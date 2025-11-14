Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

Tesco pri príležitosti 17. novembra predstavuje príbehy ľudí, ktorí si kedysi nemohli slobodne vyberať

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (6)
(Zdroj: TESCO)
© Zoznam/ © Zoznam/

Ani 36 rokov od Nežnej revolúcie sloboda nie je samozrejmosť. 17. novembra si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu a všetkých ľudí, ktorí sa neváhali postaviť za hodnoty slobody, tolerancie, solidarity a pluralizmu. A kým staršie generácie si ešte živo pamätajú podpultový predaj, rady na banány, nákupy v Tuzexe, tovar na prídel či nedostatkový tovar, mladá generácia vyrastá v prostredí, kde je slobodný prístup k informáciám či tovarom samozrejmosťou. Aj preto Tesco, známe širokými možnosťami výberu, predstavuje autentické príbehy ľudí, ktorí si kedysi nemohli slobodne vyberať tak, aby si vždy zachovali svoju dôstojnosť, individualitu či podporu svojho zdravia.

Tesco sa pri príležitosti 17. novembra rozhodlo vo svojich predajniach dať priestor  výpovediam ľudí, ktorí kedysi nemali slobodu výberu tak, ako ju poznáme dnes. Už od 14. novembra 2025  môžu zákazníci v hypermarketoch a supermarketoch Tesco po celom Slovensku spoznať príbehy o tom, ako sa nakupovalo pred rokom 1989. Tesco mení aj hlásenia na predajniach na autentické príbehy ako napríklad:

Som Juraj a zistil som, že môj vnuk už nepozná „podpultový tovar“. Ja si ho spred roku 89 pamätám až príliš dobre. Moja suseda každý deň vtipkovala so sídliskovým mäsiarom, pretože dúfala, že jej odloží podpultové bravčové. Smiešna bola akurát tak ona. My, ktorí sme sa takto ponižovať nechceli, sme proste podpultové bravčové nemali. Dnes si slobodne kúpim mäso, aké chcem. Bez vtipov. To je dôležité. Lebo tu nejde o mäso, ale o ľudskú dôstojnosť a slobodu výberu. Dúfam, že to môj vnuk pochopí.

Tesco pri príležitosti 17.
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: TESCO)

Medzi bežné praktiky patril napríklad podpultový predaj, kde sa tovar často „schovával“ pre známych alebo „lepších“ zákazníkov. Ľudia stáli v dlhých radoch aj niekoľko hodín, aby si mohli kúpiť základné potraviny, a aj toaletný papier často býval nedostatkový tovar alebo bol na prídel. Všetky emotívne výpovede ľudí so spomienkami na bývalý režim sú dostupné na stránke slobodavyberu.sk. Zákazníci majú zároveň možnosť podeliť sa o svoj vlastný príbeh, tak ako to urobili aj kolegyne a kolegovia z Tesca.

„Pred Nežnou revolúciou bola voľba individuality, zdravia či dôstojnosti často limitovaná. Nemohli sme naplno rozhodovať o tom, čo budeme nosiť, ale ani ktorým smerom sa bude uberať náš život. Práve preto je dôležité vážiť si a chrániť slobodu výberu,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku. „Demokracia nám priniesla možnosť voľby – nielen v obchode, ale aj v práci, vzdelaní, cestovaní či súkromnom aj verejnom živote. Práve preto je sloboda výberu dôležitá: dáva nám dôstojnosť, zodpovednosť a priestor byť sami sebou. A hoci ju dnes často považujeme za samozrejmosť, je to hodnota, ktorú si musíme aktívne chrániť.“

Tesco pri príležitosti 17.
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: TESCO)

