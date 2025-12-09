Utorok9. december 2025, meniny má Izabela, zajtra Radúz

Dovolenka v Turecku: Najlepšie destinácie, hotely a tipy, ako si vybrať tú pravú

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: Travelco)
© Zoznam/ © Zoznam/

Objavte najlepšie destinácie na dovolenku v Turecku: pláže, hotely, pamiatky a tipy od expertov. Ako si vybrať z množstva ponúk výhodne a bez stresu?

Turecko patrí medzi najpopulárnejšie destinácie Slovákov – a nie náhodou. Dovolenka v Turecku totiž kombinuje komfort veľkých rezortov, výborné služby, krásne pláže a príjemné počasie už od mája. A čo je dôležité – za cenu, ktorá je stále veľmi priaznivá.

„Turci vedia, čo Slovák potrebuje a vyhľadáva. Veľký rezort, kde máte všetko, čo chcete, bohatý all inclusive, tobogany pre deti, plážový bar, ležadlá a slnečníky bez poplatku. Jednoducho všetky služby sú komplexné a na vysokej úrovni a to všetko je za prijateľnú cenu,“ hovorí Pavol Kučák z Travelco, slovenskej cestovej agentúry, kde nájdete ponuku zájazdov od najlepších slovenských, českých aj zahraničných (rakúskych, nemeckých a švajčiarskych) cestovných kancelárií. 

A práve kombinácia dostupnosti, služieb a pohodlia robí z Turecka miesto, kam sa Slováci radi vracajú.

Dovolenka v Turecku: Najlepšie destinácie od pláží po pamiatky

Turecko ponúka obrovskú škálu zážitkov – od luxusných all inclusive rezortov až po historické skvosty. Podľa odborníkov z Travelco je najväčší záujem najmä o tieto oblasti:

Turecká riviéra: Side, Antalya, Alanya a Kemer

Side – top voľba Slovákov

Najobľúbenejšou oblasťou pre dovolenku v Turecku je práve Side. Široké piesočnaté pláže, kvalitné all inclusive rezorty a priateľská atmosféra robia z tohto letoviska jasného favorita pre rodiny aj páry.
Dovolenka v Side láka najmä tých, ktorí chcú mať všetko na dosah – od komfortných rezortov až po historické centrum s amfiteátrom a promenádou plnou reštaurácií a obchodov.

Dovolenka v Turecku: Najlepšie
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Travelco)

Antalya – služby na vysokej úrovni

Ak túžite po klasickej „dovolenke bez starostí“, Antalya je to pravé miesto. Nájdete tu stovky rezortov s prvotriednymi službami, detskými atrakciami a krásnymi plážami. Rodiny ocenia aquaparky, páry zas wellness centrá a súkromné pláže.

All inclusive rezorty vyhľadávajú väčšinou rodiny s deťmi, kde sa deti tešia na šmykľavky pri bazénoch či neobmedzenú zmrzlinu, a rodičia zas na pohodu a drink. Ide o typ dovolenkárov, ktorí sa nechcú o nič starať a túžia zažiť týždeň oddychu bez stresu,“ vysvetľuje pán Kučák.

Alanya – skvelý pomer ceny a kvality

Alanya láka najmä tých, ktorí chcú veľa muziky za málo peňazí. Dlhé pláže, rodinné rezorty a množstvo atrakcií ju robia ideálnou pre rodiny s deťmi a páry s obmedzeným rozpočtom. Nájdete tu i známe Kleopatrine pláže.

Kemer – pre aktívnych

Kemer má skalnatejšie pobrežie a zeleň v okolí hôr, preto je populárny medzi aktívnymi cestovateľmi. Trekking, výlety loďou a krásne scenérie sú jeho silnou stránkou.Kemer sa vyznačuje čistou, priezračnou vodou v mori a to práve kvôli tomu, že tam nie je piesok, ale kamienky. Hory v tesnej blízkosti mora dotvárajú veľmi príjemnú atmosféru, hovorí odborník z cestovnej agentúry Travelco.

