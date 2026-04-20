Čo vyhráva v súboji medzi pohodlím a čistotou? Prieskum odhalil dilemu, ktorá môže ohroziť bezpečnosť potravín

V potravinárskom priemysle by hygiena mala byť v zozname priorít na prvých priečkach. Z praxe však poznáme množstvo prípadov, keď sa do naoko bezproblémovej situácie vkradlo nejaké to „ale“. Dá sa tomu predísť?
Každý manažér kvality vie, že aj najmenšie zaváhanie v čistote môže viesť k obrovským škodám – a to nielen na reputácii podniku, ale aj na zdraví spotrebiteľov. Znehodnotenie šarže sa v tomto prípade javí ako „najmenší problém“. Napriek tomu sa v šatniach výrobných závodov odohráva tichý boj, o ktorom sa hovorí len málo. Na jednej strane stojí prísna norma, na druhej subjektívny pocit človeka, ktorý vo svojom pracovnom odeve trávi osem a viac hodín denne.
Subjektívny pocit nespomíname náhodou. V tomto kontexte nie je zanedbateľný a potvrdila to aj štúdia agentúry Norstat, ktorá prebiehala v 11 krajinách. Priniesla výsledok, ktorý pravdepodobne nepoteší manažérov výroby vo veľkých potravinárskych podnikoch: až 50 % zamestnancov považuje za najdôležitejšiu vlastnosť svojho pracovného odevu funkčnosť a pohodlie. Čistota, hoci je v potravinárstve ťažisková, sa v rebríčku osobných preferencií pracovníkov umiestnila až na nižších priečkach.
Tento rozpor medzi tým, čo zamestnanec „chce cítiť“, a tým, čo firma „musí dodržať“, vytvára zónu vysokého rizika. My v Lindström vieme zladiť pravidlá s pohodlím, vďaka čomu riešime túto dilemu. Sme presvedčení o tom, že bezpečnosť potravín by nemala byť na úkor komfortu ľudí, ktorí ich vyrábajú.
Keď nepohodlie otvára dvere kontaminácii
Prečo je pocit pohodlia taký dôležitý pre bezpečnosť výroby? Odpoveď je jednoduchšia, než by sa mohlo zdať. Ak je pracovný odev tuhý, neforemný, zle sedí alebo je nepriedušný, zamestnanci majú tendenciu hľadať spôsob, ako si pobyt v ňom spríjemniť. Vyhŕňajú si rukávy, rozopínajú goliere alebo si pod predpísaný odev obliekajú vlastné tričká, ktoré nie vždy spĺňajú prísne hygienické štandardy.
V tom momente odev prestáva plniť svoju funkciu – neslúži viac ako bariéra, ale stáva sa potenciálnym zdrojom kontaminácie. Práve preto v Lindström premýšľame doslova o každom vlákne už vo fáze návrhu kolekcií našich pracovných odevov. Naše pracovné odevy vyrábame na mieru z priedušných a ľahkých materiálov, ktoré rešpektujú ergonómiu pohybu a strihy zohľadňujú potrebu pohodlia. Výsledok? Zamestnanci naše oblečenie radi nosia, čím sa prirodzene eliminuje riziko ich nesprávneho používania a ohrozenia produkcie kontamináciou.
Čistota, na ktorú nemusíte dozerať
Prieskum ukázal, že zamestnanci čistotu podvedome očakávajú, ale nechcú ju riešiť ako svoju prioritu. A popravde, ani by nemali. V Lindström sme presvedčení, že starostlivosť o hygienu by nemala zaťažovať pracovníka ani manažéra výroby ale mala by byť v rukách odborníka, ktorý ručí za funkčné riešenie.
Tu je veľkým pomocníkom digitalizácia. Každý náš kus odevu je vybavený RFID čipom. Táto malá technologická vymoženosť umožňuje sledovať celý životný cyklus pracovného odevu – od momentu, kedy ho zamestnanec hodí do zberného boxu, cez proces prania, až po jeho opätovné vloženie do skrinky zamestnanca.
