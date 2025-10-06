Francúzska komédia MLČETI ZLATO s Danou Morávkovou a Janom Čenským v Mestskom divadle Košice

Čo je občas lepšie: povedať pravdu, alebo mlčať? Keď sa rodinné tajomstvá prestanú skrývať v zásuvke a vyplávajú na povrch, vzniká komédia, pri ktorej sa budete smiať aj neveriacky zalamovať rukami. Do Košíc prichádza po prvý raz originálna francúzska situačná satira Mlčeti zlato (Silence est d’or) od Érica Assousa – brilantný príbeh o manželstve, lojálnosti, malých lžiach a veľkých dôsledkoch.
Gaspard (Jan Čenský) a Clémence (Dana Morávková) sú „mladí seniori“ so slušným nadhľadom na život, bývajú v krásnom byte a ich manželstvo okorenia len nevinné špičkovania. Syn Lucas sa oženil s pôvabnou Manon a spolu vychovávajú malého Roberta, ktorého starí rodičia radi strážia. Idylka trvá… až do večera, keď pred Lucasovými rodičmi medzi mladými vzbĺkne prudká hádka. Manon má milenca a odchádza s ním na dovolenku.
Keď sa dvere za mladými zabuchnú, začne sa u Gasparda a Clémence debata: má sa Lucas rozviesť? On je za, ona proti. Názory sa menia rýchlejšie než tempo ich dialógov a slovné prestrelky čoskoro vyhrabú zo skríň aj to, čo malo zostať navždy ukryté. Šok, úžas, ohromenie… a veľa smiechu. Nie každá pravda je pekná a nie každé mlčanie je zlato – ale na javisku z toho vzniká skvelá zábava.
Čo hovoria hlavní predstavitelia?
„Hra Mlčeti zlato bola krásna už pri prvom čítaní. A obsadenie je naozaj pôvabné. Máme dve úžasné alternované nevesty, dvoch skvelých synov, s Janom Čenským sa máme veľmi radi… Čo viac si priať,“ prezrádza Dana Morávková. Jej javiskový partner Jan Čenský vyzdvihuje komediálne prvky a sľubuje, že sa publikum bude výborne baviť: „Dnes už nie je veľa dôvodov, prečo by sa ľudia smiali – a toto je jeden z nich.“
Kedy prísť?
Hru uvedieme v októbri – dva večery za sebou 20 a 21.10.2025 o 19.00 v Historickej radnici. Dobrá správa: niekoľko vstupeniek je stále v predaji.
foto: Renáta Štefková, Markéta Navrátilová, Lenka Hatašová
