Barbora Piešová a Jerguš Oravec vyrážajú na spoločné akustické turné „Na správnej ceste“

Speváčka Barbora Piešová, víťazka speváckej súťaže SuperStar, a hudobník Jerguš Oravec, známy aj ako headliner kapely Le Payaco a autor viacerých hudobných projektov, sa tento rok v apríli vydávajú na spoločné akustické turné s názvom „Na správnej ceste“.
Začiatok ich spolupráce pritom vznikol úplne nenápadne – počas songwritingového SOZA kempu, kde sa stretli ako autori. Ich spojenie však neodštartovala hudba, ale ich psy. Keď sa ich štvornohí parťáci skamarátili, Barbora a Jerguš začali spolu chodiť na prechádzky. Z rozhovorov sa postupne stali spoločné hudobné nápady a čoskoro zistili, že im tvorba spolu prirodzene funguje.
Výsledkom tejto spontánnej spolupráce je nové EP, z ktorého postupne vychádzajú jednotlivé single. Práve tieto nové piesne, spolu s ďalšími skladbami, predstavia fanúšikom na pripravovanom turné.
Turné „Na správnej ceste“ bude výnimočné svojou intimitou a jednoduchosťou. Na pódiu sa predstavia iba dvaja hudobníci – Barbora Piešová a Jerguš Oravec – v čisto akustickej podobe. Cieľom je ponúknuť publiku autentický koncertný zážitok, ktorý napriek minimalistickému obsadeniu prinesie plnohodnotnú hudobnú energiu a atmosféru.
„Chceme ľuďom ukázať, že aj dvaja hudobníci dokážu vytvoriť koncert, ktorý je plný emócie, energie a silnej hudby. Akustika nám umožňuje byť k publiku ešte bližšie,“ hovoria umelci.
Obaja interpreti majú za sebou výrazné hudobné skúsenosti. Barbora Piešová po víťazstve v SuperStar vystupuje aj v spolupráci s rôznymi známymi hudobníkmi vrátane Mariána Čekovského. Jerguš Oravec je dlhoročnou výraznou postavou slovenskej hudobnej scény, okrem kapely Le Payaco sa venuje viacerým hudobným projektom a autorskej tvorbe.
Turné „Na správnej ceste“ prinesie koncerty do viacerých miest na Slovensku aj v Česku. Fanúšikovia sa môžu tešiť na zastávky v mestách:
- Bratislava
- Prešov
- Prievidza
- Trenčín
- Nitra
- Banská Bystrica
- Bratislava
- Brno
Niektoré koncerty už majú spustený predpredaj vstupeniek, ďalšie lístky budú dostupné priamo na mieste konania koncertov.
Spoločné turné Barbory Piešovej a Jerguša Oravca sľubuje intímny, autentický a hudobne silný večer, ktorý vznikol z priateľstva, spontánnej spolupráce a lásky k hudbe – jednoducho dôkaz, že niekedy sa tie najlepšie veci dejú úplnou náhodou.