Dovolenka v Turecku: Najlepšie
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Travelco)

Egejská riviéra: Didim, Izmir, Kuşadasi

Egejské pobrežie je pokojnejšie, zelenšie a ponúka iný typ zážitku než Turecká riviéra. Nachádza sa na juhozápadnom cípe Turecka, na pomedzí Egejského a Stredozemného mora, kde sa stretáva moderný dovolenkový komfort s európskym šarmom a historickým dedičstvom. Táto oblasť púta čoraz väčšiu pozornosť cestovateľov, ktorí chcú niečo iné než „klasiku“ Antalye či Side. Za pozornosť stoja najmä tieto destinácie:

  • Didim – menšie letovisko so skvelými plážami a výhodnými cenami
  • Izmir – mesto pre tých, ktorí chcú kombinovať pláž a mestský život
  • Kuşadasi – výborná voľba pre výlety, história + príjemné pláže

Táto časť krajiny je ideálna pre klientov, ktorí chcú niečo menej komerčné a pokojnejšie.

Istanbul, Kapadócia, Pamukkale, Efez: TOP výlety

Nie každá dovolenka v Turecku je len o pláži. Mnoho návštevníkov si pripláca výlety, ktoré patria k najväčším zážitkom:

  • Istanbul – historická metropola, skôr poznávačka než plážovka
  • Kapadócia – lety balónmi, skalné mestá, surrealistická krajina
  • Pamukkale – biele travertíny a termálne kúpele
  • Efez – špičková antická lokalita

Ako si vybrať správny hotel a na čo si dať pozor

Pri výbere hotela sa oplatí všímať si nielen cenu, ale aj služby – aquaparky, animačné programy, športy, wellness, jedlo či polohu.

Pri každom hoteli uvádzame, či tam v sezóne pôsobí Slovenský animačný tím; údaje zbierame od všetkých cestoviek a zobrazujeme ich spoľahlivo a presne - ako jediní na Slovensku,“ dopĺňa Pavol Kučák z cestovnej agentúry Travelco s 15-ročnou tradíciou predaja dovoleniek.

Recenzie hotelov: ako neskočiť na lep

Recenzie vedia byť skresľujúce, preto je dôležité pozerať sa na ich kvalitu, nie len na počet hviezdičiek. Ako jediní na Slovensku aj v Česku zobrazujeme pri každom hoteli sumár z hodnotení z tisícok recenzií (Tripadvisor + Google), aby si klient ľahšie vybral tú správnu dovolenku,“ vysvetľuje pán Kučák.

Travelco navyše mnohé rezorty osobne navštevuje, aby vedeli odporučiť overené hotely a vyhli sa nepríjemným prekvapeniam.

First minute vs. last minute: kedy ušetriť na Turecku?

Podľa Pavla Kučáka je pri Turecku jednoznačne výhodnejšie kupovať dovolenku v prvých akciách: Najlepšie hotely sa kompletne vypredajú vo first minute. Je to výhodnejšie pre rodiny, pretože najlepšie rodinné izby sa do last minute ponuky ani nedostanú.“

Lovci extrémne dobrých cien si síce môžu počkať, no riskujú menší výber, ktorý je veľmi obmedzený najmä počas silnej sezóny.

Ako si Turecko vybrať rýchlejšie, lacnejšie a bez stresu

Dovolenky do Turecka ponúka viacero cestoviek – a ceny aj podmienky sa líšia. „Aby ste získali prehľad, museli by ste ísť na web každej cestovky zvlášť. Takto to nájdete na jednom mieste. Máte garanciu rovnakej ceny, lebo my ceny nemôžeme navyšovať,“ vysvetľuje Pavol Kučák. Výhodou je aj prehľadnosť ponúk, informácie o animátoroch či recenziách a možnosť filtrácie podľa preferencií.

Prečo riešiť dovolenku cez Travelco?

Travelco je cestovná agentúra, ktorá ponúka zájazdy od viacerých slovenských, českých aj zahraničných cestoviek. Na jednom mieste si tak viete porovnať ceny dovoleniek, služby, recenzie hotelov a výhody rôznych termínov.

Navyše:

  • garantujú rovnakú cenu ako cestovka
  • poradia ako nezávislý expert
  • zbierajú a vyhodnocujú recenzie z celého sveta
  • osobne overujú hotely
  • pomôžu vybrať ideálnu ponuku

A to bez poplatku pre klienta.

