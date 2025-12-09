Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd

Detská dopravná nadácia (DDN), už štvrtý rok pomáhajúca deťom na Slovensku, ktorých rodičia zahynuli pri dopravných nehodách, tento rok podporila 37 detí čiastkou 21 000 eur. Jej poslaním je prispievať na vzdelávanie sirôt a polosirôt, ale tiež na liečbu následkov dopravných nehôd, ktorú nehradia poisťovne. Svoje korene má nadácia v Českej republike, kde pomáha už tridsať rokov.
Každoročne sa na slovenských cestách stanú tisícky dopravných nehôd s množstvom zranených, ale i obetí, po ktorých ostávajú nezriedka aj nezaopatrené deti. Polícia Slovenskej republiky tento rok za prvých desať mesiacov riešila 9 581 dopravných nehôd, pri ktorých zomrelo 183 ľudí, medziročne o 33 menej. Najčastejšie sú obeťami vodiči osobných vozidiel (33,9 %), potom motorkári (21,9 %), spolujazdci (20,2 %) a chodci (13,9 %). Za dopravnými nehodami stojí predovšetkým porušenie povinností vodiča (51,3 %), neprimeraná rýchlosť (9,9 %) alebo nedanie prednosti v jazde (6,7 %).
„Napriek tomu, že štatistiky ukazujú pokles počtu obetí dopravných nehôd, za každým číslom je ľudský život, rodina a príbeh. Stále zbytočne zomierajú ľudia, mnohokrát maminky a oteckovia. Práve po nich často zostávajú deti, ktoré prichádzajú o to najcennejšie. Ako maminka skoro dvanásťročnej dcéry, ako aj riaditeľka spoločnosti, ktorá ročne predá zhruba stodesaťtisíc automobilov, cítim nielen profesijnú, ale predovšetkým ľudskú povinnosť pomáhať týmto deťom,“ uviedla Karolína Topolová, predsedníčka správnej rady DDN a generálna riaditeľka AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO a Mototechna.
Tento rok Detská dopravná nadácia podporila celkom 37 detí, medzi ktoré rozdelila 21 000 eur. Výška ročného príspevku je 1200 eur pre vysokoškolákov - siroty, 600 eur pre vysokoškolákov - polosiroty, 1000 eur pre ostatné siroty od materských škôl až po vyššie odborné školy a 500 eur pre polosiroty v rovnakých vzdelávacích zariadeniach. Deti obetí, ktoré už budú na to spĺňať vek, môžu tiež získať prednostne zamestnanie u najväčšieho predajcu jazdených áut AAA AUTO, ktorý je tiež hlavným darcom.
Samotné odovzdávanie finančných príspevkov od Detskej dopravnej nadácie žiadateľom sa uskutočnilo v priestoroch bratislavského showroomu AAA AUTO, za účasti predsedníčky správnej rady DDN a generálnej riaditeľky AURES Holdings Karolíny Topolovej, člena správnej rady a prezidenta ÚAMK SR Juraja Smrečana a tiež štátnej tajomníčky Ministerstva vnútra SR Lucie Kurilovskej.
Podrobnejšie informácie o činnosti nadácie a taktiež návod, ako požiadať o príspevok, alebo ako sa dá prispieť, môžu záujemcovia nájsť na webe www.detskadopravnadacia.sk.
- reklamná správa -