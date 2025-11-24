Pondelok24. november 2025, meniny má Emília, zajtra Katarína

Nalaďte sa na Vianoce a postavte si krásne chvíle so svojimi blízkymi

(Zdroj: Getty Images)
Vianočné sviatky sú vzácnym obdobím roka, keď si môžeme oddýchnuť, byť so svojimi rodinami a skutočne si užívať spoločný čas. Spoločnosť LEGO povzbudzuje rodičov po celom svete, aby tieto chvíle využili naplno, a kladie im jednu jednoduchú otázku: „Ste pripravení na Vianoce?“ Keď totiž sviatočná atmosféra vrcholí a hľadáte zaujímavý spôsob, ako prehĺbiť vzťahy a podnietiť fantáziu, možno zistíte, že správnym riešením sú kocky LEGO® a veľký stôl, okolo ktorého sa môže posadiť celá rodina.

Štúdia LEGO Play Well odhalila, že podľa 91 % rodičov hranie sa so svojimi deťmi zlepšuje celkovú pohodu a spokojnosť rodiny, a 90 % rodičov dokonca tvrdí, že im to pomáha relaxovať. Vyskúšajte to sami, bavte sa, prispôsobujte sa a improvizujte. So stavebnicami LEGO môžete popustiť uzdu svojej fantázii, vytvoriť spomienky, ktoré pretrvajú aj po tom, čo dekorácie odložíte, a nabrať nové sily. Nie tým, že nebudete robiť nič, ale tým, že budete robiť niečo zmysluplné – hrať sa a stavať spolu.

SPOLOČNÉ STAVANIE

Neexistuje jediný správny spôsob, ako si užiť hranie s LEGO kockami ako rodina, a to je na tom to krásne. Niekedy sa potrebujete sústrediť v pokoji, inokedy potrebujete pracovať ako tím. Nech už uprednostňujete individuálne tvorenie alebo spájanie síl, LEGO sety ponúkajú niečo pre každého, bez ohľadu na vek, zručnosti alebo záujmy.

Spoločná kreativita – rodičia a deti pracujú každý na svojom modeli, zdieľajú rovnaký priestor, vymieňajú si nápady a tešia sa z pokroku. S LEGO sadami pre všetky vekové kategórie a záujmy si každý nájde niečo, čo ho inšpiruje.

Jeden projekt, spoločná stavbas režimom „Built Together“ v aplikácii LEGO Builder môžu rodiny rozdeliť pokyny a pracovať súčasne na rôznych častiach tej istej stavebnice, čo podporuje tímovú prácu, komunikáciu a radosť z tvorby majstrovského diela. Viac informácií nájdete na stránke www.lego.com/en-sk/buildtogether.

Aby pomohla rodinám naštartovať ich vianočné dobrodružstvo, spoločnosť LEGO ponúka široký výber stavebníc, ktoré uspokoja všetky záujmy. Tu je niekoľko tipov, ktoré môžu inšpirovať rodičov, ako tráviť čas spoločne:

HĽADÁTE ROZTOMILÉ ZVIERATKÁ?

Inšpirujte svoje deti k láske k prírode a nechajte ich vytvárať úžasné príbehy! Tieto sety LEGO® povzbudzujú deti k objavovaniu, starostlivosti o zvieratá a dokonca aj k spoznávaniu dávnej histórie – a to všetko pri vytváraní vzácnych spoločných spomienok.

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® Creator 3 v 1 31165 Divoké zvieratá: Pandia rodinka

Táto očarujúca stavebnica LEGO obsahuje tri dobrodružstvá v jednom. Jedno sa odohráva v bambusovom lese s roztomilou rodinou pánd. Ďalšie sleduje pár kosatiek v ich podmorskom domove. A posledné vás zavedie až k tučniakom na Antarktídu. Objavte ich všetky spolu so svojimi deťmi!

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® Friends 42648 Starostlivosť o zvieratká v útulku pre pandy

Aké dobrodružstvá vymyslíš pre mláďatá pandy, ich mamu a dvoch ošetrovateľov, ktorí žijú v rezervácii pandy uprostred džungle? Prineste im niečo chutné na jedenie, vezmite pandy na divokú jazdu džungľou v bugine alebo im doprajte jednoduchú radosť z jazdy na tobogane!

HĽADÁTE PARÁDNE VOZIDLÁ?

