ, HEX, Lucabrassi10x či Milan Lieskovský.

Výbušný mix žánrov pod holým nebom

Organizátori tohtoročného festivalu vsadili na osvedčenú rozmanitosť, ktorá spája rôzne generácie fanúšikov. Prírodný areál v tesnej blízkosti vodnej plochy poskytne dokonalé zázemie pre návštevníkov, ktorí si budú môcť užiť hudbu od poobedňajších hodín až do hlbokej noci. Hlavným lákadlom večera bude nekompromisný rapový G.O.A.T. Separ, ktorého energická šou pravidelne vypredáva slovenské haly. O rockovú nostalgiu a hromadné spievanie najznámejších rádiových hitov sa zasa postará kultová skupina HEX.

Bojnice odpália leto najväčšou
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: codnes.sk)

Párty na pláži až do rána bieleho

S úderom polnoci sa festivalový program nekončí, práve naopak. Areál Plážového kúpaliska prevezme do rúk elektronická hudba. Ústrednou postavou nočnej časti bude popredný slovenský DJ a producent Milan Lieskovský, ktorý do Bojníc prinesie svoju povestnú energickú šou. Sekundovať mu bude známa producentská dvojica Drozďo & Demex, ktorá svojimi beatmi udrží návštevníkov v nepretržitom pohybe až do svitania. Jedinečné prostredie plážového areálu v tesnej blízkosti historických Bojníc dodáva podujatiu špeciﬁcký dovolenkový nádych. Návštevníci si tak môžu vychutnať nielen hudbu, ale aj pravú letnú atmosféru s drinkom v ruke priamo pri vode.

Bojnice odpália leto najväčšou
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: codnes.sk)

Praktické informácie a predpredaj

Brány festivalového areálu sa otvárajú v sobotu 4. júla 2026 presne o 16:00 hod.. Vzhľadom na vysoký záujem organizátori odporúčajú zabezpečiť si vstupenky vopred. Aktuálne sú lístky dostupné v limitovaných vlnách za zvýhodnené ceny.

Lístky sú dostupné v oﬁciálnej sieti Predpredaj.sk.

Najnovšie aktualizácie, časový harmonogram (line-up) a ďalšie organizačné pokyny nájdete na oﬁciálnych proﬁloch na sociálnych sieťach Instagram @welcome_summer_fest a Facebooku.

Bojnice odpália leto najväčšou
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: evency.sk)

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