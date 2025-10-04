FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!

BRATISLAVA - Ulice Bratislavy opäť ožili magickou atmosférou svetla, umenia a kreativity – do hlavného mesta sa vrátila Biela noc, najväčší festival súčasného umenia na Slovensku. Tento rok je tu navyše novinka v podobe stánku portálu Kariera.sk, kde sa môžete zaregistrovať a zvečniť sa na svetelnej ploche!
VIDEO Pozrite sa na zábery z Bielej noci 2025 v uliciach Bratislavy:
Aj tento rok táto udalosť priniesla opäť desiatky inštalácií, interaktívnych objektov a audiovizuálnych projekcií od domácich aj zahraničných umelcov, ktoré premenili bežné mestské priestory na fascinujúcu galériu pod holým nebom.
Biela noc 2025 trvá od 3. do 5. októbra 2025 a návštevníci si môžu vychutnať jedinečný zážitok z nočnej prechádzky po osvetlenej Bratislave, od historického centra až po moderné časti mesta. Chýbať pri tom nebude ani spoločnosť Zoznam.sk, ktorá sa cez portál Kariera.sk podujala na špeciálnej novinke.
Vybral sme sa teda priamo do ulíc, aby sme zachytil túto výnimočnú noc plnú farieb, svetelných efektov a nadšených divákov. V našej fotoreportáži vám prinášame tie najpôsobivejšie momenty, ktoré dokazujú, že Biela noc je nielen o umení, ale aj o zážitkoch, stretnutiach a neopakovateľnej atmosfére, ktorá spája tisíce ľudí.
Registrujte sa a uvidíte zvečnení na veľkej ploche
Špecialitou tohto ročníka je aj stánok Kariera.sk, kde sa môžete zaregistrovať a objaviť sa na svetelnej ploche.
Aj takto sa môžete ukázať celej nočnej Bratislave.
Nevynechajte ani špeciálnu súťaž
Okrem týchto príležitosti sa tiež môžete zapojiť do interaktívnej súťaže portálu Kariera.sk.
Postačí, ak sa:
- zaregistujete na linku kariera.zoznam.sk/biela-noc,
- natočíte sa vo fotobúdke na slowmotion video,
- budete ho zdieľať na svojom Instagram účte,
- pridáte hashtag #jasomkariera,
- označíte profil @karierask a osobu, ktorú ste si vzali so sebou.
Postačí, ak budete mať počas trvania súťaže verejný profil na sociálnej sieti Instagram. Video môžete zdieľať do utorka 14. októbra 2025 do 12:00 hodiny. Výhercu vyžrebujeme v stredu 15. októbra 2025.
Zvyšné zábery si môžete vychutnať v našej galérii: