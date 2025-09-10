SVETOVÁ VÝSTAVA V JAPONSKU: Slovenský národný deň na EXPO Osaka 2025 bol vyvrcholením polročnej prezentácie Slovenska pred celým svetom

Dnes sa na Svetovej výstave v japonskom meste Osaka uskutočnil slovenský Národný deň za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho. Zavŕšil tak polročnú prezentáciu našej krajiny na tomto prestížnom medzinárodnom podujatí. Vyvrcholenie účasti Slovenska na EXPO 2025 Osaka prinieslo množstvo výnimočných momentov a potvrdilo, že prezentácia krajiny sa pretavila do výsledkov medzinárodného uznania, nových obchodných a podnikateľských kontaktov, ktoré prispejú k rozvoju ekonomiky, ako aj širšej propagácii nášho cestovného ruchu v celosvetovom meradle.
„EXPO je o vytváraní budúcnosti a Slovensko do nej vstúpilo ako sebavedomý partner. Polročná prezentácia v Osake dokázala, že naša krajina má čo ponúknuť – od kultúrnych hodnôt po inovatívne riešenia pre udržateľnú spoločnosť,“ uviedol Matej Fekete, generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL. Šéf národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu zároveň zdôraznil, že prezentácia Slovenska potvrdila, že naša krajina dokáže zaujať svet svojou kultúrou, inováciami aj prístupom k udržateľnosti. „Naša expozícia prilákala milióny návštevníkov a stala sa dôkazom toho, že sme modernou krajinou s bohatými tradíciami a víziou do budúcnosti,“ konštatoval generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL.
Prezident ocenil prezentáciu Slovenska na medzinárodnej pôde
Počas slovenského Národného dňa bol na svetovej výstave EXPO 2025 Osaka prezident SR Peter Pellegrini a japonský minister zodpovedný za svetovú výstavu Ito Yoshitaka. Obaja páni sa prihovorili počas oficiálneho programu publiku a vyzdvihli dôležitosť účasti štátov na takýchto prestížnych medzinárodných podujatiach. Prezident následne navštívil slovenskú expozíciu a pozrel si aj niekoľko ďalších zahraničných pavilónov a prezentáciu krajín.
„Pozitívne meno krajiny sa buduje aj cez špičkovú zahraničnú prezentáciu. V Osake sme položili dobrý základ. Máme sa čím pochváliť a verím, že krásy našej krajiny predstavíme najbližšie o dva roky v Belehrade. Častokrát sa mi stáva, že vidím ako u nás na Slovensku objavíme špičkové technológie, výnimočných ľudí a málo sa o nich hovorí. Budem rád, ak do budúcna budeme na svetovom fóre unikáty zo Slovenska prezentovať na prestížnych medzinárodných podujatiach tohto druhu,“ povedal prezident SR Peter Pellegrini.
Prezident zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa o prezentáciu Slovenska zaslúžili. „Rád by som zároveň poďakoval celému tímu zo Slovenska, ktorý zorganizoval a pripravil slovenskú expozíciu na svetovej výstave,“ uzavrel prezident.
Program, ktorý spájal tradície a inovácie zaujal svet
Slovenský Národný deň ponúkol unikátnu kombináciu tradičného folklóru a moderných umeleckých prvkov. Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) zaujal projektmi „Party v 21. storočí a Poklady“, Spišské divadlo prinieslo živé sochy osobností ako M. R. Štefánik či Š. Banič, a atmosféru doplnili choduliari i tanečné vystúpenia Jara Bekra. Súčasťou programu boli aj degustácie tradičných slovenských vín, čajov a medoviny.
EXPO 2025 Osaka – výkladná skriňa sveta
Svetová výstava EXPO 2025, ktorá sa uskutočňuje v období 13. apríl – 13. október 2025, je najväčším globálnym podujatím roka, ktoré sa koná na umelo vytvorenom ostrove Yumeshima v japonskej Osake. Pod mottom „Designing Future Society for Our Lives“ („Vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy“) spája kultúry, inovácie a technológie. Očakáva sa, že do skončenia EXPO podujatie navštívi viac než 28 miliónov ľudí z celého sveta. Zúčastňuje sa ho vyše 150 krajín a 15 medzinárodných organizácií.
Dominantou areálu je Grand Ring – drevená stavba s obvodom 2 km a výškou 20 m, zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov ako najväčšia drevená stavba na svete. Oficiálnym maskotom výstavy je Myaku-Myaku, symbol „pulzu života“. Slovensko prinieslo svojho vlastného maskota Kinjiho, vyrobeného z recyklovaného oceánskeho plastu prostredníctvom 3D tlače, čím reflektovalo na dôležitú tému udržateľnosti.
Slovenská expozícia prilákala milióny návštevníkov
Slovenská expozícia patrí k najnavštevovanejším v pavilóne Commons-C, kde sa prezentujú aj Chorvátsko, Slovinsko, Ukrajina či Uruguaj. Záujem oň bol obrovský – už počas leta pavilón privítal viac ako 2 milióny hostí, čo je v priemere denne viac ako 20-tisíc ľudí. Slovenská expozícia ponúka bohatý kultúrny program, množstvo LED panelov s prezentáciou slovenských hradov a výnimočných UNESCO pamiatok, vitríny s tradičnými produktmi, interaktívne hry, folklórne vystúpenia i degustácie vín a medoviny. Tematické týždne venované vode, klíme, zdravým inováciám či dedičstvu UNESCO potvrdili, že Slovensko je krajinou s obrovským bohatstvom a lákadlom pre zahraničných turistov i obchodných partnerov. „Témy ako Voda nad zlato, Vplyv klímy na kvalitu vína, Zdravie a inovácie, Šport ako motivácia či Obnova dedičstva UNESCO vzbudili pozornosť odbornej i laickej verejnosti. Slovensko tak vystúpilo ako partner schopný ponúknuť inovatívne riešenia, bohatú kultúru a udržateľný rozvoj,“ konštatovala Michaela Kovačičová, generálna komisárka slovenskej účasti na EXPO 2025.
(Zdroj: Slovakia Travel)
Prečo je Slovensko súčasťou EXPO?
Svetová výstava EXPO 2025 Osaka poskytla Slovensku jedinečnú príležitosť prezentovať sa pred svetom ako moderná, atraktívna a kreatívna krajina s bohatou kultúrou a inovatívnym potenciálom. Výstava v Osake sa stala priestorom na stretnutia s významnými zahraničnými partnermi, podporu cestovného ruchu a vytváranie nových obchodných príležitostí. Slovensko sa prezentovalo nielen folklórom a kultúrou, ale aj technologickými a environmentálnymi riešeniami, čím posilnilo svoju medzinárodnú reputáciu. „Účasť Slovenska tiež priniesla nielen propagáciu cestovného ruchu a gastronómie, ale aj nové obchodné kontakty a posilnenie diplomatických vzťahov,“ dodal Matej Fekete, generálny riaditeľ Slovakia Travel.
Slovenská expozícia zostáva aktívna až do záverečného dňa výstavy 13. októbra 2025 a počas tohto obdobia ponúkne ďalší sprievodný program, ktorý návštevníkom priblíži slovenskú kultúru, inovatívne projekty a potenciál pre medzinárodnú spoluprácu.
