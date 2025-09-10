Streda10. september 2025, meniny má Oleg, zajtra Bystrík

SVETOVÁ VÝSTAVA V JAPONSKU: Slovenský národný deň na EXPO Osaka 2025 bol vyvrcholením polročnej prezentácie Slovenska pred celým svetom

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (7)
(Zdroj: Slovakia Travel)
© Zoznam/ © Zoznam/

Dnes sa na Svetovej výstave v japonskom meste Osaka uskutočnil slovenský Národný deň za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho. Zavŕšil tak polročnú prezentáciu našej krajiny na tomto prestížnom medzinárodnom podujatí. Vyvrcholenie účasti Slovenska na EXPO 2025 Osaka prinieslo množstvo výnimočných momentov a potvrdilo, že prezentácia krajiny sa pretavila do výsledkov medzinárodného uznania, nových obchodných a podnikateľských kontaktov, ktoré prispejú k rozvoju ekonomiky, ako aj širšej propagácii nášho cestovného ruchu v celosvetovom meradle.

„EXPO je o vytváraní budúcnosti a Slovensko do nej vstúpilo ako sebavedomý partner. Polročná prezentácia v Osake dokázala, že naša krajina má čo ponúknuť – od kultúrnych hodnôt po inovatívne riešenia pre udržateľnú spoločnosť,“ uviedol Matej Fekete, generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL. Šéf národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu zároveň zdôraznil, že prezentácia Slovenska potvrdila, že naša krajina dokáže zaujať svet svojou kultúrou, inováciami aj prístupom k udržateľnosti. „Naša expozícia prilákala milióny návštevníkov a stala sa dôkazom toho, že sme modernou krajinou s bohatými tradíciami a víziou do budúcnosti,“  konštatoval generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL.

SVETOVÁ VÝSTAVA V JAPONSKU:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Slovakia Travel)

Prezident ocenil prezentáciu Slovenska na medzinárodnej pôde

Počas slovenského Národného dňa bol na svetovej výstave EXPO 2025 Osaka prezident SR Peter Pellegrini a japonský minister zodpovedný za svetovú výstavu Ito Yoshitaka. Obaja páni sa prihovorili počas oficiálneho programu publiku a vyzdvihli dôležitosť účasti štátov na takýchto prestížnych medzinárodných podujatiach. Prezident následne navštívil slovenskú expozíciu a pozrel si aj niekoľko ďalších zahraničných pavilónov a prezentáciu krajín.

„Pozitívne meno krajiny sa buduje aj cez špičkovú zahraničnú prezentáciu. V Osake sme položili dobrý základ. Máme sa čím pochváliť a verím, že krásy našej krajiny predstavíme  najbližšie o dva roky v Belehrade. Častokrát sa mi stáva, že vidím ako u nás na Slovensku objavíme špičkové  technológie, výnimočných ľudí a málo sa o nich hovorí. Budem rád, ak do budúcna budeme na svetovom fóre unikáty zo Slovenska prezentovať na prestížnych medzinárodných podujatiach tohto druhu,“ povedal prezident SR Peter Pellegrini.  

SVETOVÁ VÝSTAVA V JAPONSKU:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Slovakia Travel)

Prezident zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa o prezentáciu Slovenska zaslúžili. „Rád by som zároveň poďakoval celému tímu zo Slovenska, ktorý zorganizoval a pripravil slovenskú expozíciu na svetovej výstave,“ uzavrel prezident.

Program, ktorý spájal tradície a inovácie zaujal svet

Slovenský Národný deň ponúkol unikátnu kombináciu tradičného folklóru a moderných umeleckých prvkov. Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) zaujal projektmi „Party v 21. storočí a Poklady“, Spišské divadlo prinieslo živé sochy osobností ako M. R. Štefánik či Š. Banič, a atmosféru doplnili choduliari i tanečné vystúpenia Jara Bekra. Súčasťou programu boli aj degustácie tradičných slovenských vín, čajov a medoviny.

