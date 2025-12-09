Gypsy Jazz Festival sa stal laureátom Roma Spirit. Príďte si ho vychutnať už 12. decembra do Slovenského rozhlasu

V piatok, 12. decembra 2025 sa bude v Slovenskom rozhlase konať 14. ročník Gypsy Jazz Festivalu. V tohtoročnom odovzdávaní cien Roma Spirit sa stal festival a jeho organizátor Milo Suchomel laureátom v oblasti kultúry.
Gypsy Jazz Festival predstavuje výnimočné kultúrne podujatie, ktoré už štrnásť rokov spája hudbu, umenie a spoločenský dialóg s cieľom podporiť vzájomné porozumenie medzi majoritnou a minoritnou spoločnosťou. Prostredníctvom jazzu – univerzálneho jazyka emócií, slobody a kreativity – poukazuje Gypsy Jazz Festival na hodnotu rozmanitosti a spoločného kultúrneho dedičstva.
Festival a jeho organizátor Milo Suchomel sa za svoju dlhoročnú snahu o zlepšovanie života rómskych komunít na Slovensku stali laureátom prestížnej ceny Roma Spirit v oblasti kultúry. Je to verejné ocenenie pre inšpiratívne projekty a osobnosti, ktoré prispievajú k zlepšeniu života rómskych komunít na Slovensku a k vzájomnému spolužitiu.
O laureátoch rozhoduje medzinárodná odborná porota. Laureáti získavajú cenu Roma Spirit ako ocenenie svojej práce a motiváciu pre ďalšie úsilie. Súčasťou aktuálneho ročníku festivalu bude aj slávnostná premiéra novej skladby pre symfonický orchester, ktorú skomponoval organizátor a hudobný skladateľ Milo Suchomel. Je venovaná pamiatke rómskeho holokaustu (Porrajmos) počas druhej svetovej vojny ako umelecké vyjadrenie úcty k obetiam a výzva k zachovaniu historickej pamäti.
Na tohtoročnom Gypsy Jazz Festivale vystúpia talentovaní hudobníci z Bulharska Damyan Dimov Trio, bláznivé zoskupenie Šalefuky aj Milo Suchomel Quartet v medzinárodnom zložení. Chýbať nebudú ani prvotriedni slovenskí sólisti Róbert Vizvári či Drahoslav Bango.
Gypsy Jazz Festival sa bude konať v piatok, 12. decembra 2025 od 18:00 v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.
14. ročník Gypsy Jazz Festivalu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Kultminor - Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Bratislavský samosprávny kraj.
