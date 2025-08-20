Streda20. august 2025, meniny má Anabela, zajtra Jana, Johana, Noema

XXXLUTZ otvára nový obchodný dom v Nitre

Nový obchodný dom XXXLutz v Nitre (Zdroj: XXXLutz)
Spoločnosť XXXLutz, jeden z najväčších predajcov nábytku v Európe známy veľkou červenou stoličkou, otvorí už vo štvrtok 21. augusta o 9.00 nový obchodný dom v Nitre. Výstavba energeticky úspornej budovy trvala 13 mesiacov a v porovnaní so starou predajňou je predajná plocha väčšia približne o 50 %. Obchodný dom XXXLutz nájdete Na Pasienkoch.

"Pri vybudovaní vlastného obchodného domu je cieľom ponúknuť zákazníkom modernejšie a lepšie prispôsobené nákupné priestory plné inšpirácií tak, aby bol výber nábytku a bytových doplnkov čo najpohodlnejší a najpríjemnejší,“ hovorí Michal Karcol, generálny riaditeľ a konateľ XXXLutz na Slovensku.

XXXLutz - Ten s červenou stoličkou
XXXLutz - Ten s červenou stoličkou  (Zdroj: XXXLutz)

Obchodný dom XXXLutz má dve podlažia a celkovú rozlohu 8200 m2. Na prízemí je primárne výber bytových doplnkov, zatiaľ čo na prvom poschodí sa nachádza kuchynské štúdio a nábytok. Predajná plocha nábytku sa oproti pôvodnej predajni zväčšila o 50 % a má rozlohu približne 6100 m2. Časť vyhradená na predaj bytových doplnkov je väčšia o 700 m2, teda má rozlohu 2100 m2. Počet bytových doplnkov sa zvýšil približne o 1800 položiek, takže zákazníci môžu očakávať ponuku približne 7000 rôznych bytových doplnkov. Kuchynské štúdio zaberá plochu 674 m2 a matracové štúdio má rozlohu 190 m2. Na ploche väčšej ako 580 m2 je k dispozícii široký výber jedálenského nábytku, stoličiek či barových stoličiek.

So zväčšením plochy sa v porovnaní so starou predajňou v Nitre navýšil aj počet pracovných miest. Oproti pôvodným 14 zamestnancom vytvoril obchodný dom 53 pracovných miest – od odborných poradcov v showroomoch, cez dizajnérov kuchýň, pokladníkov a skladníkov až po montérov nábytku.

Kuchynské štúdio XXXLutz
Kuchynské štúdio XXXLutz  (Zdroj: XXXLutz)

Prínos obchodného domu oceňuje aj primátor mesta Nitra Marek Hattas: „Teší ma, že si spoločnosť XXXLutz vybrala Nitru pre svoju novú prevádzku. Investícia prinesie nielen nový obchodný dom, ale aj desiatky nových pracovných miest pre našich obyvateľov. Oceňujem aj to, že projekt myslí na udržateľnosť – či už využitím fotovoltaiky, alebo hospodárením s dažďovou vodou. Takéto projekty sú pre naše mesto prínosom a vítaným impulzom pre rozvoj tejto lokality."

Novinky v ponúkanom sortimente

XXXLutz Na Pasienkoch so sebou prináša cez 100 typov sedačiek, viac ako 50 modelov postelí, cez 30 kuchýň, 250 druhov obliečok, 500 druhov bytových dekorácií a 400 druhov kobercov. „Produkty sme vyberali tak, aby zodpovedali aktuálnym trendom a aj podľa predajnosti v predošlej predajni. Nábytok ponúka sortiment pre každého, od najlacnejšieho po značkový, sortiment skladom, ale aj plánovateľný na objednanie podľa požiadaviek zákazníka. V bytových doplnkoch sme sa zamerali viac na značkový sortiment, ktorý má v tomto regióne svoje miesto,“ upresňuje Michal Karcol.

Matracové štúdio XXXLutz
Matracové štúdio XXXLutz  (Zdroj: XXXLutz)

Novinkou v portfóliu obchodného domu XXXLutz v Nitre bude ponuka sviečok Yankee Candle a WoodWick, bytových vôní Milefiori, lôžkovín nemeckej značky Billerbeck, posteľnej bielizne Janine, dóz a fliaš Sistema a Mepal, úložných systémov Compactor a taktiež akustických panelov.

Okrem toho sa môžu zákazníci tešiť aj na tovar slovenských výrobcov, napríklad matrace Materasso. Rošty a matrace od slovenského výrobcu Mrava budú dostupné pod značkami Linea Natura či Home In. Kancelárske stoly, komody a regále od slovenského výrobcu Skippi zas nájdete pod značkou Xora. Slovenské výrobky však budú v ponuke aj pod značkami SOLA či Leonardo.

Nový obchodný dom XXXLutz v Nitre Na Pasienkoch
Nový obchodný dom XXXLutz v Nitre Na Pasienkoch  (Zdroj: XXXLutz)

Energeticky úsporná budova má aj nový dizajn

Budova má moderný dizajn a fasádu oživujú svetelné prvky v tvare X vytvorené z LED pásikov, ktoré umožňujú rôznofarebné nasvietenie v palete farieb, ktoré sú pre značku typické. LED osvetlenie je riadené inovatívnym softwarom, ktorý samostatne osvetľuje každé písmeno.

Obchodný dom je príkladom moderného a ekologicky šetrného stavebníctva. Okolo celej budovy sú vsakovacie polia na využitie dažďovej vody. Významným prvkom udržateľnosti je rozsiahla inštalácia fotovoltaických panelov. „Na strechu sme inštalovali celkovo 394 panelov, ktoré pokryjú približne 17 % spotreby elektriny obchodného domu, upresňuje Michal Karcol.

Bytové doplnky XXXLutz
Bytové doplnky XXXLutz  (Zdroj: XXXLutz)

Pre návštevníkov predajne je k dispozícii parkovisko so 162 parkovacími miestami. V blízkosti sa chystá aj zastávka MHD, na ktorej zriadení sa intenzívne pracuje.

Návštevníkov čaká gigantický sprievodný program k otvoreniu

Otvorenie obchodného domu XXXLutz bude veľkolepé. Pre širokú verejnosť je pripravený sprievodný program, ktorý potrvá od 21. do 24. augusta. Hlavnou hviezdou bude šéfkuchár Martin Novák zo show TV Markíza Na nože. Zákazníci získajú počas týchto dní príležitosť využiť výrazné zľavy a tiež sa zapojiť do súťaže XXXL Boží hod, v ktorej môžu za hod kockami vyhrať nákup zadarmo. Okrem toho sú pre deti prichystané aktivity ako maľovanie na tvár, skákací hrad či modelovanie balónikov.