EXPO 2025 Osaka – výkladná skriňa sveta

Svetová výstava EXPO 2025, ktorá sa uskutočňuje v období 13. apríl – 13. október 2025, je najväčším globálnym podujatím roka, ktoré sa koná na umelo vytvorenom ostrove Yumeshima v japonskej Osake. Pod mottom „Designing Future Society for Our Lives“ („Vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy“) spája kultúry, inovácie a technológie. Očakáva sa, že do skončenia EXPO podujatie navštívi viac než 28 miliónov ľudí z celého sveta. Zúčastňuje sa ho vyše 150 krajín a 15 medzinárodných organizácií.

Dominantou areálu je Grand Ring – drevená stavba s obvodom 2 km a výškou 20 m, zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov ako najväčšia drevená stavba na svete. Oficiálnym maskotom výstavy je Myaku-Myaku, symbol „pulzu života“. Slovensko prinieslo svojho vlastného maskota Kinjiho, vyrobeného z recyklovaného oceánskeho plastu prostredníctvom 3D tlače, čím reflektovalo na dôležitú tému udržateľnosti.

SVETOVÁ VÝSTAVA V JAPONSKU:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Slovakia Travel)

Slovenská expozícia prilákala milióny návštevníkov

Slovenská expozícia patrí k najnavštevovanejším v pavilóne Commons-C, kde sa prezentujú aj Chorvátsko, Slovinsko, Ukrajina či Uruguaj. Záujem oň bol obrovský – už počas leta pavilón privítal viac ako 2 milióny hostí, čo je v priemere denne viac ako 20-tisíc ľudí. Slovenská expozícia ponúka bohatý kultúrny program, množstvo LED panelov s prezentáciou slovenských hradov a výnimočných UNESCO pamiatok, vitríny s tradičnými produktmi, interaktívne hry, folklórne vystúpenia i degustácie vín a medoviny. Tematické týždne venované vode, klíme, zdravým inováciám či dedičstvu UNESCO potvrdili, že Slovensko je krajinou s obrovským bohatstvom a lákadlom pre zahraničných turistov i obchodných partnerov. „Témy ako Voda nad zlato, Vplyv klímy na kvalitu vína, Zdravie a inovácie, Šport ako motivácia či Obnova dedičstva UNESCO vzbudili pozornosť odbornej i laickej verejnosti. Slovensko tak vystúpilo ako partner schopný ponúknuť inovatívne riešenia, bohatú kultúru a udržateľný rozvoj,“ konštatovala Michaela Kovačičová, generálna komisárka slovenskej účasti na EXPO 2025.

SVETOVÁ VÝSTAVA V JAPONSKU:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Slovakia Travel)

Prečo je Slovensko súčasťou EXPO?

Svetová výstava EXPO 2025 Osaka poskytla Slovensku jedinečnú príležitosť prezentovať sa pred svetom ako moderná, atraktívna a kreatívna krajina s bohatou kultúrou a inovatívnym potenciálom. Výstava v Osake sa stala priestorom na stretnutia s významnými zahraničnými partnermi, podporu cestovného ruchu a vytváranie nových obchodných príležitostí. Slovensko sa prezentovalo nielen folklórom a kultúrou, ale aj technologickými a environmentálnymi riešeniami, čím posilnilo svoju medzinárodnú reputáciu. „Účasť Slovenska tiež priniesla nielen propagáciu cestovného ruchu a gastronómie, ale aj nové obchodné kontakty a posilnenie diplomatických vzťahov,“ dodal Matej Fekete, generálny riaditeľ Slovakia Travel.

