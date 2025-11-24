Pondelok24. november 2025, meniny má Emília, zajtra Katarína

Knihy, ktoré pomáhajú zvládať novembrovú melanchóliu: Rituál hygge čítania ako liek na sychravé večery

Hygge je dánsky koncept útulnosti, spokojnosti a radosti z maličkostí. Spolu so správnou knižkou vám pomôže nájsť potešenie aj v sychravých novembrových večeroch. PR článok Zobraziť galériu (7)
Hygge je dánsky koncept útulnosti, spokojnosti a radosti z maličkostí. Spolu so správnou knižkou vám pomôže nájsť potešenie aj v sychravých novembrových večeroch. (Zdroj: Pexels)
November nás akosi mimovoľne spomalí a prebúdza v nás túžbu vytvoriť si vlastný ostrov tepla a svetla uprostred zimy a tmy. Je to ten správny čas na hygge literatúru – takú, ktorá nechce ohromovať, ale dokáže pohladiť. Toto čítanie si nevyžaduje výkony. Stačí len jednoduchá prítomnosť. A práve to niekedy potrebujeme najviac.

Dni sa na konci roka skracujú tak rýchlo, že si ich ani poriadne nestihneme užiť. Už cestou z práce nás sprevádza tma, ktorá nás láka ostať doma, pod dekou, s teplým nápojom v ruke. A práve to je ten správny čas na „hygge“ – Často si ho spájame najmä s dekami, sviečkami a šálkou čaju, útulnosť však môže byť aj v príbehoch. Aj knihy, ktoré voňajú spomalením, nám môžu pomôcť zvládnuť novembrovú melanchóliu a objaviť radosť v bežných okamihoch.

Pokoj ukrytý medzi stránkami

Hygge literatúra je o knihách, ktoré nelámu rekordy v napätí. Skôr prinášajú pokoj, teplo a porozumenie. Hygge knihy nás nenútia prekonávať sa, ani „pracovať na lepšej verzii samých seba“. Namiesto toho nás učia spomaliť a byť v prítomnom okamihu. Často sú v nich malé príbehy o živote, drobné radosti, pomalé dialógy a jemná irónia. Nečítajú sa v tempe a bez prerušenia – tieto knižky sú skôr ako čaj, ktorý si vychutnávate po dúškoch.

Psychológovia tvrdia, že práve takéto tempo čítania má v jesenných mesiacoch výrazný upokojujúci účinok. V období, keď sa telo aj myseľ prirodzene spomaľujú, je totiž dôležité nechať si priestor na vnútorné preladenie. Pokojná literatúra pritom dokáže znižovať stres a pomáha nám regulovať nálady, ktoré sú v novembri častejšie kolísavé. Preto môže mať pravidelné večerné čítanie podobný efekt ako krátka meditácia.

Hygge čítanie je najmä o spôsobe, akým prežijeme večer.
Hygge čítanie je najmä o spôsobe, akým prežijeme večer.

Malý rituál na dlhé večery

Aby sa kniha stala súčasťou vášho dňa, oplatí sa vytvoriť si vlastný malý rituál – taký, ktorý bude pre telo aj myseľ signálom na spomalenie. Dôležitá je pritom pravidelnosť, nie počet strán. Aj pár minút denne stačí na to, aby sa z rituálu stal zvyk, na ktorý sa budete tešiť.

Ako si vytvoriť hygge rituál? V prvom rade si vyberte miesto – stačí kútik na gauči, kreslo pri okne alebo vankúš na zemi. Dôležité je, aby ste ho používali výhradne na oddych, nie na prácu či vybavovanie povinností. Keď je miesto určené výhradne na príjemný rituál, mozog sa naň začne tešiť ešte skôr, než sa pohodlne usadíte. Ďalším dôležitým prvkom je osvetlenie. Stolová lampa s teplým odtieňom svetla či obyčajná sviečka dokážu urobiť veľký rozdiel. Svetlo by malo byť mäkké a neagresívne – také, ktoré dovolí očiam oddýchnuť si.

Súčasťou vášho rituálu môže byť aj nápoj. Bylinkový čaj, kakao, jablkový punč bez alkoholu či teplá citronáda s medom. Nejde o konkrétnu chuť, ale o pravidelnosť – telo si tak vytvorí asociáciu: „Toto je chvíľa pre mňa“. To najpodstatnejšie však je, aby ste v tejto chvíli neboli „k dispozícii svetu“, ale len sami sebe. Bez mobilu, bez televízie, bez scrollovania. Hygge večer je totiž ako jemné pristátie vo vašej súkromnej oáze. Nádych. Výdych. Stránka. Ďalšia stránka. A pokoj.

