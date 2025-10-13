Vitamínová bomba, ktorá chutí skvele: Toto ovocie Slováci doslova milujú

Jablká by sa vraj mali jesť každý deň, hovorí staré slovenské príslovie. Vedeli ste, že sa na svete pestujú vyše 4000 rokov? Medzi naše najobľúbenejšie odrody patria jablká Gala, Smeralda, Golden Delicious či Evelina. Aby skrášlili aj váš jesenný stôl, nemusia vôbec cestovať ďaleko – máme ich doma, čerstvé a šťavnaté.
Najpopulárnejšie ovocie na Slovensku
V roku 2022 zjedol každý obyvateľ Slovenska celkovo 28 kilogramov ovocia dopestovaného v našich zemepisných šírkach, polovicu z toho tvorili práve slovenské jablká. Oproti zvyšku sveta, kde v rebríčkoch obľúbenosti kraľujú banány, my ostávame verní ovociu, ktoré dobre poznali aj naši prastarí rodičia. Jablká v sebe ukrývajú viac, než by ste čakali, a nájdete ich aj vo vašom Kauflande.
Chutné aj výživné
Už jeden kus dokáže pokryť 60 percent našej dennej potreby vitamínu C. Práve ten naše telo veľmi potrebuje v čase, keď sa vonku často mení počasie, aby posilnil imunitný systém a predišiel chrípkovým infekciám či horúčke.
Céčkom sa to však zďaleka nekončí, jablká obsahujú viac ako 30 minerálnych látok, vrátane vápnika, fosforu, železa a horčíka. Pri dlhodobej pravidelnej konzumácii dokážu znížiť hladinu cholesterolu vďaka pektínu, ktorý sa nachádza najmä v šupke. A pomôžu vám aj s trávením.
Pozor na túto častú chybu
Šúpete vašim deťom jabĺčka v presvedčení, že im tak budú lepšie chutiť? Alebo sa obávate ochranných látok, ktoré sa pri pestovaní jabĺk bežne používajú? V tom prípade by ste mali vedieť, že ak šupku vyhodíte do koša, stratíte približne tretinu celkovej vlákniny jablka, všetky foláty a väčšinu jeho vitamínu E a K. Namiesto šúpania si preto jablko radšej poriadne umyte. Po opláchnutí pod studenou tečúcou vodou ho môžete vysušiť papierovou utierkou alebo čistým uterákom a rovno sa doň zahryznúť.
Máte radšej jablká od domácich pestovateľov?
Môžete sa spoľahnúť, že budú čerstvejšie aj vďaka krátkej ceste do vašich rúk. Slovenské jabĺčka priamo z našich sadov na váš čakajú v predajniach Kauflandu.
Vedeli ste, že pri celom ovocno-zeleninovom sortimente dostáva u tohto predajcu potravín prednosť úroda z našich polí, sadov a skleníkov? Vďaka tomu si môžete dopriať to najčerstvejšie, čo doma máme, a zároveň podporiť lokálnych pestovateľov.
