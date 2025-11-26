Buďte aktívni aj počas zimy! Spoznajte účinky omega-3 mastných kyselín

Zimné ochladenie a neustály nápor na termoreguláciu dá zabrať aj tým z nás, ktorí sa počas roka tešia dobrému zdraviu. S cieľom udržať si ho v zime nestačí „bare minimum“. Viete, ako správne vrstviť oblečenie a čo sa oplatí pridať do stravy?
V každom ročnom období sa hovorí o tom, že podmienky na aktivity vonku sú vždy, len vyžadujú správne oblečených športovcov. Presne v tomto duchu si dovolíme tvrdiť, že najlepším receptom na zdravie je nevyhýbať sa pohybu ani v zime. Podobne, ako pri imunite, ani na zimné športy zdolané v zdraví a s následným prívalom zaslúžených endorfínov nestačí „úplné minimum“.
Správne vrstvenie
Kým v lete väčšinu športov vybavíte v šortkách a tričku, v zime musíte splniť dve protichodné úlohy, a to udržať teplo a odviezť pot, ktorý počas aktivít v chlade nesmie zostať na pokožke. Najlepším receptom na to je táto trojkombinácia:
1, základná (funkčná) vrstva
2, izolačná (hrejivá) vrstva
3, vrchná (ochranná) vrstva
Každá z týchto vrstiev – áno, počítate správne, stačia vám tri – má svoju úlohu. Tá prvá musí tesne obopínať telo, aby bola schopná okamžite odvádzať pot od pokožky. Ideálnym materiálom je merino (prírodné, ultrajemné vlákno získavané z oviec plemena Merino). Ak sa nádejate, že rovnakú službu vám urobí aj prírodná bavlna, nepotešíme vás. Bavlna pot nasiakne, neodvedie, zostane mokrá a začne na pokožke chladiť. Merino hreje aj pri kontakte s potom a je navyše prirodzene antibakteriálne. Podobnú službu vám spravia aj syntetické materiály určené na šport, prípadne mix syntetických materiálov a merina- je to tiež skvelá a cenovo dostupnejšia voľba.
Druhá, izolačná vrstva má za úlohu pri športe zachytiť teplo vychádzajúce z tela a udržať ho, no stále musí byť schopná odvádzať aj pot. Ideálnymi materiálmi na strednú z troch vrstiev oblečenia vhodného na pohyb vonku v zime sú všetky druhy flísu a mikroflísu, hrubšie merino (nájdete ho u mnohých výrobcov a uvádza sa v mikrónoch alebo v gramoch na m2 – hrubé merino má zvyčajne označenie od 300 g/m2). Bežci a lyžiari vedia aj to, že podobnú službu urobí aj tenký primaloft (tenučká páperka) alebo tenký softshell.
Vrchná, tretia vrstva svojou funkciou podporuje spodné dve vrstvy, ale zároveň chráni pred poveternostnými vplyvmi – vetrom a vlhkom. Mala by byť vodeodolná, ak nie, tak aspoň vodu odpudzujúca, vetruodolná a tiež by mala byť u vrchnej vrstvy zachovaná schopnosť odvádzať pot. Ideálnym materiálom spĺňajúcim všetky tieto požiadavky je Gore-tex, výborným kompromisom je softshell či hardshell, ktorý ale obliekajte v prípade sneženia. Na suché zimy stačí akýkoľvek vrchný materiál s označením windbreaker.
V bezpečí z vonka aj z vnútra
Jednou z dôležitých látok, na príjem ktorej obzvlášť v našich zemepisných šírkach zabúdame, hoci si ju naše telo nevie samé vyrobiť, sú omega-3 mastné kyseliny. Prirodzene sa dajú získať z pravidelnej konzumácie tučných rýb ako losos, sleď, makrela či sardinky. Vedeli ste, že Slováci jedia až o 78% menej rýb ako ostatní Európania? V porovnaní s takým Nórskom je to až 10-násobne menej. Aj Islanďania si ryby servírujú podstatne častejšie ako my. Štatistiky hovoria, že ročne skonzumujú až 90 kg na osobu, zatiaľ čo Slováci iba 5,7 kg. Samozrejme, tieto do očí bijúce rozdiely mali svoje opodstatnenie v časoch, keď u nás morské ryby boli takmer nedostupným tovarom. Dnes sa už kúpiť dajú takmer všade, no otázka je, či sme zvyknutí pravidelne ich jesť. Telo sa však nepýta na naše dôvody a omega-3 mastné kyseliny na svoje správne fungovanie potrebuje. Zohrávajú totiž dôležitú úlohu pri správnej funkcii svalov, mozgu ale aj pri celkovej ochrane tela pred záťažou. Ak má telo dostatok omega-3 mastných kyselín, dokáže sa skvele chrániť, dobre regenerovať a zvládať zimné výzvy s ľahkosťou. Omega-3 mastné kyseliny vám budú dobrým pomocníkom aj pri regenerácii svalov po zimných športových aktivitách.
Pre optimálnu hladinu omega-3 mastných kyselín by sa vo vašom jedálničku mali ryby objaviť 3-4-krát do týždňa. Zdá sa vám táto úloha nesplniteľná?
