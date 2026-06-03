Poklady za 150-tisíc eur, olympijské legendy a novinky, ktoré inde nekúpite: Už v piatok Bratislava zažije najväčší sviatok zberateľov

Už tento piatok 5. júna sa na dva dni otvoria trezory, súkromné zbierky a múzejné kolekcie, ku ktorým sa verejnosť bežne nedostane. Bratislavské zberateľské dni prinesú do Incheby vzácne mince, legendárne známky, olympijské rarity, exkluzívne novinky aj zberateľské poklady z celej Európy.
Organizátori očakávajú jeden z najatraktívnejších ročníkov v histórii podujatia. Pod jednou strechou sa predstaví viac ako 130 vystavovateľov z 23 krajín sveta a tisíce exponátov, ktoré spájajú históriu, umenie, šport aj investičnú hodnotu.
Numizmatický klenot za 150-tisíc eur
Len výnimočne sa verejnosti naskytne príležitosť vidieť mincu s hodnotou približne 150 000 eur. Práve takým exponátom bude výnimočný 5-dukát cisára Mateja II. z pražskej mincovne, ktorý patrí medzi najvzácnejšie habsburské razby svojej doby. Návštevníci Bratislavských zberateľských dní ho budú môcť vidieť na vlastné oči iba v piatok 5. júna.
Popri ňom budú vystavené aj ďalšie numizmatické skvosty ako päťdukát mesta Regensburg, antický statér Filipa II. Macedónskeho či aureus cisára Antonina Pia. Exponáty, ktoré sa bežne nachádzajú v špičkových súkromných zbierkach, tak budú na dva dni dostupné širokej verejnosti.
Nové 0 Euro suveníry, po ktorých bude obrovský dopyt
Medzi najočakávanejšie novinky patria nové motívy 0 Euro suvenírov, ktoré budú dostupné exkluzívne iba počas Bratislavských zberateľských dní. Zberatelia sa môžu tešiť na motív legendárneho krasokorčuliara Ondreja Nepelu a ikonického Schöne Náciho.
Obľúbený lotériový automat opäť ponúkne vzácne 0 Euro suveníry so špeciálnymi hologramami, limitovanými prítlačami a nízkymi sériovými číslami. Objavia sa na nich osobnosti ako Karel Gott, Jiřina Bohdalová, Helena Vondráčková, Karol Duchoň, Ladislav Chudík či Separ.
Olympijské poklady a stretnutia so športovými legendami
Po prvýkrát v histórii podujatia bude verejnosti predstavená rozsiahla olympijská a športová expozícia. Návštevníci uvidia olympijské fakle, historické odznaky, športovú filateliu, predmety z olympijských hier, oblečenie slovenskej výpravy zo ZOH Miláno - Cortina 2026 aj výnimočnú kolekciu olympijských mincí podpísaných olympijskými medailistami.
V piatok od 12.00 do 13.00 hod. sa navyše budú môcť osobne stretnúť s olympijským víťazom Milošom Mečířom, džudistom Jozefom Krnáčom a futbalovými legendami majstrov Európy z roku 1976 Jozefom a Jánom Čapkovičovcami a Jánom Pivarníkom.
Filatelistické unikáty, moderné technológie a odborníci na jednom mieste
Veľtrh predstaví aj legendárnu trojlírovku zo starotalianskych štátov, unikátne známky Britského spoločenstva národov či slávny propagandistický hárček „FUTSCHES REICH“, ktorý spojenci využívali počas druhej svetovej vojny.
Návštevníci si budú môcť vyskúšať modernú RTI technológiu na tvorbu interaktívnych fotografií mincí a medailí. Odborníci zo Slovenskej numizmatickej spoločnosti, Puncového úradu SR a portálu postoveznamky.sk budú počas oboch dní poskytovať bezplatné konzultácie a odborné poradenstvo.
Vyhrajte podpísanú bankovku Usaina Bolta
Každý návštevník so zakúpenou vstupenkou sa môže zapojiť do veľkej súťaže o exkluzívne športové a zberateľské ceny. Hrá sa o vlastnoručne podpísanú zberateľskú bankovku Usaina Bolta, podpísanú zberateľskú kartu Mateja Beňuša s olympijskou medailou Paríž 2024 a exkluzívnu sadu odznakov futbalových federácií Európy.
Mnohé z vystavených exponátov sa po skončení podujatia opäť vrátia do súkromných zbierok, trezorov a múzejných depozitárov. Návštevníci tak získajú jedinečnú príležitosť vidieť na vlastné oči poklady, ku ktorým sa verejnosť počas roka len zriedka dostane.
Najväčšia medzinárodná zberateľská výstava na Slovensku sa uskutoční 5. a 6. júna v Incheba Expo Bratislava. Brány podujatia budú otvorené v piatok od 10:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 10:00 do 16:00 hod.
Vstupenky sú v predaji v sieti Predpredaj.sk.
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