Dovolenka v Turecku: Najlepšie
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Travelco)

Zhrnutie

Dovolenka v Turecku je ideálna voľba pre rodiny, páry aj dobrodruhov. Ponúka skvelé služby, krásne pláže, krátke lety a obrovské množstvo destinácií, kde si každý nájde to svoje.

Ak chcete mať jasno v širokej ponuke hotelov, cenách, recenziách a akciách, oplatí sa nechať si poradiť.

Tak si vyberiete destináciu, ktorá vám sadne – bez stresu, prekvapení a dlhého googlenia.

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany SaS na tému absolútneho zlyhania Sakovej a nepridelenej energopomoci
Tlačová konferencia strany SaS na tému absolútneho zlyhania Sakovej a nepridelenej energopomoci
Správy
Minister Šutaj Eštok odmietol migračný pakt v Bruseli
Minister Šutaj Eštok odmietol migračný pakt v Bruseli
Správy
Výbuchy smiechu a slová, ktorými Kuly zabil: Bude mať doma čo vysvetľovať!
Výbuchy smiechu a slová, ktorými Kuly zabil: Bude mať doma čo vysvetľovať!
Prominenti

Domáce správy

AKTUÁLNE Ďalšia mimoriadna udalosť
AKTUÁLNE Ďalšia mimoriadna udalosť na železnici! Dva vlaky šli oproti sebe, od katastrofy ich delilo pár metrov
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
FOTO Emotívny záver výboru k
Emotívny záver výboru k Voderadom: Galko sa pochytil s poslancom Hlasu, prestaňte, tu nie ste doma! Kričali po sebe
Domáce
Celoslovenská policajná kontrola: Tisíce vodičov pod drobnohľadom, odhalené stovky priestupkov aj alkohol
Celoslovenská policajná kontrola: Tisíce vodičov pod drobnohľadom, odhalené stovky priestupkov aj alkohol
Regióny

Zahraničné

MIMORIADNE V Rusku sa
MIMORIADNE V Rusku sa zrútilo veľké vojenské lietadlo, hlásia obete
Zahraničné
Útok thajského letectva na
ŤAŽKÉ boje v Ázii: Thajské letectvo zasiahlo KASÍNO! Veľké odhalenie počas brífingu
Zahraničné
FOTO Jakartu zasiahla katastrofa! V
Jakartu zasiahla katastrofa! V horiacej kancelárskej budove zahynulo 17 ľudí: Ďalší sú stále uväznení
Zahraničné
Izrael podnikol nálety na
Izrael podnikol nálety na juhu Libanonu: Terčom boli objekty a výcvikový tábor hnutia Hizballáh
Zahraničné

Prominenti

Bratislavské módne dni. Na
Belohorcová o TRAGÉDII na Tenerife: Turisti nerešpektujú zákazy... Proti vlne nemáte šancu!
Domáci prominenti
Ghetts
Smrteľná NEHODA slávneho rapera: Zabil 20-ročného muža a z miesta UŠIEL!
Zahraniční prominenti
FOTO Známa speváčka v spoločnosti
Známa speváčka v spoločnosti v priesvitnom outife: To je ale SEXI zadoček!
Domáci prominenti
Katy Perry
OBROVSKÉ Faux pas Katy Perry na diplomatickom stretnutí: Módni kritici sa musia chytať za hlavu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na drahé vitamíny:
Zabudnite na drahé vitamíny: KÁVA predlžuje život! Koľko šálok denne musíte vypiť? POZOR, toto by ste nemali prekročiť
Zaujímavosti
Vodopád v 6 500
Vodopád v 6 500 metroch? Lenka Poláčková opisuje desivé zmeny, ktoré zažila pri výstupe na Everest: Himaláje sa topia pred očami
dromedar.sk
STOP zahmleným oknám! Vodiči
STOP zahmleným oknám! Vodiči objavili lacný trik: Stačí dať TOTO pod sedadlo a je po probléme
Zaujímavosti
NAJKRUTEJŠIA planéta vesmíru! Sklenený
NAJKRUTEJŠIA planéta vesmíru! Sklenený dážď a vražedné vetry: NASA hlási extrém, aký Zem nepozná
Zaujímavosti

