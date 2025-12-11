Les Sirènes a Liv Bielovič pripravia Bratislave sviatočný zážitok – Britten, premiéra a veľkolepé finále!

Už v stredu 17. decembra 2025 o 19:00 premení kostol Cirkvi bratskej na Cukrovej ulici 4 v Bratislave svoj priestor na magické hudobné kráľovstvo. Tradičný vianočný koncert ženského komorného zboru Les Sirènes, detských zborov Sirénčiatka (zbormajsterka Oleksandra Diachenko) a Sirénčatá, špeciálneho hosťa Liv Bielovič a hudobných hostí pod taktovkou dirigenta Lukáša Kunsta prinesie mimoriadne príťažlivý program, v rámci ktorého zaznie široké spektrum vianočného repertoáru – od klasiky Benjamina Brittena cez svetovú premiéru slovenského diela až po veľkolepé muzikálové finále, čo si rozhodne nemožno nechať ujsť.
Brittenova Ceremony of Carols – duchovný klenot večera
Program vyvrcholí ikonickým cyklom A Ceremony of Carols od Benjamina Brittena, ktorý vznikol počas jeho dramatickej cesty cez Atlantik v roku 1942. Inšpiráciou mu s najväčšou pravdepodobnosťou bola zbierka stredovekých textov The English Galaxy of Shorter Poems zakúpená v Novom Škótsku. Cyklus pre ženský trojhlasný zbor a harfu ponúka škálu emócií – od temperamentnej „Wolcum Yole“, cez krehkú „Balulalow“, fascinujúcu „This Little Babe“, až po triumfálne „Deo gratias“. Part harfy prednesie popredná slovenská harfistka Adriana Antalová.
Svetová premiéra od Ľuboša Bernátha
Vo svetovej premiére zaznie v podaní Les Sirènes zaznie skladba Musical chorea pastoralis od slovenského skladateľa Ľuboša Bernátha. Publikum sa môže tešiť aj na Kantátu o Kristu Ježišovi pre ženský zbor a harfu od Daniela Remeňa.
Finále, ktoré zdvihne publikum zo stoličiek
Záverečný blok koncertu bude patriť obľúbeným vianočným piesňam v muzikálovom štýle v temperamentnom sprievode František Báleš Tria. Špeciálnym hosťom večera je charizmatická Liv Bielovič, ktorá spoločne so zborom a jazzovým triom vytvorí sviatočnú atmosféru ako z veľkého hudobného filmu.
LES SIRÈNES – slovenské „vokálne zlato“
Zbor založil dirigent Lukáš Kunst v roku 2018 a v súčasnosti patrí medzi najúspešnejšie slovenské ženské zbory. Priniesol si množstvo medzinárodných úspechov, vrátane viacerých zlatých medailí a Grand Prix z festivalov v Bratislave, Viedni, Barcelone či Olomouci. V roku 2025 získal dve zlaté medaily v najvyššej kategórii Grand Prix na European Choir Games & Grand Prix of Nations v Aarhuse.
O dirigentovi Lukášovi Kunstovi
Lukáš Kunst pôsobí v Opere Slovenského národného divadla, kde vedie workshopy Detského operného zborového štúdia. Od sezóny 2025/2026 je dirigentom Operného štúdia SND a v sezóne 2026/2027 sa predstaví ako druhý dirigent v operete Čardášová princezná.
Je zakladateľom a umeleckým vedúcim zborov Les Sirènes, Sirénčatá, Sirénčiatka a zároveň vedie Spevácky zbor mesta Bratislavy.
Ako dirigent uviedol významné vokálno-inštrumentálne diela, medzi nimi REQUIEM W.A.Mozarta, Carmina Burana Carla Orffa, Misu a Buenos Aires Martína Palmeriho, Requiem Gabriela Faurého, Stabat Mater Giovanniho Battistu Pergolesiho či Gloriu Antonia Vivaldiho.
Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Vstupenky na Predpredaj.sk
