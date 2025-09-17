BILLY BARMAN a dievčatá zo SĽUK-u prinášajú vianočné koncerty do 4 slovenských a 1 českého mesta

Skupina Billy Barman sa po úspešnej spolupráci s dievčatami zo SĽUK-u opäť vracia s unikátnym koncertným programom. Tentokrát ho fanúšikom prinesie v predvianočnom období v rámci série koncertov BILLY BARMAN a dievčatá zo SĽUK-u | VIANOČNÉ KONCERTY
📍 Termíny a mestá:
8. 12. – Bratislava, Stará Tržnica
10. 12. – Žilina, Event House
12. 12. – Košice, Kunsthalle
13. 12. – Banská Bystrica, Robotnícky dom
16. 12. – Praha, Archa+
Čo prinesú Vianočné koncerty?
Na programe budú tradičné piesne v jedinečných aranžmánoch doplnené o skladby z posledného albumu Galéria duševného zdraviaspolu s dievčatami zo SĽUK-u, a navyše aj premiérová skladba v spolupráci s riaditeľom SĽUK-u Jurajom Hamarom. Detaily o jej pôvode a koncertnej podobe kapela odhalí už čoskoro.
Spoločné koncerty s dievčatami zo SĽUK-u už kapela raz predstavila a zožala veľký úspech na celom Slovensku. Výsledkom tejto spolupráce je aj živá nahrávka POTICHU, dostupná na CD. Album POTICHU bude možné kúpiť priamo na koncertoch.
„Dievčatá zo SĽUK-u máme veľmi radi a koncertovanie s nimi je pre nás vždy radosť. Tentokrát nás čaká nadupaný týždeň, počas ktorého odohráme päť koncertov v štyroch slovenských mestách a jednom českom. Tešíme sa, že tento program konečne prinesieme aj mimo Bratislavy, kde sme ho hrali posledné tri roky,“ hovoria Billy Barman.
Informácie pre fanúšikov
🎞️ Video - (Jej) Sloboda, Mladým Chýby Vojna, Keď Panenka Mária,
👉 BILLY BARMAN a dievčatá zo SĽUK-na vianočných koncertoch sú jedinečnou príležitosťou zažiť spojenie modernej kapely s tradičným folklórnym súborom v príjemnej, sviatočnej atmosfére.
Vstupenky na Predpredaj.sk.
-reklamná správa-