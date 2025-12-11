Ryba, ktorá rozpráva vianočný príbeh: Začína v turčianskych rybníkoch

Kým väčšina z nás v decembri rieši stromček a kúpu darčekov, v Požehoch sa všetko točí okolo rýb, bez ktorých by sa nám najkrajšie sviatky roka ani nerátali. Pstruhy či kapry totiž potrebujú špeciálnu starostlivosť, aby chutili tak ako treba. Ako Vianoce.
December má na Slovensku vlastnú vôňu. V studenom vzduchu sa nesie závan ihličia z vianočných stromčekov, ktorý sa v uliciach mieša so sladkosťou medovníkov a škoricou z horúceho punču. Na Štedrý deň väčšinu slovenských kuchýň zaplní aj neodolateľná aróma vyprážaného kapra či pečeného pstruha, ktorá pripomína, že hviezdou sviatočného stola je tradičná ryba. Pripravená tak, ako si ju pamätáme z detstva a presne tak, ako ju máme najradšej.
Odchov trvá 15 mesiacov
V obci Požehy sú na vône rýb zvyknutí každý deň. Tunajšie rybárstvo sa stará o to, aby sme si počas Vianoc a aj počas celého roka mohli dopriať chutné ryby so slovenským rodným listom. A prečo sa chovajú alebo spracúvajú práve v Turčianskej kotline? Táto oblasť bola už pred rokmi známa silnou rybárskou tradíciou, no svoje robí aj chladná voda z rieky Turiec, vďaka ktorej majú ryby z týchto končín pevné a chutné mäso. Pretože odchovať ryby s lahodnou chuťou je doslova alchýmia, ktorú v Rybárstve Požehy dokonale ovládajú. „Pstruh je ryba, ktorá potrebuje čas, kvalitnú vodu a skúsenosti, a to všetko u nás máme. V štyroch rybníkoch, ktoré sú napojené na rieku Turiec, chováme najmä pstruhy dúhové. Trvá približne 15 mesiacov, kým dorastú do hmotnosti, v ktorej sa dodávajú na trh,“ vysvetľuje majiteľ Mirko Hrča, ktorý sa s udicou doslova narodil.
Z rybára majiteľ
Ako dlhoročný milovník rybárčenia prešiel slovenské rieky či priehrady od Dunaja až po Domašu a hoci je vyštudovaný strojár, našiel si prácu v rybárstve v Požehoch. Lenže keď v roku 2002 podniku hrozilo zatvorenie, Mirko Hrča sa rozhodol, že ho nenechá padnúť na kolená. Vzal si úver, aby spoločnosť odkúpil a celú výrobu postupne rekonštruoval aj modernizoval. „Naše rybárstvo je zamerané iba na domáci trh a všetka produkcia, ktorú tu odchováme a spracujeme, končí na slovenských stoloch,“ hovorí o rybách, ktoré majú svoje miesto vyhradené aj v regáloch Kauflandu.
„Slovenské potraviny majú pre našich zákazníkov čoraz väčšiu hodnotu. Chcú vedieť, kto za nimi stojí, kto ich vyrába a pri nákupoch si ich vyberajú stále častejšie. Týka sa to aj sortimentu rýb, ktoré na naše pulty prinášajú aj domáci producenti,“ vysvetľuje Simon Somsedík, nákupca zo spoločnosti Kaufland. „Produkty z Rybárstva Požehy spĺňajú to, čo od lokálnych potravín očakávame. Majú transparentný pôvod, sú kvalitné a dodávatelia sa pri ich spracovaní spoliehajú na poctivé remeslo. Tunajšie ryby našim zákazníkom prinášame celoročne, ale záujem o ne narastá najmä v období decembra, pretože kapor a pstruh patria k tradičným vianočným jedlám.“
Rastú tu odmalička
Najväčšou stálicou turčianskych rybníkov sú pstruhy dúhové. Chovajú sa z násady - z malej asi sedemcentimetrovej rybičky, ktorá najskôr pláva v tunajšom kanálovom odchove, až potom putuje do zemných rybníkov. V nich musí dorásť do hmotnosti približne 400 gramov, odkiaľ smeruje na spracovanie do výroby. Rybárstvo Požehy nakupuje násady v dvoch fázach, najskôr v máji a potom v septembri, vďaka čomu môže čerstvé pstruhy ponúkať zákazníkom počas celého roka. A že na našich tanieroch končia naozaj často, potvrdzujú aj čísla, veď ročne tu odchovajú približne 400- tisíc kusov.
Jedlo na sviatočné stoly
V predvianočnom období však pstruhy dostávajú silnú konkurenciu v podobe kaprov. Kým sa dostanú na štedrovečerný stôl, čaká ich mesačná zastávka v odchovných nádržiach, kde plávajú vo vode z Turca. „Keby zostali v rybníkoch, kde sa živia planktónom a riasami, ovplyvnilo by to kvalitu ich mäsa. Aj preto, že kapry trávia niekoľko týždňov v odchove s kvalitnou vodou, ich mäso nemá bahennú príchuť. Počas spracovania dokonca ryby viackrát oplachujeme, a tak sú pripravené priamo na panvicu,“ pokračuje majiteľ firmy, ktorá ročne spracuje vyše 500 ton rýb. Zákazníci ich nakupujú chladené, mrazené, ako filety či podkovičky, rybárstvo dokonca pod privátnou značkou reťazca prináša aj údené makrely. „Makrely do zlatista údime na bukovom dreve a okrem soli neobsahujú nič iné, preto v nich naplno vynikne typická rybacia chuť. Kaufland je férový partner, ktorý si váži poctivú slovenskú výrobu. Dohody s ním platia a spolupráca na privátnej značke K-Z lásky k tradícii je pre nás veľkou príležitosťou.“
Príležitosť aj pre menších výrobcov
Aj vy si v obchode všímate pôvod výrobkov a dávate prednosť tým, pod ktorými sú podpísaní lokálni dodávatelia? Je to správny krok, pretože rozhodnúť sa pre slovenské potraviny znamená podporiť domácich výrobcov, kvalitu, poctivé remeslo aj ľudí, ktorí do produktov vkladajú srdce. Robia to u nás doma a z lásky k Slovensku.
„Domáci dodávatelia majú čo ponúknuť a našou úlohou je podať im pomocnú ruku v tom, aby sa ich kvalitné potraviny dostali k zákazníkom po celom Slovensku,“ zdôrazňuje nákupca Kauflandu Simon Somsedík a dodáva: „Aj značka K-Z lásky k tradícii sa pravidelne rozrastá, pretože ponúka možnosti na spoluprácu nielen veľkým, ale i menším producentom, akým je aj Rybárstvo Požehy.“
Mimochodom, majstri v Požehoch pracujú v tempe, ktoré rybám zabezpečí maximálnu čerstvosť. Hoci ich rukami ročne prejde približne 190 ton kapra, dokážu ho spracovať rýchlo a precízne- na podkovičky či na trup bez šupín. Po zabalení do ochranného obalu okamžite smeruje do distribúcie a do 24 hodín sa objaví na pultoch Kauflandu. Aby vaše Vianoce boli nielen šťastné a veselé, ale aj chutné a typicky slovenské. Tak čo, zahviezdi ryba z Turca aj na vašom sviatočnom stole?
