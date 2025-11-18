Máte plány na sobotu? V Seredi sa otvára nový K Park, bude to veľké!

Konečne je to tu. Otvorenie moderného športoviska na Mlynárskej ulici v Seredi môžete zažiť na vlastnej koži už túto sobotu od 14:00 hod. Prídu profíci na skejtoch a kolobežkách, majstri parkouru, švihadloví kúzelníci a nebude chýbať ani Lady Mel, Osťo či Separov koncert priamo v K Parku.
Nenechajte sa odradiť novembrovým počasím a skočte sa pozrieť, ako to vyzerá, keď sa na novučičkom multifunkčnom športovisku stretnú desiatky profesionálov, aby predviedli svoje triky. Nemusíte len tak postávať, čakajú vás aj viaceré workshopy a súťaže, v ktorých si môžete otestovať svoje schopnosti. Ak sa vám zadarí, domov odídete so Separovým merchom.
Program sa začína už túto sobotu 22. novembra 2025 o 14:00 hod. v areáli K Parku v Seredi. Nájdete ho na Mlynárskej ulici pri bývalom futbalovom ihrisku. Neseďte doma, hoďte na seba bundu a užite si pohyb na čerstvom vzduchu, s dobrou muzikou a nadupaným programom.
Sereď, ideme sa baviť
Videli ste už niekedy päťnásobného európskeho a trojnásobného svetového majstra vo fitness naživo? Michal Barbier vo svojej šou občas popiera zákony gravitácie, niektoré cviky vás rád naučí rovno na mieste. Parkouristi, skejtbordisti, kolobežkári a basketbalisti ovládnu priestory športoviska svojimi dych berúcimi kúskami, určite sa na nich dobehnite pozrieť. A pokiaľ budete ešte vládať, môžete si zaskákať spolu s Rope Skipping na ich magických švihadlách. Zima nikomu nebude.
Aby ste si zahriali nielen svaly, ale aj dušu, celé popoludnie vám bude DJ Smart púšťať jeden hit za druhým. O zábavu sa postará moderátorská dvojica Osťo a Lady Mel, a to až do chvíle, kým nenastane ten správny čas na Separov koncert. Užijete si ho naživo pod holým nebom a úplne zadarmo, pretože vás naň pozýva Kaufland.
Nový hood od Kauflandu
Takéto ihrisko obyvateľom Serede chýbalo, najmä mladším ročníkom. Moderných miest, kde sa vedia stretnúť s kamošmi a športovať tak, ako ich to baví, skutočne nie je veľa. Buďte preto medzi prvými, ktorí si vyskúšajú workoutovú zónu, streetbalové ihrisko, lezeckú stenu, skejtovú a kolobežkovú plochu so špeciálnym povrchom alebo pingpongové stoly či chill zónu na posedenie a oddych. Nový K Park od Kauflandu je doslova na skok, nenechajte si ho ujsť.
A čo by ste o ňom mali ešte vedieť? Už na prvý pohľad je iný než klasické ihriská. Spája v sebe moderné športové aj oddychové prvky, čím vytvára zaujímavý priestor pre všetkých, ktorí z detských preliezačiek už vyrástli. Kaufland na mladých nezabúda, naopak. Prináša im športovisko zostavené na mieru a spolu s ním aj možnosť tráviť voľný čas inak než na sociálnych sieťach.