Slovenská expozícia zostáva aktívna až do záverečného dňa výstavy 13. októbra 2025 a počas tohto obdobia ponúkne ďalší sprievodný program, ktorý návštevníkom priblíži slovenskú kultúru, inovatívne projekty a potenciál pre medzinárodnú spoluprácu.

cZoznam/Tlacova sprava

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Braňo Deák prezradil, čo by spravil s miliónom eur: Nové zuby aj nastrelené vlasy!
Braňo Deák prezradil, čo by spravil s miliónom eur: Nové zuby aj nastrelené vlasy!
Prominenti
Tk Slovensko na tému: Konsolidácia v číslach
Tk Slovensko na tému: Konsolidácia v číslach
Správy
Prezident HaZZ Mifkovič: Vozidlo vykonalo doteraz v rámci testovania 290 výjazdov
Prezident HaZZ Mifkovič: Vozidlo vykonalo doteraz v rámci testovania 290 výjazdov
Správy

Domáce správy

Televízia Markíza
Rada pre mediálne služby opäť udelila sankcie: Týkajú sa aj televízií Markíza a Joj
Domáce
Poslanci začali rokovanie návrhom
Poslanci začali rokovanie návrhom zákona o psychologickej činnosti: Rokovali aj o TOMTO
Domáce
Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB)
Asociácia nemocníc Slovenska požaduje zvýšenie rozpočtu o 540 miliónov eur pre zdravotníctvo
Domáce
Nové obchvaty Pezinka a Modry sú schválené vládou: Odľahčia dopravu a znížia hluk v regióne
Nové obchvaty Pezinka a Modry sú schválené vládou: Odľahčia dopravu a znížia hluk v regióne
Bratislava

Zahraničné

Irán musí čo najskôr
Irán musí čo najskôr umožniť prístup jadrovým inšpektorom OSN
Zahraničné
Trump sa k otázke
Nečakaná reakcia Trumpa: Pýtali sa ho na ruské drony v Poľsku! Jeho odpoveď? Útek
Zahraničné
Piaty blackout na Kube:
Piaty blackout na Kube: Krajinu postihol ďalší celoštátny výpadok elektrického prúdu
Zahraničné
Kamala Harrisová
Harrisová pripravuje biografiu: Bidenovu opätovnú kandidatúru označila za nezodpovednú
Zahraničné

Prominenti

Braňo Deák a Juraj
Veľké plány Braňa Deáka s MILIÓNOM eur: Zaplatí dane, dá si spraviť zuby a... NASTRELIŤ VLASY!
Domáci prominenti
Slováček a Patrasová 5
Slováček a Patrasová 5 mesiacov po smrti Aničky (†29): STRACH o syna... Akútna operácia!
Domáci prominenti
D4vd
V aute slávneho speváka našli ROZŠTVRTENÉ TELO: Polícia odhalila DETAILY!
Zahraniční prominenti
Patrik Vyskočil vyskúšal ísť
Patrik Vyskočil vyskúšal ísť DONAHA a už nemá zábrany: Láka ho pikantná kariéra? Šokujúce priznanie
Domáci prominenti

Zaujímavosti

POZOR, ak cítite neustálu
POZOR, ak cítite neustálu únavu, nedopĺňajte hneď TENTO vitamín: Túto chybu robí veľa ľudí!
vysetrenie.sk
FOTO Desivé prekvapenie pri návšteve
Desivé prekvapenie pri návšteve WC: V mise číhal obrovský pytón! Had zmizol v potrubí, nik netuší, kde sa skrýva
Zaujímavosti
Parkovanie skončilo fiaskom: Vodič
Parkovanie skončilo fiaskom: Vodič sa snažil na svojom mini aute paralelne zaparkovať, VIDEO baví internet!
Zaujímavosti
FOTO Učiteľka trpela migrénami a
Učiteľka trpela migrénami a poruchami zraku: Šokujúca diagnóza! Lekári našli nádor, ktorý v nej rástol 20 rokov
Zaujímavosti

Dobré správy

Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

Matky čaká zvýšenie dôchodkov: Ministri odklepli dlho očakávané zmeny! (príklady)
Matky čaká zvýšenie dôchodkov: Ministri odklepli dlho očakávané zmeny! (príklady)
Odborári sa tvrdo obuli do konsolidácie: Najväčšie bremeno padne na pracujúcich!
Odborári sa tvrdo obuli do konsolidácie: Najväčšie bremeno padne na pracujúcich!
Padajúce drony zatriasli aj zlotým: Trhy reagovali okamžite, poľská mena výrazne stráca!
Padajúce drony zatriasli aj zlotým: Trhy reagovali okamžite, poľská mena výrazne stráca!
Padnú úroky ešte nižšie? Vypočítajte si, čo by to urobilo s hypotékou!
Padnú úroky ešte nižšie? Vypočítajte si, čo by to urobilo s hypotékou!

