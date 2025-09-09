Sima Magušinová prinesie „Jednoduchosť bytia“ na koncerty v trinástich mestách

Speváčka Sima Magušinová pripravila sériu koncertov, ktorými od septembra do decembra poteší fanúšikov v mestách na Slovensku i v Prahe. S kapelou zahrá obľúbené známe piesne, ale aj novinky, ktoré pripomínajú, že skutočná radosť sa ukrýva v každodenných maličkostiach.
Sima má za sebou mimoriadne tvorivé obdobie. Je autorkou hudby aj textu takmer všetkých svojich skladieb a počas posledných mesiacov fanúšikom predstavila tri nové piesne s videoklipmi – S odvahou, Si vzácna a najnovšie aj Čím sa sýtim. Popritom, po minuloročnom albume Premena, ktorým symbolicky oslávila pätnásty rok na hudobnej scéne, pripravuje svoj ôsmy autorský album.
„Jednoduchosť bytia je moje najmilšie slovné spojenie, ktorým sa snažím žiť a v ktorom vidím svoj vlastný návod na radosť a vďačnosť. Je to zároveň predzvesť nového albumu, ktorý práve nahrávame a bude asi najjednoduchší zo všetkých – v zmysle nahrávania piesní väčšinou len tak s gitarkami. Tohtoročné turné som tak nazvala aj preto, lebo by sme chceli kúsok tejto jednoduchosti priniesť našim fanúšikom opäť v krásnych priestoroch kostolov, synagógy a hradu,“ hovorí Sima Magušinová.
Atmosféru turné, plnú radosti, pokoja a blízkosti, umocnia výnimočné priestory, v ktorých koncerty zaznejú.
Vstupenky na Predpredaj.sk.
Turné Simy Magušinovej Jednoduchosť bytia 2025:
- 25.9. – LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Synagóga
- 4.10. – LEVOČA – Bazilika sv. Jakuba
- 10.10. – TRENČÍN – Trenčiansky hrad – amfiteáter
- 12.10. – BANSKÁ BYSTRICA – Kostol Nanebovzatia Panny Márie
- 17.10. – MARTIN – Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie – sever
- 24.10. – TRNAVA – Kostol sv. Jakuba
- 6.11. – PRAHA – Kostel Panny Marie Sněžné
- 9.11. – PIEŠŤANY – Kostol sv. Štefana
- 20.11. – KRÁSNO NAD KYSUCOU – Kostol sv. Ondreja
- 4.12. – SPIŠSKÁ KAPITULA – Katedrála sv. Martina
- 11.12. – BRATISLAVA – Kostol sv. Rodiny
- 14.12. – NITRA – Piaristický kostol sv. Ladislava
- 18.12. – ŽILINA – Kostol Sedembolestnej Panny Márie
