Rozšírený Korben Dallas navštevuje nové miesta a spláca staré dlhy

„Keď sme na jar vyrážali na turné s Billy Barman, Tomáš Sloboda bol u nás ešte len na hosťovaní. Počas neho sa z neho stal plnohodnotný člen a tešíme sa, že teraz na jeseň s ním budeme môcť konečne odohrať aj sériu plnohodnotných koncertov,“ hovorí spevák Juraj Benetin o jesennom turné Korben Dallas. V rámci klubového turné kapela zavíta na západ, východ, sever aj juh Slovenska a navštívi aj Prahu.
Bývalý frontman skupiny Le Payaco Sloboda odohral s Korbenmi aj letné festivaly, kde sú však vystúpenia obmedzené na jednu hodinu. „Na turné odznie 90-minútový program, ktorý je založený najmä na posledných dvoch albumoch, ale zahráme aj najväčšie hity v novej, plnšej úprave,“ dodáva Benetin.
„V Korben Dallas sa cítim skvele,“ hovorí nový člen kapely, spevák, gitarista a hudobný producent Tomáš Sloboda. „S chalanmi si veľmi dobre rozumiem a stali sa z nás ozajstní priatelia. Som presvedčený, že je to na našich koncertoch neprehliadnuteľné a urobíme všetko preto, aby sme túto našu energiu preniesli aj na divákov v každom jednom meste,“ dodáva.
Link na klip Korben Dallas: Vyčítaš
„Tento rok sa nám podarilo vystúpiť vo viacerých mestách, kde sme ešte nikdy nehrali, napríklad v Trebišove alebo vo Vranove nad Topľou. Pri plánovaní turné sme sa snažili pokračovať v objavovaní nových miest a aspoň čiastočne splatiť aj náš dlh voči južnému Slovensku, kde sme doteraz hrali veľmi málo,“ hovorí basgitarista Lukáš Fila. Korben Dallas tak prvýkrát navštívi Dunajskú Stredu, zahrá prvý samostatný koncert v Sliači a v Prahe premiérovo zahrá v Malostranskej besede.
Aktuálnym albumom skupiny je nahrávka Pohyb! (2024), na koncertoch ale zaznejú aj najväčšie hity kapely, ako sú Za sklom, Otec alebo Beh. Korbeni sa už nevedia dočkať presunu z open-air podujatí do interiérov. „Po lete sa vždy tešíme na návrat do klubov, kde je energia často viac koncentrovaná a atmosféra opojnejšia, ako pri hraní vonku,“ vraví bubeník Ozo Guttler.
Link na klip Korben Dallas: Dnes je taký deň
Termíny turné Korben Dallas – Jeseň 2025:
11. 10. 2025 Praha – Malostranská beseda
17. 10. 2025 Košice – Kasárne / Kulturpark
18. 10. 2025 Martin – Barmuseum
31. 10. 2025 Dunajská Streda – NFG Klub
21. 11. 2025 Nové Mesto nad Váhom – Blue Note
10. 12. 2025 Kúpele Sliač – Kino Palace
Vstupenky na Predpredaj.sk.
