Najprv vyčerpávajúce príznaky choroby a teraz životná oslava! Majself prekvapuje koncertom, na ktorom nechýba Desmod či Nela Pocisková

Prežil si jedno z najťažších období, v ktorom musel zápasiť s príznakmi crohnovej choroby, ktorá známeho rapera Majselfa vyčerpávala vo dne i v noci.
Po náročnom období oznámil novinku pre fanúšikov, ktorou je jeho Special Show v Bratislave. Známy raper naplánoval svoj unikátny bratislavský koncert na 24. apríla a práve na ňom sa chystá osláviť každodenné víťazstvá súvisiace so spomínaným autoimunitným ochorením a životnými prekážkami, ktoré všetci prekonávame pravidelne.
Medzi jeho hudobnými hosťami nebudú chýbať ani mená ako Desmod, Nela Pocisková, speváčka Nia či raper Refew. „Tento koncert je splnenie jedného z mojich snov. Počas obdobia, v ktorom som bojoval s príznakmi choroby som miestami už pochyboval o tom, či sa z toho celého dostanem. Jednu noc som v bolestiach pozeral do stropu a hovoril som si, že keď sa mi raz podarí vyzdravieť, tak uskutočním svoj prvý veľký koncert.“
„Už len to, že sa to celé deje, je pre mňa splnený sen. Beriem to ako oslavu celej tej cesty, ktorou som si prešiel. Je to pre mňa doslova oslava zdravia a života,“ konštatoval Michael Švehla známy aj ako Majself. Samotný večer nesie titulok Special Show, keďže známy raper ponúkne najdlhší koncert svojej kariéry.
Fanúšikovia pritom môžu očakávať prierez jeho najúspešnejších skladieb. Okrem overených hitov zaznejú v bratislavskom Edisone aj najnovšie skladby. Majself má pre fanúšikov pripravené ich exkluzívne znenie a atraktívne hudobné spojenia na pódiu.
„Pre fanúšikov máme pripravené spoločne s hosťami ako Demod, Nela Pocisková, Refew, Jan Bendig či Nia odohráme na živo skladby, ktoré ľudia v takej kombinácii počuť nemohli a možno ani už počuť nebudú,“ okrem toho na fanúšikov čaká nemalé prekvapenie v podobe Special hosťa (zvučné domáce meno), ktorého meno sa dozvieme až tesne pred začiatkom koncertu.
Vstupenky na Predpredaj.sk.
