Goran Bregović: Legendárny hudobník a skladateľ vystúpi na Slovensku! Prinesie nezabudnuteľné koncerty do Bratislavy a Košíc

Balkánsky hudobný fenomén, Goran Bregović, sa opäť predstaví slovenskému publiku! Po neuveriteľných úspechoch, ktoré sprevádzali jeho predchádzajúce turné, sa chystá na dva koncerty, ktoré prinesú slávnostnú atmosféru a jedinečný hudobný zážitok.
Hudba, ktorá nepozná hranice
Goran Bregović je legendou, ktorá počas svojej kariéry spája rôzne hudobné žánre a kultúry, od rocku cez tradičnú balkánsku hudbu až po moderné elektronické prvky. Počet jeho koncertov po celom svete presiahol 3 000 vystúpení a každý z nich je unikátnym zážitkom pre divákov.
Jeho hudba je kombináciou vášne, energie a nezameniteľného zvuku, ktorý odráža bohatú kultúru a tradície Balkánu. Svojou jedinečnou schopnosťou spájať rómsku hudbu, bulharské polyfónie, orchestrálnu hudbu a elektroniku vytvára na pódiu jedinečnú atmosféru, ktorá dokáže roztancovať každého.
"Hudba pre mňa nikdy nebola len o akordoch a melódiách. Je to spôsob, ako spájať ľudí, kultúry, národy a náboženstvá. Som presvedčený, že hudba môže meniť svet," hovorí Bregović. Tento prístup sa odráža aj na jeho albume "Three Letters from Sarajevo", kde spája tri veľké náboženstvá a kultúry pomocou hudobných nástrojov, ktoré rozprávajú príbeh mieru a harmónie.
Bratislavský koncert so špeciálnymi hosťami
V bratislavskej Peugeot Arene vystúpi s Wedding and Funeral Band. Toto unikátne hudobné teleso, ktoré spája rómskych brass hudobníkov, perkusistov, spevákov a ďalších špičkových muzikantov, vám prinesie unikátny zážitok z hudby, ktorá presahuje hranice žánrov.
Koncert v Bratislave osvieži aj MALALATA – slovenská dvojica DJ-ov, ktorá si získala srdcia fanúšikov po celej krajine i v zahraničí. Ich energická fúzia balkan beats, gypsy music, reggae a world music roztancovala kluby po celej Európe, Japonsku či Mexiku. Dvojica slovenských DJs spája tieto rytmy do osobitých setov. Svojou show roztancovala festivaly Colours of Ostrava, Pohoda, Grape, Uprising a vystúpila na jednom pódiu s esami ako Parov Stelar, Goran Bregović, Shantel, Mahala Rai Banda či Fanfare Ciocarlia.
ŠTEFAN REPKA s kapelou GORALS prinesie unikátnu kombináciu autorských a tradičných ľudových piesní v moderných aranžmánoch. Ich repertoár zahŕňa emotívne autorské skladby, ktoré reflektujú život v goralskom regióne a ľudové piesne upravené do nových, sviežich podôb.
Hviezdne obsadenie v košickej Steel aréne
Košický koncert bude ešte bohatší o špeciálnych hostí, ktorí prinášajú svoju jedinečnú energiu a hudobný štýl. ŠTEFAN ŠTEC, charizmatický spevák rusínskych ľudových piesní, ktorý dokáže svojím prejavom strhnúť davy, sa predstaví s kapelou FAJTA. Štefan Štec si za svoj debutový album „Poleťiv by’m na kraj svita“ prevzal dvojnásobnú platinovú platňu a jeho tvorba zúčastňuje na zbúraní hraníc medzi štátmi a ľuďmi.
Ďalšími špeciálnymi hosťami sú ARZÉN a Folklórny Súbor ROZSUTEC. Terchovsko-žilinská rocková skupina Arzén a FS Rozsutec prinášajú jedinečné spracovanie terchovského folklóru s rockovými prvkami. Ich spolupráca prináša citlivé spracovanie tanca a hudby, ktoré je jedinečné.
Toto podujatie sa stane výnimočným stretnutím hudobných kultúr a prinesie neopakovateľný zážitok vďaka starostlivo zostavenej dramaturgii a špičkovému technickému zabezpečeniu. Pódium, zvuk a svetelný dizajn posunú celú produkciu na úroveň svetových koncertných podujatí.
Hudobná ikona Goran Bregović
Počas svojej dlhoročnej kariéry Bregović spolupracoval s hviezdami svetového formátu, ako Iggy Pop, Cesaria Evora, Scott Walker a mnohými ďalšími. Jeho hudba sa v súčasnosti považuje za univerzálny jazyk, ktorý oslovuje ľudí bez ohľadu na ich pôvod, vek, pohlavie alebo náboženské vyznanie.
Termíny koncertov:
- 18. september 2025 – Peugeot Arena, Bratislava
- 20. september 2025 – Steel Arena, Košice
Vstupenky na bratislavský concert na Predpredaj.sk
Vstupenky na košický concert na Predpredaj.sk