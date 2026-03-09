TOUCH OF GOD prinesie na Bratislavský hrad svetové mená elektronickej hudby

Projekt TOUCH OF GOD pokračuje 16.5.2026 druhým ročníkom na Bratislavský hrad. Po úspešnom a vypredanom prvom ročníku organizátori opäť prinášajú kombináciu medzinárodných DJov a unikátneho priestoru historickej dominanty Slovenska.
Headlinermi tohto večera budú tentokrát 2 svetové mená. Prvým je nemecký DJ a producent Konstantin Sibold, ktorý patrí medzi rešpektované osobnosti súčasnej house a melodic techno scény.
Konstantin Sibold: Klubová špička z Berlína na Bratislavskom hrade
Sibold na seba výrazne upozornil už v roku 2013 skladbou Madeleine na vydavateľstve Innervisions. Odvtedy pravidelne vystupuje v kluboch, ktoré patria medzi najuznávanejšie na svete, napríklad Berghain v Berlíne či Fabric v Londýne.
Je zároveň súčasťou najväčších festivalov a eventov ako Tomorrowland, Awakenings či sérií pod značkou Afterlife na Ibize.
Rok 2024 bol pre neho výrazný aj z pohľadu predajov. Jeho remix Along Came Polly sa dostal na prvé miesto v kategórii Melodic House & Techno na Beatporte a zaradil sa medzi najpredávanejšie releasy roka. Následne debutoval na labele Drumcode, ktorý je považovaný za jednu z najprestížnejších techno značiek na svete.
Sibold je známy aj dlhými b2b setmi s menami ako Solomun či Kevin de Vries. Jeho štýl sa pohybuje medzi melodic house a techno, pričom dôraz kladie na energiu a funkčnosť na parkete.
Liva K: Grécky producent s medzinárodným presahom
Druhým zahraničným hosťom bude Liva K, producent a DJ pochádzajúci z Grécka.
Jeho hudba kombinuje house a melodic techno prvky s výraznými rytmickými pasážami. Podporu mu vyjadrili mená ako Black Coffee či Pete Tong.
Liva K je dlhoročným rezidentom klubu VOID Mykonos a v posledných rokoch vystupoval aj v USA a Kanade, vrátane miest ako Factory Town v Miami či Stereo v Montreale.
Elektronická hudba na historickom mieste
TOUCH OF GOD pokračuje v koncepte prinášať elektronickú hudbu do priestoru Bratislavského hradu. Event je určený pre publikum, ktoré sleduje aktuálnu svetovú scénu a chce ju zažiť aj doma.
Organizátori sľubujú profesionálnu produkciu, kvalitný zvuk, unikátnu výzdobu a masky v štýle Baroque Masquerade. Kapacita je limitovaná pre čo najväčší komfort. Podujatie sa uskutoční už 16.mája.
Vstupenky na Predpredaj.sk
- reklamná správa -