Aj podľa väčšiny Slovákov a Sloveniek sme po roku 1989 jednoznačne získali väčšiu slobodu výberu. Potvrdzuje to online prieskum, ktorý si Tesco nechalo vypracovať pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu agentúrou NMS na reprezentatívnej vzorke Slovenska 1 002 respondentov. Väčšina Slovákov a Sloveniek si myslí, že po roku 1989 sa nakupovanie zlepšilo. Najviac oceňujú široký výber tovaru, nakupovanie v zľavách aj možnosť nakupovať online. Až 9 z 10 opýtaných súhlasí, že si dnes môžu vybrať produkty podľa svojho presvedčenia a potrieb, či už ide o vegetariánske, bezlepkové alebo bio, a zároveň je ľahšie zohnať zahraničné výrobky. Podľa 81 % bol výber tovaru v obchodoch pred rokom 1989 výrazne obmedzený, ľudia sa však viac spoliehali na domáce výrobky a vlastnú produkciu potravín. Takmer polovica za najväčší problém nakupovania za bývalého režimu označila fronty na čakanie a prázdne regály.

Tesco pri príležitosti 17.
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: TESCO)
Tesco pri príležitosti 17.
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: TESCO)

Tesco kampaňou „Vážme si slobodu výberu“ nadviazalo na úspešnú kampaň „Sloboda nie je samozrejmosť“, ktorej symbolom sa stali mandarínky. Symbolicky poukázala na to, ako veľa sa toho v živote Slovákov zmenilo od 17. novembra 1989, ale hlavne na to, že slobodu či slobodu výberu si treba vážiť, pretože ani dnes nie je samozrejmosťou.

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nesplnená túžba Števa Martinoviča: Prečo by som chcel ísť na večeru so Studenkovou!
Nesplnená túžba Števa Martinoviča: Prečo by som chcel ísť na večeru so Studenkovou!
Prominenti
Krutá realita sa mení na zábavnú fikciu!? Pauhofovej tvrdý odkaz politikom: Vy tvoríte dejiny, ale...
Krutá realita sa mení na zábavnú fikciu!? Pauhofovej tvrdý odkaz politikom: Vy tvoríte dejiny, ale...
Prominenti
Danko chce od Lajčáka okamžite vysvetliť komunikáciu, ktorá unikla v kontexte nebohého Epsteina
Danko chce od Lajčáka okamžite vysvetliť komunikáciu, ktorá unikla v kontexte nebohého Epsteina
Správy

Domáce správy

FOTO Vtrhli do bytu v
Vtrhli do bytu v Trnave a ušli pred majiteľkou: Polícia po nich pátra a žiada verejnosť o pomoc
Domáce
Zabudnite na lietadlá: Európa
Zabudnite na lietadlá: Európa chystá železničnú revolúciu, ktorá zmení spôsob cestovania
dromedar.sk
FOTO Požiar rodinného domu v
Požiar rodinného domu v Trstenej na Ostrove napáchal škodu takmer 300-tisíc eur
Domáce
V Trnave vnikli dvaja muži do bytu, vyrušila ich majiteľka a ušli – polícia zverejnila fotky podozrivých
V Trnave vnikli dvaja muži do bytu, vyrušila ich majiteľka a ušli – polícia zverejnila fotky podozrivých
Regióny

Zahraničné

Spor o ruský plyn
Spor o ruský plyn sa vyostruje! Viktor Orbán hlási žalobu Maďarska na Európsku úniu
Zahraničné
FOTO Maďarský premiér Viktor Orbán
Orbán opäť ŠOKOVAL! Výsmech alebo realita? TOTO sú jeho poznámky z televíznej debaty
Zahraničné
Shein čelí výzve na
Shein čelí výzve na zákaz v celej EÚ: Až 80 % balíkov neprešlo bezpečnostnými normami
Zahraničné
Auto vošlo na červenú,
Auto vošlo na červenú, vlak zabil päť mladých ľudí: Polícia zverejnila VIDEO zo smrteľnej nehody
Zahraničné