Prebuďte v deťoch vášeň pre techniku a dobrodružstvo! Tieto LEGO sady posadia vaše dieťa za volant, umožnia mu postaviť výkonné stroje a vydať sa na vzrušujúce cesty, ktoré premenia voľný čas na dynamickú zábavu.

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® Technic 42212 Ferrari FXX K

Perfektný projekt pre milovníkov áut. Rovnako ako originál, aj tento model má otváracie krídlové dvere a otváraciu kapotu. Vyskúšajte realistický mechanizmus a sledujte pohyb piestov, potom otvorte kryt motora, aby ste videli motor V12, a užite si fantastickú jazdu.

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® City 60465 Lietadlo záchranárskej služby

Prebuďte fantáziu svojho dieťaťa a vyberte sa spolu na dobrodružstvo plné akcie! S dvojmotorovým záchranným lietadlom sa dostanete aj na tie najodľahlejšie miesta. Spustite schody, otvorte interiér lietadla a zachráňte lyžiara v núdzi. Vaša misia sa práve začína!

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® Friends 42663 Dobrodružstvo s karavanom priateľstva

Čaká vás priateľstvo, zábava a množstvo príbehov! Nasadnite do karavanu priateľstva a nájdite to najlepšie miesto v lese. Otvorte vozidlo, uvarte niečo chutné v kuchyni a usaďte sa na noc pod hviezdami. Táto stavebnica je zábavným darčekom pre malých dobrodruhov, ktorí milujú prírodu a zvieratá alebo radi vymýšľajú svoje vlastné kempingové dobrodružstvá.

HĽADÁTE DOBRODRUŽSTVO?

Prebuďte v nich vnútorného hrdinu! Tieto stavebnice LEGO prenesú vaše dieťa do vzrušujúcich svetov, kde môže zachrániť svet, preskúmať vzdialené galaxie alebo sa naučiť kúzla. Každá sada je veľkolepá cesta, ktorá čaká na svoje uskutočnenie.

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® City 60316 Policajná stanica

Postavte trojposchodovú policajnú stanicu s únikovou celou, dvorom pre zlodejov a priestorom na výcvik psov. Vyrazte na misiu v policajnom aute, vrtuľníku alebo špeciálnom vozidle na zber odpadu. S piatimi minifigúrkami a figúrkou psa je tu pre deti množstvo akcie a príbehov, ktoré si môžu užiť!

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® Star Wars™ 75403 Grogu™ vo vznášajúcom sa kočíku

Baby Yoda si získal milióny sŕdc. Teraz ho môžete mať doma, čo je nutnosťou pre každého skutočného fanúšika Star Wars. Relaxovať s dobrým pocitom, zatiaľ čo sa vaše deti ponoria do stavania svojich vlastných modelov, nikdy nevyzeralo tak lákavo.

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® Harry Potter™ 76449 Mľaskajúca Príšerná kniha príšer

Doprajte svojmu malému čarodejníkovi, čarodejnici alebo muklovi hodiny zábavy! Táto zábavná fantasy stavebnica obsahuje detailnú repliku Príšernej knihy príšer, čiže učebnice o starostlivosti o magické tvory, postavenú z kociek LEGO. Keď sa kniha natiahne, kotúľa sa a mľaská. Obsahuje minifigúrku Nevilla Longbottoma a autentické detaily s očami, zubami a tesákmi.

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® NINJAGO® 71843 Rogue a robotický dračí jazdec

Zaži akciu zo série Dragon Rebellion! Postav pohyblivého robota s otvárateľnou hruďou a mečom alebo prvého robotického draka NINJAGO s pohyblivými krídlami, hlavou, čeľusťou a chvostom. Spoj ich do jednej epické bojovej mašiny a pridaj štyri minifigúrky hrdinov a zloduchov s tajnou správou.

HĽADÁTE NOVÝ LEVEL ZÁBAVY?

Spojte čas strávený pred obrazovkou s kreatívnou hrou! Tieto stavebnice LEGO oživujú  obľúbené herné zážitky detí a ponúkajú praktické stavebné výzvy, ktoré sú rovnako vzrušujúce ako ich virtuálne svety.

