Pondelok16. marec 2026, meniny má Boleslav, zajtra Ľubica

Ikonický TIPOS Národný beh Devín – Bratislava treba zažiť, odporúča posledná bratislavská víťazka

Termín ikonického TIPOS Národného behu Devín – Bratislava (19. apríl) sa blíži míľovými krokmi. Ak chcete na vlastnej koži zažiť jedinečnú atmosféru najstaršieho slovenského športového podujatia, neváhajte, a čím skôr sa na 78. ročník prihláste!

Do pondelka 23. marca je totiž stále možnosť využiť najvýhodnejšie štartovné v hlavnom behu pre dospelých, ktoré bude dovtedy pri on-line prihláške 26 eur. Neskôr stúpne na 31 a priamo počas prezentácie 17. a 18. 4., ak ešte nebude vypredané, bude štartovné už 37 eur. Na slovenský bežecký klenot je možné prihlásiť sa na tomto linku:

„Myslím si, že Národný beh Devín – Bratislava by mal aspoň raz zažiť každý rekreačný alebo výkonnostný bežec. Má vynikajúcu atmosféru, beží sa na krásnej trati popri Dunaji a hrdí sa dlhou tradíciou, ktorá mu dodáva jedinečný charakter,“ láka bežcov na 78. ročník bývalá popredná slovenská vytrvalkyňa Zuzana Fedáková (za slobodna Nováčková).

Práve ona je posledná víťazka „Devína“ pochádzajúca z Bratislavy. Zvíťazila až trikrát – v rokoch 2005, 2007 a 2009. Organizátori TIPOS Národného behu Devín – Bratislava pozvali Zuzanu Fedákovú na tohtoročné podujatie ako jednu z osobností, ktoré písali históriu.

„Národný beh Devín – Bratislava boli jednoznačne moje najobľúbenejšie preteky. Vždy sa mi spájali s príchodom jari, výbornou atmosférou a konali sa v Bratislave, čiže ´doma´,“ vraví bývalá vytrvalkyňa klubov MAC Rača a Slávia STU Bratislava. „Najviac si cením moje tretie víťazstvo roku  2009, keď som zdolala moju veľkú súperku, výbornú vytrvalkyňu Katku Berešovú, čo vtedy aj mňa veľmi prekvapilo. Siahla som na dno svojich síl, a keby bol cieľ o meter ďalej, preteky asi nedokončím... Toto bola zároveň bodka za mojou súťažnou bežeckou kariérou. V roku 2009 som skončila štúdium na vysokej škole a odvtedy behám len sporadicky.“

Zuzana Fedáková, ktorá momentálne pracuje ako lekárka – pneumologička na Klinike pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB Ružinov, si stále naplno uvedomuje všetky benefity behania. „Preto mi je trochu ľúto, že sa tejto aktivite nevenujem pravidelne. Stále však verím, že sa mi raz k behu podarí vrátiť sa,“ dúfa.

Práve 78. ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava by mohol byť reštartom jej bežeckej kariéry aspoň v rekreačnom formáte. Rozhodla sa, že sa postaví na štart tzv. malého Devína na 2,6 km dlhej trati spod Mosta Lanfranconi po dunajskom nábreží do centra mesta. „Klasický Devín by som v momentálnej kondícii asi nezvládla, ale na malý si ešte trúfam,“ priznáva Zuzana Fedáková.

Organizátori TIPOS Národného behu Devín – Bratislava 2026 zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR (STaRZ) a bratislavského magistrátu veria, že padne šesťtisícová účastnícka hranica ako v najlepších rokoch (2015, 2017, 2018, 2019). Rekord  zaznamenali v

roku 2017 so  6696 bežkyňami a bežcami, až 6020 (4265 mužov a 1755 žien) absolvovalo na klasickú trať. Národný beh Devín – Bratislava je najstaršie slovenské športové podujatie, ikonický beh sa prvý raz sa uskutočnil 24. apríla 1921 a napriek viacerým prerušeniam pretrval až doposiaľ.

„Prekročili sme hranicu 3000 prihlásených bežkýň a bežcov, denne pribúda približne stovka. Preto netreba váhať a treba sa čím skôr prihlásiť,“ pripomína športový riaditeľ 78. ročníka TIPOS Národného behu Devín – Bratislava Roman Hanzel.

Národný beh Devín – Bratislava sa prvý raz sa uskutočnil 24. apríla 1921 a pretrváva až doposiaľ. Nebyť viacerých prerušení, napríklad v dôsledku II. svetovej vojny či prísne strážených hraníc v ére komunizmu v 50. a 60. rokoch minulého storočia, štartový výstrel by zaznel v tomto roku už 106. raz! Dátum vzniku Národného behu Devín – Bratislava zaradil Slovenský atletický zväz medzi sedem pamätných dní slovenskej atletiky.

TIPOS Národný beh Devín - Bratislava organizuje Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ) na čele s riaditeľom Ladislavom Križanom v spolupráci s bratislavským magistrátom.

Kompletné propozície i ďalšie informácie k 78. ročníku TIPOS Národného behu Devín – Bratislava nájdete na webe:

https://bratislava.sk/vzdelavanie-a-volny-cas/starz/podujatia/devin-bratislava

Zuzana Fedáková (Nováčková) na NB Devín – Bratislava:

57. ročník 2004: 3. miesto (vo farbách MAC Rača)

58. ročník 2005: 1. miesto 43:05 min (vo farbách MAC Rača), zvíťazila o 35 s pred výbornou Poľkou Izabelou Zatorskou

59. ročník 2006: 2. miesto (vo farbách (MAC Rača) za Katarínou Berešovou

60. ročník 2007: 1. miesto 44:13 min (vo farbách Slávie STU), zvíťazila s náskokom 25 sekúnd

61. ročník 2008: 2. miesto 43:15 (vo farbách Slávie STU) za Katarínou Berešovou

62. ročník 2009: 1. miesto 42:45 (vo farbách Slávie STU), senzačne zvíťazila o 30 s pred Katarínou Berešovou

Ako padali hranice na Národnom behu Devín – Bratislava

100 účastníkov (122) – 1933

500 účastníkov (777) – 1981

1000 účastníkov (1172) – 1982

2000 účastníkov (2208) – 1985

3000 účastníkov (3656) – 1986

4000 účastníkov (4245) – 1987

5000 účastníkov (5216*) – 2011

6000 účastníkov (6171*) – 2015

Poznámka: (*) – započítaní aj účastníci „Malého Devína“ na 2,6 km trati. Historicky najvyšší počet účastníkov na klasickom „Devíne“ bol v roku 2017 – 6020 (4265 mužov a 1755 žien), z nich preteky dokončilo 6015.