Prominenti

Števo Martinovič by si
Nesplnená túžba Števa Martinoviča: Prečo by som chcel ísť na večeru so Studenkovou!
Domáci prominenti
Známa kráska v úspornom
Známa kráska v úspornom tielku: Pozor! Prsia na úteku
Zahraniční prominenti
Táňa Pauhofová
Krutá realita sa mení na zábavnú fikciu!? Pauhofovej tvrdý odkaz politikom: Vy tvoríte dejiny, ale...
Domáci prominenti
Cardi B
Krásna správa: Slávna speváčka porodila ŠTVRTÉ DIEŤA... Oznámila to netradične!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Takto vyzerá prírodné divadlo,
Úžasné prírodné divadlo na vlastné oči: Tisíce delfínov naraz vo VIDEU, ktoré uchvátilo milióny ľudí
Zaujímavosti
Najväčšie hrady sveta: Na
Najväčšie hrady sveta: Na šiestom mieste je slovenský poklad
dromedar.sk
Nepríjemná burina medzi zámkovou
Záhradnícky trik roka: Zabudnite na postreky! Tento lacný TRIK ničí burinu rýchlejšie než chemikálie
Zaujímavosti
Neuveriteľná iniciatíva v Záhorskej
Neuveriteľná iniciatíva v Záhorskej Bystrici: Ako jeden projekt zmenil životy desiatok seniorov... TAKTO vyzerá v praxi!
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!
Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!
Nový závod Neways v Novej Dubnici: Slovensko získava stovky pracovných miest aj hi-tech výrobu
Nový závod Neways v Novej Dubnici: Slovensko získava stovky pracovných miest aj hi-tech výrobu
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?

Šport

Hrunčáková schytala debakel, Slovensko prehráva 0:1! Neskutočný záver, Viki odvrátila 8 mečbalov
Hrunčáková schytala debakel, Slovensko prehráva 0:1! Neskutočný záver, Viki odvrátila 8 mečbalov
Pohár Billie-Jean Kingovej
VIDEO Na Slovensku padol gól roka, nemal však platiť: Komisia rozhodcov vysvetlila dôvod
VIDEO Na Slovensku padol gól roka, nemal však platiť: Komisia rozhodcov vysvetlila dôvod
TIPOS Slovenská hokejová liga
VIDEO Cristiano Ronaldo si zarobil na veľké problémy: Koleduje si o dištanc na MS 2026
VIDEO Cristiano Ronaldo si zarobil na veľké problémy: Koleduje si o dištanc na MS 2026
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Prekonal Messiho i Ronalda: Mbappé sa zapísal do histórie, na zápas s Ukrajinou nikdy nezabudne
Prekonal Messiho i Ronalda: Mbappé sa zapísal do histórie, na zápas s Ukrajinou nikdy nezabudne
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Motivácia a inšpirácia
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Rodičovstvo a práca

Varenie a recepty

Pudingové strojkové vianočné pečivo
Pudingové strojkové vianočné pečivo
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Výber receptov
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Skladovanie potravín

Technológie

Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Bezpečnosť
Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Aplikácie a hry
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Veda a výskum
Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
Správy

Bývanie

Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!

Pre kutilov

Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Karmické lekcie znamení: Zistite, čo sa vaše duše učia v tomto živote
Partnerské vzťahy
Karmické lekcie znamení: Zistite, čo sa vaše duše učia v tomto živote
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Maďarský premiér Viktor Orbán
Zahraničné
Orbán opäť ŠOKOVAL! Výsmech alebo realita? TOTO sú jeho poznámky z televíznej debaty
Nový politický ŠKANDÁL: Danko
Domáce
Nový politický ŠKANDÁL: Danko bije na poplach, údajná komunikácia Lajčáka a Epsteina spustila lavínu otáznikov!
Auto vošlo na červenú,
Zahraničné
Auto vošlo na červenú, vlak zabil päť mladých ľudí: Polícia zverejnila VIDEO zo smrteľnej nehody
Fico sa vrátil do
Domáce
Fico sa vrátil do Popradu: S mladými rečnil o medzinárodných vzťahoch! Dusná atmosféra a odchod študentov

Ďalšie zo Zoznamu