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® Minecraft® 21274 Stretnutie so Strážcom

Jaskyniarstvo môže byť v reálnom živote dosť nebezpečné a nie je tomu inak ani v Minecrafte, s tým rozdielom, že jeho najhlbšie jaskyne navyše stráži démonický strážca, s ktorým sa v bežnom živote pravdepodobne nestretnete. Našťastie je vždy po ruke krabica dynamitu, ktorou ho môžete skrotiť.

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® Minecraft® 21276 Creeper™

Creeper je pravdepodobne najznámejšie monštrum v Minecraft. Ticho sa k vám prikradne odzadu a potom exploduje. Táto kompaktná stavebnica je ideálna pre mladších staviteľov a povzbudzuje deti, aby postavili známu scénu z Minecraft a odrazili útok Creepera.

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® Fortnite® 77077 Klombo

Odomknite novú úroveň kreativity a prineste Fortnite do sveta LEGO®! Postavte Klombo s pohyblivými nohami, otváracou papuľou a otočným chvostom. Nakŕmte ho Klomberries alebo posaďte Peelyho a Oru na jeho chrbát a vyrazte na dobrodružstvo. S bonusovým QR kódom získajú hráči aj bonusovž obsah do videohry - Peelyho oblečenie Island Adventure.

HĽADÁTE NOVÉ PRÍBEHY?

Podporte neobmedzenú kreativitu a fantazijné hranie rolí! Tieto stavebnice LEGO® premenia pokojné chvíle dovolenky na kreatívne dobrodružstvá, ktoré inšpirujú vaše dieťa k vymýšľaniu nových príbehov a objavovaniu vzrušujúcich dejov.

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® Friends 42652 Domček priateľstva na strome

Najlepší domček na strome by mal mať aspoň jednu šmýkačku. A mal by byť dostatočne veľký, aby sa do neho vošla celá partia priateľov pripravených na nové zábavné zážitky. Vytvorte spolu úžasné príbehy o priateľstve, tímovej práci a dobrodružstvách v prírode!

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® City 60454 Prázdninový dobrodružný karavan

Existuje lepší spôsob, ako objavovať svet, ako v karavane? Myslíme si, že nie. A je to tiež najlepší spôsob, ako sa dostať do najrôznejších bláznivých situácií, keď vaši cestovatelia prechádzajú jaskyňami z prikrývok alebo skáču z kuchynskej linky do hlbokých lesov obývačky.

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® Friends 42651 Veterinárna klinika pre kone a domáce zvieratá

Pre deti, ktoré milujú veľké aj malé zvieratá, ponúka táto stavebnica úžasný zážitok zo stavania a hrania. Môžete im pomôcť postaviť prepracovaný interiér kliniky alebo sa venovať vlastným kreatívnym projektom, zatiaľ čo sa vaše deti ponoria do starostlivosti o roztomilé LEGO zvieratká.

Hľadáte kreatívnu zábavu?

Dajte svojim najmladším staviteľom náskok! Tieto sady LEGO® DUPLO® sú navrhnuté tak, aby podnecovali fantáziu, rozvíjali jemnú motoriku a uvádzali deti do radosti zo stavania – a to všetko pri vytváraní krásnych rodinných okamihov.

LEGO® DUPLO® 10428 Veľký interaktívny komunitný vláčik

Všetci nastupujte do vlaku! Aj vaše batoľatá sa môžu zapojiť do zábavného stavania a tento farebný vlak je skvelým spôsobom, ako trénovať ich koncentráciu a kreativitu a zároveň si užiť spoločný rodinný čas.

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® DUPLO® 10416 Starostlivosť o zvieratká na farme

Stavebnica, ktorá poteší každé batoľa, ktoré sa zaujíma o zvieratá. Dospelí môžu túto sadu použiť, aby svojim najmenším ukázali, ako sa stará o farmu a zvieratá. Malí stavitelia si pri hre rozvinú aj jemnú motoriku a schopnosť riešiť problémy.

Nalaďte sa na Vianoce
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: LEGO)

LEGO® DUPLO® 10443 Prvýkrát na letisku

Pripravte sa na štart! S touto farebnou stavebnicou môžu aj tie najmenšie deti zažiť, aké to je cestovať lietadlom. Deti môžu zabaliť kufor, odbaviť batožinu, posadiť pilota a medvedíka do lietadla a vyraziť na svoje prvé veľké dobrodružstvo. Táto hračka je plná fantazijnej zábavy a pomáha rozvíjať jemnú motoriku, logické myslenie a sebavedomie pri objavovaní sveta.

