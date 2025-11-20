9 chýb v kúpeľni, ktoré robíme roky a prečo nás môžu stáť zbytočné peniaze

Objavte najčastejšie chyby v kúpeľni, ktoré vám potichu zvyšujú účty a skracujú životnosť vybavenia.
Každodenné používanie kúpeľne sa môže zdať ako rutinná záležitosť, no aj malé chyby v údržbe, výbere materiálov alebo zariadení môžu časom viesť k veľkým problémom – od zvýšených účtov až po nutnosť predčasnej rekonštrukcie. Mnohé z týchto chýb robíme nevedomky roky, no dobrou správou je, že sa im dá jednoducho vyhnúť.
1. Lacné batérie a sprchové kúty
Možno sa to zdá ako výhodná kúpa, no lacné batérie či sprchové hlavice sa rýchlo opotrebujú, začnú pretekať, alebo strácajú povrchovú úpravu. Výsledkom sú vyššie náklady na opravy a častejšie výmeny. Investícia do batérií overených značiek s kvalitnými a úspornými keramickými kartušami, či „PVD“ povrchovou úpravou sa vráti v dlhšej životnosti aj nižšej spotrebe vody a zároveň tak znížite svoje náklady na ohrev TUV.
2. Zanedbané škáry a silikóny
Škáry medzi dlaždicami a okolo vane či sprchového kúta sú často prehliadané, no práve tam sa hromadí vlhkosť a plesne. Starý silikón stráca pružnosť a vodotesnosť, čo vedie k podmývaniu obkladov alebo poškodeniu stien. Pravidelná kontrola a výmena silikónu raz za pár rokov ušetrí stovky eur na opravách.
3. Nedostatočné odvetrávanie
Mnohé kúpeľne trpia nadmernou vlhkosťou, pretože im chýba účinné vetranie. To spôsobuje vznik plesní, znehodnocovanie stien, ale aj skracovanie životnosti nábytku či zrkadiel. Ak nemáte okno, riešením je ventilátor s časovačom alebo senzorom vlhkosti. Je to investícia, ktorá sa vám rýchlo vráti v podobe čistejšieho a zdravšieho prostredia.
4. Nesprávne osvetlenie
Jedno centrálne svetlo v strede stropu nestačí. Slabé alebo studené osvetlenie spôsobí, že kúpeľňa pôsobí neútulne a neprakticky. Kombinujte hlavné svetlo so zrkadlovým LED osvetlením a teplými tónmi, ktoré zmenia atmosféru celej miestnosti.
5. Nevhodné čistiace prostriedky
Používanie agresívnych chemikálií môže poškodiť obklady, povrch batérií alebo sprchové zásteny. Najmä leštený mramor, chróm či sklo potrebujú jemnejšie čistiace prostriedky. Tvrdé abrazívne hubky a kyslé roztoky síce odstránia vodný kameň, ale zanechajú mikroskopické škrabance, ktoré sa neskôr zanesú nečistotou.
6. Nepremyslené usporiadanie
Často sa stáva, že kúpeľňa nie je navrhnutá podľa logiky pohybu. Umiestnenie vane, sprchy či skrinky mimo ideálnej zóny spôsobuje nepohodlie a časom aj opotrebovanie povrchov. Preto je dobré ešte pred prerábkou konzultovať návrh s odborníkom, ktorý vie navrhnúť optimálne rozloženie priestoru podľa vašich potrieb.
7. Podcenenie kvality obkladov a dlažieb
Na prvý pohľad vyzerajú lacnejšie alternatívy dobre, no ich povrch sa rýchlejšie ošúcha, nasiakne vodou alebo stratí farbu. Kvalitné obklady a dlažby majú nielen vyššiu odolnosť, ale aj jednoduchšiu údržbu a lepšiu tepelnú vodivosť pri podlahovom kúrení.
8. Ignorovanie detailov pri montáži
Nesprávne položené obklady, netesné spoje či krivo namontované batérie môžu vyzerať len ako drobnosti, ale po pár mesiacoch sa zmenia na problém. Pri kúpeľni sa naozaj oplatí zveriť montáž profesionálom, pretože kvalita práce je rozhodujúca pre dlhodobú spokojnosť.
9. Nereálne plánovanie rozpočtu
Mnohí sa pustia do rekonštrukcie s cieľom „ušetriť čo najviac“, no bez jasného plánu často minú viac, než čakali. Neplánované opravy, dodatočné úpravy či nevhodný výber materiálov dokážu navýšiť náklady o stovky eur. Odborný návrh kúpeľne vám pomôže predísť chybám už na začiatku a udržať rozpočet pod kontrolou.
Tip od INGEMA
Neviete, ako sa vyhnúť chybám pri plánovaní kúpeľne? Odborníci z INGEMA vám pripravia fotorealistickú vizualizáciu vašej budúcej kúpeľne ešte pred kúpou materiálov. Uvidíte presne, ako bude priestor pôsobiť, a získate odporúčania na správne kombinácie obkladov, sanity aj osvetlenia.
Správne navrhnutá kúpeľňa je investícia, ktorá sa vám vráti nielen v podobe pohodlia, ale aj úspor. Vyhnite sa častým chybám a doprajte si kúpeľňu, ktorá vydrží roky bez kompromisov.
- reklamná správa -