TENTO TRIK vám pomôže udržať záchod čistý na dlhú dobu, stačí pridať kocky ľadu!

LONDÝN – Mnohé triky na lepšie udržanie čistoty v domácnosti sú neúčinné. V horších prípadoch vám môžu dokonca spôsobiť ešte väčšie škody, akoby ste ich vôbec nepoužili. Vedeli ste ale o tom, že do záchoda sa sypú kocky ľadu? Nejde o žiadny žart a v tomto prípade sa pozitívne výsledky dostavia takmer okamžite.
Na britských ostrovoch sa začína čoraz častejšie využívať trik, ktorí pri čistení toalety využívajú bežní ľudia aj profesionálni inštalatéri. Najlepšie na tom je, že nepotrebujete nič dokupovať a nebude vás to stáť ani cent. Jediné, čo potrebujete, je ľad z vašej mrazničky. Nejde o žiadny žart. Vysypanie ľadu do záchodu je veľkým krokom k udržaniu hygieny a čistoty v domácnosti. Informuje o tom portál Tips and Tricks.
Miešanie po splachovaní
Hlavným dôvodom je mechanické miešanie. Tekutá voda totiž len obteká nečistoty. Ale pevné kúsky ľadu sú schopné nečistoty uvoľniť. Keď nasypete ľad do záchodu a spláchnete, prúd vody bude chcieť zobrať so sebou aj kocky ľadu, ale tie sa do odtoku nedostanú, až kým sa nerozpustia. Namiesto toho sa škriabu o vnútorné steny a takto uvoľňujú drobné aj väčšie nečistoty, ktoré upchávajú záchod. Inými slovami, je to "čistenie bez použitia chemikálii".
Nehrozí žiadne poškodenie
Keďže ľad je pevného skupenstva, po jeho vysypaní sa dvíha aj hladina vody v záchode. Pri splachovaní tlačí nečistoty ďalej do potrubia a najlepšie na tom je, že tu neexistuje žiadne riziko poškodenia. Ľad vám nikdy neupchá záchod, nech ho tam vysypete koľko chcete.
Neutralizujú zápach
Kocky ľadu sú podľa viacerých odborníkov účinné aj pri neutralizácii odolného zápachu. Keď nasypete ľad do misy a pridáte malé množstvo prostriedku na umývanie riadu alebo čistiaceho roztoku, ľad účinnejšie prenáša tieto čistiace prostriedky po stranách potrubia. Nízka teplota tiež pomáha dočasne potlačiť šírenie zápachu.