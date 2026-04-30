Pivné rekordy padajú aj tento rok! V známom reťazci nájdete najviac remeselných pív

Zabudnite na „jedno veľké“. Pivná sezóna dnes vyzerá úplne inak – horko a chmeľovo, ovocne i kyselkavo. Remeselné špeciály už dávno nie sú len pre hipsterov, ale pre každého, kto si chce užiť niečo navyše. Dobrá správa je, že si môžete vychutnať aj u vás doma. Stačí vedieť, kde zoženiete tú najlepšiu ponuku.
Tohtoročná pivná sezóna v Kauflande začína
Šikovných remeselných pivovarníkov na Slovensku neustále pribúda, ich pivá však často zostávajú ukryté v regiónoch alebo sú dostupné len priamo v pivovaroch, pretože v bežných obchodoch ich nezoženiete. S výnimkou Kauflandu. Remeselné crafty z Terchovej, Trnavy, Liptovského Mikuláša, Malej Idy či Popradu sa od pondelka 27. apríla 2026 stretnú vo vychladenej pivnej vitríne. Ste zvedaví, čo dnešná craftová scéna ponúka? Tak sa zastavte v predajniach Kauflandu po celom Slovensku - už teraz vás tam čaká najširšia ponuka slovenského remeselného piva spomedzi všetkých reťazcov.
Potvrdené: Takúto ponuku inde nenájdete
Viac ako stodvadsať pív a pivných špeciálov, to sú čísla, ktoré potešia všetkých pivných „fajnšmekrov“. Menší i väčší remeselní výrobcovia už niekoľko rokov plnia špeciálne označené vitríny bohatou ponukou toho najlepšieho od majstrov sládkov. No nečakajte „iba“ pivá, vo vitríne majú svoje pevné miesto aj radlery a nealko alternatívy, po ktorých siahame čoraz častejšie.
Máte radi novinky? V roku 2026 vstupujú na pivnú scénu v Kauflande až tri regionálne pivovary. V Horných Turovciach to vonia nielen po pive, ale aj po ovocí, pôvodne totiž vyrábali hlavne destiláty. „Niektoré receptúry sme dolaďovali až na sedemkrát. Nie že by sme nevedeli navariť štandardné pivo, no my sme chceli niečo navyše,“ spomína majiteľ Ladislav Rádi na opatrné začiatky. Ich višňový špeciál, ktorý vzniká fermentáciou vlastného ovocia spolu so sladom, pre silný ovocný podtón preferujú najmä ženy. Zaujímavým kontrastom je za studena chmelená a filtrovaná IPA, ktorá na rozdiel od väčšiny remeselných pív ostáva čistá a číra.
Ponuka na spoluprácu prišla podľa Ladislava Rádiho v ten najlepší čas. „Akurát sme sa začali rozbiehať a nová plnička nám umožnila dodávať väčšie množstvá našich špeciálov aj do Kauflandu. Tento predajca to robí naozaj dobre, z jeho širokej ponuky si vyberie skutočne každý. Veríme, že napriek veľkej konkurencii si zákazníci obľúbia aj naše pivá v praktických tretinkách,“ vysvetľuje.
Silný partner slovenského remeselného piva
Slovenskí pivovarníci si ešte stále pamätajú na roky, keď sa kvôli pandemickým opatreniam nevedeli dostať k zákazníkom. Aby ich poctivá práca nevyšla nazmar, Kaufland im ponúkol priestor vo svojich vitrínach, čím im pomohol zvládnuť toto neľahké obdobie. A keďže vie, že malí výrobcovia majú svoje limity, nastavil podmienky spolupráce tak, aby každý pivovar vedel svoje záväzky voči reťazcu bez problémov splniť. Aj to je dôvod, prečo niektoré značky nájdete vo všetkých predajniach a iné iba v lokalitách, kde miestny pivovar pôsobí.
Pivovar u Ábela poznajú najmä Bratislavčania. Aj tento rok sa môžu tešiť na jeho obľúbené stálice, medzi ktorými nesmie chýbať silne aromatická Hepa, plná citrusových podtónov. Výrobca je súčasťou Kaufland pivnej vitríny od samého začiatku, kedy mu spolupráca s reťazcom pomohla s reštartom podnikania v náročnom období po pandémii. „Kaufland je pre nás stabilným partnerom, o ktorého sme sa mohli oprieť pred rokmi a môžeme aj teraz, svoje záväzky platí vždy načas, čo je pre nás veľmi dôležité,“ konštatuje Marek Gehry, uabela.sk.
Jedno chladené aj u vás doma
Remeselné pivá na Slovensku už dávno nie sú považované za akýsi „módny“ výstrelok. Chcete dôkaz? Minulý rok sa ich počas pivnej akcie v Kauflande predalo vyše 200 000 litrov. Mnohé zaujali svojou horkosťou, kvalitným chmeľom, pomalým varením či špeciálnymi príchuťami a individuálnym prístupom skúsených sládkov, ktorí do ich výroby vložili celé svoje srdce.
„Podpora slovenského remeselného pivovarníctva je pre nás dôležitá a sme radi, že sa nám behom rokov podarilo vybudovať silné partnerstvo, z ktorého máme radosť nielen my, ale aj naši zákazníci,” hovorí Michaela Florišová z nákupu Regionálneho sortimentu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. a dodáva: „Dopyt našich zákazníkov po remeselných pivách z roka na rok stúpa, sme preto hrdí, že najširšiu pivnú ponuku nájdu práve v Kauflande.“
Pivári, pozor! Nepremeškajte príležitosť ochutnať najširšiu ponuku remeselných nápojov na jednom mieste. Od pondelka 27. apríla 2026 vás v Kauflande čakajú osviežujúce špeciály od 32 pivovarov vrátane radlerov a nealkoholických pív. Ak vás chytí smäd a chuť na niečo horké a remeselné, viete, kde sa zastaviť.
