Koncert ako zážitok: Gitarista Dávid Bílek finišuje s prípravami na turné plné filmovej hudby, rocku aj folklóru!

Virtuózny gitarista Dávid Bílek finišuje prípravy na svoje doteraz najväčšie turné. Úspešná Gitarová Show sa tento rok mení na výpravnú koncertnú produkciu so živou kapelou, bohatším hudobným programom a precízne naprogramovanou svetelnou šou. Fanúšikov čaká emotívny zážitok plný filmovej hudby, rockovej energie, latino rytmov aj slovenských ľudových motívov. Toto nebude len koncert – bude to večer, na ktorý sa nezabúda.
Po dvoch rokoch, počas ktorých stál na pódiu sám a vystačil si s looperom, prichádza zásadná zmena. Nové turné prinesie živú kapelu, širší repertoár, dynamickejšiu dramaturgiu a výrazný vizuálny koncept.
„Toto obdobie trávim doslova celé dni aranžovaním skladieb na turné. Veľmi ma to baví, pretože tým, že budem hrať s kapelou, sa toho dá naozaj veľa vykreovať a dáva mi to veľa možností, ako poňať skladby,“ prezrádza Dávid Bílek.
Hudobný program bude postavený na gradácii večera a kontrastoch. Zaznejú ikonické melódie z filmov ako Gladiator, Piráti z Karibiku či seriálový fenomén Game of Thrones. Z klasiky nebudú chýbať temperamentné tóny skladby Libertango, publikum roztancujú rytmy legendárnych Gipsy Kings a priestor dostanú aj obľúbené autorské skladby Dávida Bílka.
„Výraznou novinkou bude elektrická gitara, na ktorej odohrám niekoľko rockových skladieb. Playlist som sa snažil zostaviť tak, aby si každý našiel to svoje. Tento rok to bude o niečo špeciálnejšie, pretože po úplne prvýkrát budem hrať aj na elektrickej gitare,“ hovorí sympatický gitarista.
Osobitnú pozornosť venuje aj slovenským ľudovým piesňam, ktoré však zatiaľ nechce konkretizovať.
„Určite dávam do pozornosti ľudové piesne, ktoré však nebudem dopredu prezrádzať. Jedna časť znie úplne veľkolepo, až orchestrálne, ako keby to skomponoval Hans Zimmer,“ naznačuje Dávid s úsmevom.
Nové turné nebude postavené len na hudbe. Súčasťou bude svetelná show naprogramovaná technológiou time code – každá sekunda hudby bude presne zosynchronizovaná so svetlami, ktoré vytvoria pôsobivé obrazy a ilúzie. Vyvrcholením bude záverečný koncert v Bratislave, kde sa šou rozšíri aj o tanečnú zložku.
„Všetko je to ešte v procese, hľadáme najlepšie spojenie tanca s mojou hudbou, ale už teraz mám zimomriavky z toho, ako to bude vyzerať. Teším sa, keď to ľudia uvidia. Určite to bude jeden z najsilnejších momentov šou,“ teší sa Dávid.
Turné odštartuje v rodnej Banskej Bystrici a pokračovať bude v Žiline, Prievidzi, Trenčíne, Prešove, Košiciach a Nitre. Veľkolepé finále sa uskutoční v Bratislave, kde sa na pódiu objaví ešte viac hudobníkov a možno aj ďalšie prekvapenia. Novinkou bude aj Super VIP sektor s cateringom a malou pozornosťou na spríjemnenie večera.
„Baví ma robiť ľuďom radosť a preto sa ľudia na niektorých koncertoch môžu tešiť na malé prekvapenia. To samozrejme nebudem prezrádzať,“ uzatvára Dávid Bílek.
Nová Gitarová Show tak sľubuje silný emotívny príbeh, strhujúcu energiu a hudobnú cestu naprieč žánrami. Tento rok prichádza Dávid Bílek s projektom, ktorý posúva jeho tvorbu na novú úroveň a potvrdzuje jeho miesto medzi najvýraznejšími gitaristami na Slovensku.
Všetky informácie nájdete na www.davidbilek.sk
Vstupenky na Predpredaj.sk.
Dávid Bílek Gitarová Show 2026
8.4. 2026 Banská Bystrica
14.4. 2026 Žilina
16.4. 2026 Prievidza
21.4. 2026 Trenčín
28.4. 2026 Prešov
29.4. 2026 Košice
30.4. 2026 Nitra
5.5. 2026 Bratislava
-reklamná správa-