Dobré správy

Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Z jedného centu môžu
Z jedného centu môžu Slováci spraviť tisíce eur: Ukážeme vám, ako sa to dá spraviť
plnielanu.sk
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Hokej, futbal, MMA či známe behy: Poďte na šport ešte lacnejšie!
Domáce
Takmer padol slovenský rekord:
Takmer padol slovenský rekord: Lidl preto pripravil túto vianočnú novinku!
Domáce

Ekonomika

Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?
Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?
Nielen inflácia, ale aj nové dane: Tieto vládne opatrenia vám tento rok
Nielen inflácia, ale aj nové dane: Tieto vládne opatrenia vám tento rok "osladia" vianočné pečenie!
Kto je najlepšie pripravený na dôchodok? Výsledky najnovšej analýzy vás prekvapia!
Kto je najlepšie pripravený na dôchodok? Výsledky najnovšej analýzy vás prekvapia!
Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)
Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)

Varenie a recepty

Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Koláče a torty
Margotkové kolieska: Stanú sa vašou sviatočnou klasikou?
Margotkové kolieska: Stanú sa vašou sviatočnou klasikou?
Výber receptov

Šport

Patrila k osobnostiam československého športu: Zomrela dvojnásobná olympijská medailistka
Patrila k osobnostiam československého športu: Zomrela dvojnásobná olympijská medailistka
Gymnastika
Salah vždy hovorí iba o sebe, ja, ja, ja: Legenda Liverpoolu sa pustila do nespokojného Egypťana
Salah vždy hovorí iba o sebe, ja, ja, ja: Legenda Liverpoolu sa pustila do nespokojného Egypťana
Premier League
Slovensko – Holandsko: Online prenos z play-off o štvrťfinále na MS vo florbale 2025
Slovensko – Holandsko: Online prenos z play-off o štvrťfinále na MS vo florbale 2025
Florbal
Z generálky na olympijský turnaj sa stal lazeret: Z nominácie Slovenska vypadla ďalšia opora
Z generálky na olympijský turnaj sa stal lazeret: Z nominácie Slovenska vypadla ďalšia opora
Reprezentácia

Auto-moto

Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Nový trend, ktorý mení produktivitu: Prečo si ľudia vytvárajú vlastné pracovné rituály a čo to znamená pre náš výkon
Nový trend, ktorý mení produktivitu: Prečo si ľudia vytvárajú vlastné pracovné rituály a čo to znamená pre náš výkon
Motivácia a produktivita
Týchto 5 vecí robíte každý deň v práci a ani neviete, že vás pomaly ničia. Pozor, toto zažíva väčšina z nás
Týchto 5 vecí robíte každý deň v práci a ani neviete, že vás pomaly ničia. Pozor, toto zažíva väčšina z nás
Motivácia a inšpirácia
10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
Motivácia a inšpirácia
Mladí chcú na vianočných darčekoch šetriť, starší sú štedrejší: V porovnaní s minulým rokom míňame menej
Mladí chcú na vianočných darčekoch šetriť, starší sú štedrejší: V porovnaní s minulým rokom míňame menej
Kariera.sk TS

Technológie

Vedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutie
Vedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutie
Veda a výskum
„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky
„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky
Samsung
POZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účty
POZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účty
Bezpečnosť
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
Veda a výskum

Bývanie

Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali

Pre kutilov

Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Údržba a opravy
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Má 60, žiari bez make-upu aj so šedinami a navyše je stále sexy: Pavlína Pořízková prezradila recept na to, ako starnúť s gráciou
Zahraničné celebrity
Má 60, žiari bez make-upu aj so šedinami a navyše je stále sexy: Pavlína Pořízková prezradila recept na to, ako starnúť s gráciou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Ďalšia mimoriadna udalosť
Domáce
AKTUÁLNE Ďalšia mimoriadna udalosť na železnici! Dva vlaky šli oproti sebe, od katastrofy ich delilo pár metrov
Emotívny záver výboru k
Domáce
Emotívny záver výboru k Voderadom: Galko sa pochytil s poslancom Hlasu, prestaňte, tu nie ste doma! Kričali po sebe
Premiér Robert Fico (Smer-SD),
Domáce
Energopomoc sa bude nakoniec meniť! Saková po škandalóznom odhalení zatiahla ručnú brzdu
MIMORIADNE V Rusku sa
Zahraničné
MIMORIADNE V Rusku sa zrútilo veľké vojenské lietadlo, hlásia obete

Ďalšie zo Zoznamu