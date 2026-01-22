Na Cypre rokovali ministri vnútra EÚ: Slovensko zastupovala štátna tajomníčka Kurilovská

NIKÓZIA - Neformálne rokovanie Rady ministrov pre vnútorné záležitosti, ktoré sa vo štvrtok uskutočnilo na Cypre, otvorilo politickú diskusiu o kľúčových otázkach fungovania schengenského priestoru. SR na ňom zastupovala prvá štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. Informovali o tom z kancelárie ministra vnútra SR.
Priority predsedníctva
Rokovanie sa konalo na začiatku cyperského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré si medzi hlavné priority stanovilo posilnenie vnútornej bezpečnosti Únie, ochranu Schengenu a boj proti nelegálnej migrácii.
archívne video
Ministri a zástupcovia členských štátov EÚ preto diskutovali najmä o zlepšení návratovej politiky EÚ, prehlbovaní partnerstiev s tretími krajinami, efektívnejšom využívaním existujúcich nástrojov a prepojení návratov s programami reintegrácie. Osobitná pozornosť bola potom venovaná aj ochrane Schengenu a potrebe koordinovaných opatrení na predchádzanie sekundárnym pohybom v rámci EÚ.
„Dôležité je, aby mali návraty a reintegrácia v domovskej krajine udržateľný charakter. Reintegračná pomoc by mala byť zjednotená, inak môže dochádzať k presunom migrantov do tých členských štátov, ktoré ponúkajú výhodnejšie podmienky návratu,“ uviedla Kurilovská.
Úloha Frontexu a OSN
Na neformálnom rokovaním Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a príslušné úrady OSN odprezentovali úspechy a výzvy pri navracaní migrantov do krajín pôvodu a členské štáty vyzvali na pokračovanie v tomto úsilí. Skúsenosti z dobrovoľných návratov pomáhajú zmeniť negatívny trend nekontrolovanej migrácie do Európy, píše sa vo vyhlásení kancelárie ministra.
Ochrana Schengenu
Cyperské predsedníctvo venovalo časť rokovania ochrane Schengenu prostredníctvom uplatňovania kompenzačných opatrení zameraných na prevenciu a obmedzenie sekundárnych pohybov. Medzi opatrenia patrí dôsledné uplatňovanie spoločnej vízovej politiky, efektívne riadenie a ochrana vonkajších hraníc EÚ, fungujúce systémy azylu a migrácie či posilnená policajná spolupráca.
„Zdieľaný, aktuálny a spoľahlivý situačný obraz je kľúčový pre včasné a cielené rozhodovanie. V súčasnosti je prehľad o sekundárnych pohyboch fragmentovaný a založený najmä na zástupných ukazovateľoch. Práve implementácia revidovaného nariadenia Eurodac môže výrazne zlepšiť identifikáciu osôb a kvalitu údajov, a tým aj riešenie sekundárnych pohybov,“ dodala Kurilovská.