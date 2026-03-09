Robo Opatovský predstavuje nový singel „Čakám ťa“

Silná výpoveď o vzťahu muža a ženy, ktorá nadväzuje na jeho najväčší hit.
Muž a žena. Dva svety. Dve energie. Nekonečný príbeh lásky a vášne
Spevák Robo Opatovský prichádza s novým singlom „Čakám ťa“, ktorý tematicky nadväzuje na jeho dlhoročnú líniu piesní o vzťahoch, láske a vášni medzi mužom a ženou. Novinka zároveň spája osvedčený autorský tandem – text napísala Oľga Záblacká, autorka textu jeho najväčšieho hitu Keď muž miluje ženu.
„Keď som Oľge poslal demo nahrávku, okamžite ju to chytilo. Do niekoľkých minút mi poslala text refrénu a ja som vedel, že to sú presne tie slová, ktoré pesnička potrebovala. Vznikla rýchlo, spontánne a vôbec nič som na nej nechcel meniť,“ hovorí Robo Opatovský.
Muž je z Marsu, žena z Venuše – ale s jedným cieľom
Nová skladba „Čakám ťa“ prináša pohľad muža, ktorý napriek nedorozumeniam zostáva. Neuteká. Hľadá cestu. Vie, že táto láska za to stojí.
„Vo vzťahu som ten, ktorý sa snaží veci zmierovať. Som mediátor,“ priznáva Robo úprimne. „Moja manželka Katka je učiteľka – vie byť prísna, ale má obrovské srdce. Spája nás rodina, naša dcéra Hanka. A práve o tom je aj táto pesnička – o tom, že aj keď sme rozdielni, niečo nás vždy pritiahne späť.“
Skladba pracuje s myšlienkou, že muž a žena sú iní, no práve v tej odlišnosti je magnetizmus, ktorý vytvára niečo nadpozemské – silu, ktorá pretrvá.
Koncertná energia a nový zvuk
Robo Opatovský je známy predovšetkým ako koncertný umelec. Aj preto je „Čakám ťa“ skladbou, ktorá prirodzene zapadne do jeho jarnej koncertnej šnúry, kde zaznie naživo pred publikom.
Na produkcii sa podieľali:
• gitara: Roman Mečiar
• mix: Roland Kaník
Nový singel prináša posun v zvuku – zachováva akustickú prirodzenosť, no zároveň prináša sviežu koncertnú energiu, ktorá charakterizuje jeho posledné úspešné skladby.
JARNÉ KONCERTY 2026
Skladba „Čakám ťa“ zaznie na jarnej koncertnej šnúre v týchto mestách:
➡️ Humenné | 19.03 | History Art & Music Club
➡️ Prešov | 20.03 | Road Cafe
➡️ Čadca | 21.03 | Jazz Caffe Penzion
➡️ Košice | 26.03 | ENTER Košice Eat & Chill
➡️ Bardejov | 27.03 | kinobarzriedlo
➡️ Michalovce | 28.03 | AirPop Studio Michalovce
➡️ Poprad | 09.04 | Café RAZY Restaurant
➡️ Bytča | 10.04 | La Storia
➡️ Púchov | 11.04 | Queen's Pub Púchov
O umelcovi
Robo Opatovský patrí medzi stabilné mená slovenskej hudobnej scény. Dlhodobo sa venuje témam vzťahov, rodiny a medziľudských emócií. Je autorom viacerých rozhlasových hitov a jeho koncerty sú známe silnou atmosférou a autentickým kontaktom s publikom.
