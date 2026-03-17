Bež a pomáhaj s PARASPORT24: Turčiansky beh premení kilometre na životnú podporu pre Tadeáška!

Beh, ktorý spája šport, krásu Turca a dobrú vec pod taktovkou občianskeho združenia PARASPORT24. Už 23. mája sa zídu bežci, rodiny aj priaznivci pohybu na Turčianskom behu, aby spolu pomohli tam, kde je to najviac potrebné. Každý kilometer sa tentoraz pobeží pre malého Tadeáška, ktorý potrebuje pomoc s náročnou liečbou. Stretneme sa 23. mája 2026 v malebnej Turčianskej obci Belá Dulice.
Aj tento rok sa uskutoční ďalší ročník obľúbeného charitatívneho podujatia Turčiansky beh, ktoré organizuje občianske združenie PARASPORT24. Bežecké podujatie spája šport, pomoc a silné ľudské príbehy. Výťažok z akcie venuje tento rok PARASPORT24 štvorročnému Tadeáškovi Kraľovanskému, ktorý trpí autizmom a potrebuje náročné terapeutické liečby. Časť vyzbieraných financií poputuje aj projektu „Deti môjho srdca“ – zariadeniu v Spišskej Novej Vsi, ktoré združenie dlhodobo podporuje.
„Beh má v Turci svoje miesto a my v tejto tradícii pokračujeme. Prídeš, zabeháš si a my všetky eurá darujeme tam, kde pomôžu najviac,“ hovorí organizátor podujatia a predseda občianskeho združenia PARASPORT24 Miroslav Buľovský.
Tohtoročné podujatie prinesie aj jednu zmenu. Kvôli rastúcemu záujmu sa Turčiansky beh presúva do obce Belá Dulice, ktorá poskytne väčšie priestory pre účastníkov. Nová bude aj trasa, no organizátori sľubujú, že účastníci neprídu o jedinečné výhľady na Malú aj Veľkú Fatru.
„Potrebujeme väčší priestor, preto sme sa rozhodli presunúť podujatie do Belej-Dulíc. Teší nás, že záujem o akciu každoročne rastie. Trasa sa síce mení, ale nádherné výhľady na Malú a Veľkú Fatru zostávajú,“ teší sa Miroslav Buľovský.
Trať povedie prevažne po poľných cestách a účastníci si budú môcť vybrať medzi 5-kilometrovým a 10-kilometrovým okruhom.
„Okrem klasického behu sme pripravili aj ďalšie kategórie – obľúbený nordic walking či rekreačná prechádzka pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť, no zo zdravotných dôvodov nemôžu behať. Podujatie ponúka aj možnosť virtuálneho behu pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne. Po absolvovaní virtuálneho behu organizátori do 10 dní po skončení akcie pošlú účastníkom darček od partnerov a pamätnú medailu priamo na ich adresu,“ vysvetľuje organizátor.
Registrácia účastníkov bude 23. mája od 8:00 do 11:00 na ihrisku Belá Dulice. Vstupenky na podujatie zasiela organizátor mailom a potvrdenie o úspešnej platbe slúži zároveň ako doklad pri registrácii. Atmosféru v cieli už tradične dotvára silný moment – medaily odovzdávajú účastníkom kamaráti s hendikepom. Každý účastník sa tak stáva víťazom. Okrem medaily získa aj tričko, pitný režim a môže sa tešiť na bohatú tombolu. Dlhoročnými partnermi podujatia sú spoločnosti Tesco Slovensko, Intersport, Tipsport, Urpiner a Origos, ktoré projekt podporujú už takmer dve desaťročia.
Turčiansky beh odštartuje 23. mája 2026. Registrovať sa je možné na Predpredaj.sk.
Turčiansky beh je zároveň súčasťou významného jubilea. Podujatie patrí medzi projekty občianskeho združenia PARASPORT24, ktoré tento rok oslavuje 20 rokov od svojho založenia.
Občianske združenie PARASPORT24 vzniklo v roku 2006 a dlhodobo sa venuje podpore ľudí s hendikepom. Organizuje rôzne charitatívne projekty a podujatia, ako napríklad Hudba bez bariér, PARASPORT24 Tour či benefičné behy po celom Slovensku. Pomáha jednotlivcom, ktorí majú obmedzené možnosti získavania finančných prostriedkov na svoj rozvoj, a prostredníctvom nich následne podporuje aj sociálne slabšie rodiny.
Viac informácií o združení nájdete na www.parasport24.com.
