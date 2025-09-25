Bratislava v pohybe uvádza hviezdy novej generácie súčasného tanca

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe predstaví v októbri dve výrazné choreografické osobnosti, ktoré sa dostali do výberu platformy Aerowaves. Poľský tvorca Dominik Więcek so skupinou Sticky Fingers Club uvedie 11. októbra o 20.30 h v Štúdiu SND dielo GLORY GAME. Francúzsko-britská performerka Solène Weinachter príde 14. októbra o 20.00 h do A4 – priestoru súčasnej kultúry s inscenáciou AFTER ALL. Predstavenia sú súčasťou deviatich večerov festivalu, ktorý už 29 rokov prináša do Bratislavy popredné osobnosti súčasného tanca.
V programe Bratislavy v pohybe sa opäť predstavia talenty platformy Aerowaves, ktorá podporuje prezentáciu nových európskych choreografických osobností. Poľský tvorca Dominik Więcek je jedným z najvýraznejších tanečníkov mladej poľskej scény. Do prestížneho výberu sa dostal už po druhý raz. „Aerowaves ma doslova umiestnila na mapu. Pomohla mi získať uznanie doma aj v zahraničí a otvorila mi dvere na významné európske pódiá,“ hovorí v rozhovore s Miroslavou Kovářovou.
Dominikova cesta k tancu začala netradične: ako plavec s monoplutvou sa pustil do sedemročného výskumu paralel medzi športom a tancom. Venoval sa synchronizovanému plávaniu, krasokorčuľovaniu či voľnému potápaniu a tieto skúsenosti preniesol do choreografie. „Pri plávaní som neuspel, no to, čo som mal v tele, som premenil na umenie,“ hovorí. V GLORY GAME premieňa športové napätie, detailné zábery kamery aj kolektívnu eufóriu na pôsobivý divadelný obraz, kde sa telo odhaľuje až do úplnej nahoty a scéna pulzuje v rytme stroboskopických svetiel. Výsledok spája autobiografiu, iróniu i kritiku súťaživej kultúry.
Ako napísala Kinga Senczyk v recenzii pre Popkulturowcy.pl: „V Glory Game nemožno od tanečníkov odtrhnúť zrak ani na sekundu. Hoci tvorcov inšpirovali športovci, nesmieme zabudnúť, že aj tanečníci a tanečnice často odvádzajú rovnako titanskú prácu. Tvrdohlavo trénujú, skúšajú nové riešenia, neustále pracujú so svojím telom a materiálom pre ďalšie predstavenia, a to len aby ich napokon odohrali niekoľkokrát.“
Medzi talentmi Aerowaves, ktoré tento rok uvedie Bratislava v pohybe, je aj francúzsko-britská performerka Solène Weinachter. Žije striedavo v Škótsku a vo Francúzsku a vo svojej práci spája tanec, divadlo, hlas a improvizáciu. V inscenácii AFTER ALL, ktorú 14. októbra uvedie v A4 – priestore súčasnej kultúry, vťahuje divákov do radostnej verzie vlastného pohrebu – takého, aký by si sama priala. Výsledkom je osobitý a povznášajúci zážitok, ktorý pozýva prijať stratu ako neoddeliteľný fakt života. „Na konci už niet dôvodu niečo zadržiavať – tanec nám dáva jazyk, ako hovoriť o smrti aj o živote,“ hovorí Weinachter v rozhovore s Miroslavou Kovářovou.
Lyndsey Winship vo svojej recenzii pre The Guardian ocenila ľahkosť, s akou Weinachter spracovala náročnú tému: „pôsobí sebavedomo, srdečne a vtipne, má svoj materiál pevne v rukách… prezentuje ho spôsobom, akým to dokážu len performeri – tanec je u nej predĺžením slov, energie a často aj hravého, trochu bláznivého tónu.“
Vstupenky na Predpredaj.sk. Festival Bratislava v pohybe 2025 sa uskutoční od 6. do 25. októbra a prinesie deväť večerov medzinárodne oceňovaných diel súčasného tanca.