Šport

FC Nádszeg – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z 2. kola Slovnaft Cupu
FC Nádszeg – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z 2. kola Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup
Lepšia bola iba Věra Čáslavská: Zomrela veľká československá legenda (†78)
Lepšia bola iba Věra Čáslavská: Zomrela veľká československá legenda (†78)
Gymnastika
VIDEO Elitný tenista chcel zbaliť ruskú krásku: Napísal mi asi desaťkrát a potom to vzdal
VIDEO Elitný tenista chcel zbaliť ruskú krásku: Napísal mi asi desaťkrát a potom to vzdal
WTA
Ocitne sa Slovensko medzi vyvolenými? NHL odhalila, ako bude vyberať tímy na Svetový pohár
Ocitne sa Slovensko medzi vyvolenými? NHL odhalila, ako bude vyberať tímy na Svetový pohár
Reprezentácia

Auto-moto

VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
Novinky
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
Doprava
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Novinky
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

9-minútové pravidlo, ktoré zmení vašu pracovnú produktivitu. Prečo to funguje lepšie ako to-do list?
9-minútové pravidlo, ktoré zmení vašu pracovnú produktivitu. Prečo to funguje lepšie ako to-do list?
Motivácia a produktivita
Sociálna poisťovňa posiela tisíckam ľudí sms-ky a e-maily: Pozor, toto NIE JE podvod!
Sociálna poisťovňa posiela tisíckam ľudí sms-ky a e-maily: Pozor, toto NIE JE podvod!
Aktuality
Jesenná únava vám kradne energiu? Toto musíte vedieť, aby ste ju porazili a nezničili si pracovný výkon
Jesenná únava vám kradne energiu? Toto musíte vedieť, aby ste ju porazili a nezničili si pracovný výkon
Motivácia a inšpirácia
Práca namiesto dávok: Od septembra platia prísnejšie pravidlá, pozrite si prehľad zmien
Práca namiesto dávok: Od septembra platia prísnejšie pravidlá, pozrite si prehľad zmien
Aktuality

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Kedy pridať pretlak do guláša? Mnohí robia túto chybu
Kedy pridať pretlak do guláša? Mnohí robia túto chybu
Rady a tipy
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Rady a tipy

Technológie

S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
Veda a výskum
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Armádne technológie
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
Armádne technológie
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
Smutný bizár: Žena uverila, že si píše s kozmonautom, ktorému vo vesmíre dochádza kyslík. Poslala mu tisíce eur, aby si ho dokúpil
Bezpečnosť

Bývanie

Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?

Pre kutilov

Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Recepty
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Stavebný materiál
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
Záhrada
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najčastejšie sexuálne mýty vo vzťahoch: Čomu ešte stále veríme a pritom to vôbec nie je pravda
Partnerské vzťahy
Najčastejšie sexuálne mýty vo vzťahoch: Čomu ešte stále veríme a pritom to vôbec nie je pravda
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Trump sa k otázke
Zahraničné
Nečakaná reakcia Trumpa: Pýtali sa ho na ruské drony v Poľsku! Jeho odpoveď? Útek
Zdravotnícky analytik Smatana: Tri
Domáce
Zdravotnícky analytik Smatana: Tri scenáre, ako môžu skončiť peniaze z konsolidácie! Vyjadril obavy
Gangsterský boss v Nitre:
Domáce
Gangsterský boss v Nitre: Vplyvného člena Hells Angels zadržali priamo pri obede
Šéf klubu 500 posiela
Domáce
Šéf klubu 500 posiela odkaz vláde! Konsolidácia nemôže byť iba na úkor podnikateľov a občanov

Ďalšie zo Zoznamu