Vďaka tejto automatizácii zároveň manažéri získavajú dokonalý prehľad. Cez platformu eLindström presne vidia, koľko odevov je v obehu a kedy prešli čistením. Monitoring Alarm zároveň upozorní na odevy, ktoré sa nevracajú na čistenie tak často, ako by sa podľa prísnych požiadaviek na hygienu mali. V prípade auditu zároveň prináša naše riešenie nespochybniteľné dáta, ktoré sú relevantným dôkazom o hygiene pracovných odevov pre kontrolné orgány.
Koniec spoliehania sa na domáce pranie
Napriek dobe, ktorá už umožňuje dobre sa postarať o pracovné odevy, stále sa stretávame s praxou, kde si zamestnanci berú pracovné odevy na pranie domov. Z pohľadu bezpečnosti v potravinárskej výrobe je to hazard. Len máloktorá práčka v domácnosti dokáže garantovať stabilne vysokú teplotu, ktorá je na elimináciu väčšiny patogénov nevyhnutná. Tak, ako hrozí prenos baktérií z výroby do domácnosti, podniky môžu čeliť aj riziku prenosu patogénov z domácností do potravinárskej haly.
Náš servis pracovných odevov pomáha túto riskantnú prax eliminovať. Odevy perieme v priemyselných práčkach. Naše procesy prania sú nastavené podľa prísnych noriem pre potravinárstvo. Navyše, za všetky odevy ručíme a súčasťou ich servisu je aj odborná kontrola a opravy. Domáce pranie zároveň nezahŕňa odbornú kontrolu a opravy. Ak nájdeme poškodenie, naši krajčíri ho opravia skôr, než sa vráti k majiteľovi. To vnímame ako jeden z pilierov našej spolupráce s vami – nie sme práčovňa či požičovňa, k našim záväzkom voči vám sa staviame ako angažovaný partner.
Fokus na udržateľnosť
V poslednej dobe sa v médiách často skloňuje ekológia a „zelené“ prístupy. Tieto slová síce znejú dobre, no v niektorých prípadoch to slovami začína aj končí. My v Lindström si však za tým, čo deklarujeme, stojíme. Namiesto vágnych prísľubov o „zelených partnerstvách“ hovoríme o konkrétnych činoch, ktoré sú našou každodennou praxou.
V prístupe k udržateľnosti máme jasno: opravujeme, znova používame a recyklujeme. Tým predlžujeme život pracovných odevov, ktoré vďaka kvalitným materiálom vydržia oveľa dlhšie, ako bežný textil. Opravou ročne zachránime milióny odevov pred predčasným ukončením ich životnosti. Celý proces u nás prebieha transparentne a čerpáme z dát: náš spôsob znižovania emisií je podložený Science Based Targets (SBTi). Nie je to len naše prianie, ale vedecky podložený plán, ktorý opravovaním nekončí. Keď odev doslúži a nevieme ho viac bezpečne opraviť, recyklujeme ho a vznikajú z neho technické textílie alebo izolačné materiály na ďalšie použitie. V prípade, že sa rozhodnete prenajať si odevy aj so službami u nás, naplníte aj vďaka nášmu prístupu svoje vlastné ESG záväzky.
Vo výrobe excelujete vy, v starostlivosti o odevy my
Manažovanie potravinárskej prevádzky je nesmierne náročné. Sledovanie dodávateľských reťazcov, cien energií a nárokov na kvalitu zaberá väčšinu pracovných dní manažérov takýchto prevádzok. Starostlivosť o textil by preto nemala byť ďalšou položkou na zozname ich úloh.
Naša hodnota „Care“ – starostlivosť – znamená, že na základe našich dlhoročných skúseností vieme kvalitne predvídať vaše potreby. Či už ide o balíky textilných služieb pre servisy a dielne, alebo o vysoko profesionálne hygienické riešenia pre veľkých zákazníkov, náš prístup je vždy rovnaký – profesionálny a ľudský zároveň. Neteoretizujeme od stola. Prídeme priamo do vašej prevádzky, aby sme mali možnosť vidieť v praxi a pochopiť workflow priamo u vás a až potom vám navrhneme riešenie na mieru.
Spoločnosť Lindström nie je len dodávateľom oblečenia. Sme partnerom, ktorý vám pomáha budovať imidž stabilnej a zodpovednej firmy. Zamestnanci, ktorí sú v pohodlnom a čistom odeve sú spokojní a riziko kontaminácie produktov či strát vplyvom pochybenia na strane pracovného odevu prakticky zaniká.