Pravidelný rituál má podľa psychológov ešte jednu dôležitý efekt. Keď je deň príliš uponáhľaný, môžeme mať totiž pocit, že nad behom vecí strácame kontrolu. A rituál večerného čítania nám pomáha s ukotvením – je to okamih, pri ktorom cítime: tu som, toto je môj čas a moje miesto, teraz nemusím nikam utekať.

Knihy s hygge atmosférou

Ak hľadáte na dlhé novembrové večery knihu, ktorá bude láskavým spoločníkom, oplatí sa dať šancu aj už prečítaným príbehom. Presne na tom je postavený princíp Bookbotu, ktorý sa snaží dať nový domov knihám, ktoré už niekto dočítal. Je to vlastne „hygge“ v praxi: príbehy putujú ďalej a robia radosť tam, kde sú práve potrebné. Stačí si len vybrať knižky, ktoré vás v sychravých večeroch potešia – a nechať ich vstúpiť do vášho rituálu. Z bookbot.sk vám môžeme odporúčať napríklad tieto:

Snehová sestra – Maja Lundeová

Vizuálne nádherná kniha s ilustráciami Lisy Aisato, so zimnou atmosférou a príbehoch o rodine, strate a nádeji. Funguje pre deti aj pre dospelých – ideálne ako pomalé čítanie po kapitolách.

Snehová sestra – Maja Lundeová
 (Zdroj: Bookbot)

Vianočné kníhkupectvo – Jenny Colgan

Dej sa odohráva v zasneženom Edinburghu, v malom útulnom kníhkupectve, ktoré treba zachrániť. Kombinácia zimnej atmosféry, kníh, vzťahov a druhej šance je čisté hygge pre kniho-milovníkov.

Vianočné kníhkupectvo – Jenny Colgan
 (Zdroj: Bookbot)

Muž jménem Ove – Fredrik Backman

Láskavý, vtipný aj dojímavý román o nevrlom mužovi, ktorý si postupne získa vaše srdce. Dokonalá „feel-good“ kniha na dlhé večery, keď človek túži po troche ľudskosti, tepla a možno aj melanchólie.

Muž jménem Ove – Fredrik Backman
 (Zdroj: Bookbot)

Čarovná zima – Tove Janssonová

Mumintroll sa zobudí zo zimného spánku a objaví tichú, zasneženú dolinu plnú zvláštnych bytostí. Jemná kniha s príbehmi, ktoré krásne ladia s témou ticha, snehu a hľadania si miesta vo svete.

Čarovná zima – Tove Janssonová
 (Zdroj: Bookbot)

Neskoro v novembri – Tove Janssonová

Dej sa odohráva priamo v novembri – prší, leto je preč a rôzne postavičky hľadajú teplo domova v prázdnom dome Muminovcov. Jemná, premýšľavá kniha o samote, priateľstve a potrebe mať niekde „svoje“ miesto.

Neskoro v novembri – Tove Janssonová
 (Zdroj: Bookbot)

Na nákup na Bookbote sú pritom i ďalšie praktické dôvody – môžete tu napríklad objaviť aj knihy, ktoré sa už bežne v kníhkupectvách nedajú zohnať, a to často za výhodnejšie ceny. Tých, ktorí hľadajú konkrétne tituly a neponáhľajú sa, určite poteší aj funkcia „watchdog“, teda „strážny pes“. „Ak hľadáte konkrétnu knižku, stačí si aktivovať túto funkciu na stráženie jej dostupnosti. Budete tak mať istotu, že dostanete e-mail s upozornením hneď, ako sa titul objaví v našej ponuke,“ vysvetľuje manažérka expanzie Bookbotu Lívia Čadová.

Aj na novembrové večery sa môžete tešiť

Možno sú novembrové večery tmavé, sychravé a dlhé, no práve v tom môže byť ich čaro. Je to mesiac, ktorý nám dáva príležitosť spomaliť v tichu. Nechať veci doznieť. Zastaviť sa. A možno aj práve teraz nájsť radosť v príbehu, ktorý k nám neprehovára naliehavo, ale jemne.

