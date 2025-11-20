Strážcovia pohybu: Prezentácia knihy pre deti a mládež Daniela Heviera a Mateja Tótha

Spisovateľ Daniel Hevier a olympijský víťaz a majster sveta v atletike Matej Tóth spájajú svoje sily v projekte, ktorý má potenciál rozhýbať celé Slovensko. Obom dlhodobo záleží na správnom fyzickom a mentálnom nastavení detí, a preto sa rozhodli vydať knihu Strážcovia pohybu, ktorá sa venuje problematike zdravého pohybu a správneho mentálneho nastavenia. Táto kniha bude však iba štartérom mnohých ďalších aktivít, ktoré budú prebiehať v rodinách i na školách po celom Slovensku.
Dynamická prezentácia knihy s programom plným pohybu sa uskutoční 19. novembra 2025 na nábreží Dunaja, na Pribinovej 40 v Bratislave. Knihu odprevadí do sveta generálny riaditeľ O2 Slovakia Igor Tóth, predseda ZMOSu a primátor mesta Partizánske Jozef Božik, a majsterka sveta i Európy, olympijská medailistka strelkyňa Danka Hrbeková. Moderátorkou podujatia bude Barbora Krajčírová. Samozrejme, na prezentácii budú aj hlavní protagonisti projektu Matej Tóth a Daniel Hevier.
Hostiteľ podujatia, Igor Tóth: „Veľmi si vážim, že krst tejto knihy mohol prebehnúť práve u nás. V O2 sa snažíme vytvárať priestor pre projekty a ľudí, ktorí prinášajú hodnoty a inšpiráciu. Kniha Strážcovia pohybu je krásnym dôkazom toho, ako môže spojenie talentu a skúseností priniesť niečo, čo má skutočný zmysel. Daniel Hevier a Matej Tóth spojili svoje svety, aby vytvorili dielo, ktoré deťom ukazuje, že pohyb a mentálna pohoda patria prirodzene k sebe. V O2 veríme vo férový prístup, zdravé sebavedomie a podporu aktivít, ktoré motivujú mladú generáciu rásť – nielen intelektuálne, ale aj fyzicky. Preto je pre mňa veľkou cťou byť pri zrode knihy, ktorá dokáže deti aj rodičov inšpirovať k aktívnejšiemu a radostnejšiemu životu. Verím, že si nájde cestu do mnohých rodín a stane sa impulzom k pozitívnej zmene.“
Kniha sleduje príbeh spolužiakov Alexa a Freedy. Alex je síce mimoriadne šikovný v učení, no pohyb je pre neho cudzí pojem a vyhýba sa mu. Freeda je aktívna parkúristka. V knihe vystupujú aj postavy Mateja Chodca a učiteľa telocviku Trenkiho, ktorý je rozprávačom príbehu. Alex sa začne nielen hýbať, ale stáva sa s ďalšími deťmi i dospelými Strážcom pohybu, ktorí premôžu Zlodejov pohybu. Svet seniorov prezentujú dámy so švihadlami Švihbabky a handicapovaných ľudí zastupuje Sirka, tajomný chlapec na vozíku. Dej knihy motivuje deti k pohybu, športu a celkovej duševnej pohode. Kniha je bohato ilustrovaná samotným autorom. Pripravujeme k nej aj merch, tričká, súťaže, spolupráce s rodinami i školami, ako aj hymnu Strážcov pohybu, ktorá je už teraz dostupná na YouTube:
Podporu knihe Strážcovia pohybu a O2 Športovej akadémii Mateja Tótha, vyjadrili svojou účasťou na krste okrem partnerov knihy (O2 Slovakia a Všeobecná zdravotná poisťovňa) aj legendárni slovenskí hokejisti, víťazi Stanleyho pohára, majstri sveta či medailisti z MS Marián Hossa, Marián Gáborík, Rastislav Pavlikovský, Richard Lintner, olympijská víťazka Zuzana Rehák Štefečeková a ďalší úspešní športovci. Pridali sa aj osobnosti z televíznych obrazoviek a kultúrneho života.
Kniha bude čoskoro dostupná na https://shop.hevi.sk/ a je to náš tip na skvelý vianočný darček, navyše s podpismi Daniela Heviera i Mateja Tótha.
- reklamná správa -