Šok pri kontrole: Práve TIETO dopravné lietadlá majú trhliny na krídlach! Úrady zasiahli

BRUSEL - Najväčšie dopravné lietadlo sveta sa opäť dostalo do centra pozornosti. Technici pri pravidelnej údržbe objavili praskliny v časti krídla viacerých strojov Airbus A380. Európsky regulátor už nariadil mimoriadne kontroly.
Nečakaný nález počas údržby
Airbus musí preveriť stav viacerých lietadiel obrieho typu A380 po tom, čo technické kontroly odhalili poškodenie v dôležitej časti nosnej konštrukcie krídla. Výrobca v utorok oznámil, že preverí celkovo 16 strojov.
Problém sa objavil počas bežných servisných prehliadok, keď technici zaznamenali praskliny v jednej z častí krídel. Nález sa týkal lietadiel prevádzkovaných spoločnosťami Emirates a Qantas.
Európsky regulátor zasiahol
Na situáciu reagovala aj European Union Aviation Safety Agency, ktorá nariadila mimoriadne inšpekcie dotknutých lietadiel.
Letecké spoločnosti musia podľa pokynov úradu podrobne skontrolovať nosníkovú štruktúru krídiel. Práve v tejto oblasti boli počas rutinných kontrol objavené praskliny.
Päť lietadiel čaká okamžitá kontrola
Airbus uviedol, že z celkového počtu 16 preverovaných strojov musí päť absolvovať kontrolu bezodkladne.
Všetkých päť lietadiel patrí do flotily spoločnosti Emirates, ktorá prevádzkuje najväčšiu flotilu Airbusov A380 na svete. Kontroly mali odštartovať už nasledujúci deň po oznámení výrobcu.
Väčšina prípadov sa týka Emirates
Z lietadiel zaradených do preverovania prevádzkuje až 15 spoločnosť Emirates. Jediný ďalší stroj patrí austrálskemu dopravcovi Qantas.
Práve na lietadlách týchto dvoch aerolínií boli praskliny objavené ako prvé.
A380 využívajú aj ďalšie veľké aerolínie
Airbus A380 zostáva vlajkovou loďou viacerých svetových leteckých spoločností. Okrem Emirates a Qantas tento typ lietadla nasadzujú aj Lufthansa, British Airways či Qatar Airways.
Zatiaľ nie je známe, že by sa problém s prasklinami týkal aj ich strojov. Kontroly sa momentálne zameriavajú na lietadlá označené Airbusom a európskym regulátorom ako potenciálne rizikové.
Nie je to prvýkrát
Airbus A380 sa s problémami v oblasti krídel stretol už v minulosti. Pred viac ako desiatimi rokmi musel výrobca riešiť mikrotrhliny v niektorých konštrukčných prvkoch krídla, čo viedlo k rozsiahlym kontrolám a opravám viacerých lietadiel. Nie je však jasné, či aktuálne zistené praskliny súvisia s vtedajšími problémami.