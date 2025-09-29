Pondelok29. september 2025, meniny má Michal, Michael, Michaela, zajtra Jarolím

Gypsy Jazz Festival predstaví premiéru skladby venovanú rómskym obetiam!

(Zdroj: Patrik Marek, archív GJF 2022, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu )
Tento ročník opäť sľubuje originálne hudobné zážitky. Domácu tvorbu na Gypsy Jazz Festivale tento rok reprezentuje premiéra skladby Romano Holokausto- Porajmos , ktorú organizátor a hudobný skladateľ Milo Suchomel skomponoval pre Symfonicky orchester Slovenského rozhlasu.

Najnovšia skladba s názvom Romanos Holokausto- Porajmos  je venovaná rómskemu holokaustu počas 2 svetovej vojny. Je inšpirovaná skutočnými príbehmi s posolstvom, ktoré by sme si mali neustále pripomínať, ako dôležitý odkaz pre ďalšie generácie.

Nadväzuje na predošlé dielo Romanos Eposos, ktorú uviedol na Gypsy Jazz festivale v roku 2022, opäť so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, pod taktovkou Konštantína Ilievskeho.

Suchomelova tvorba je rozmanitá, miestami kontroverzná, skladby sú ovplyvnené jazzom , world music, rómskou melodikou a klasickou hudbou. Túto skladbu z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Zaznejú aj staršie Suchomelove skladby a aranžmány pre orchester.

Gypsy Jazz Festival vznikol v roku 2011 a založil ho hudobník Milo Suchomel. Už 14 rokov rozdáva radosť divákom prostredníctvom bohatého programu, či už v podaní domácich umelcov, ako aj svetových hviezd.

Určite si nenechajte ujsť 14. ročník Gypsy Jazz Festivalu, ktorý sa uskutoční 12.12. 2025 vo veľkej sále Slovenského rozhlasu.

Vstupenky na Predpredaj.sk

