Už je na čase dať kúpeľni nový štýl. V Bratislave otvorili showroom, ktorý vás donúti chcieť prerábať

Ingema otvorila v Bratislave nový showroom, kde sa stretáva talianska elegancia značky Atlas Concorde s precíznou českou výrobou kuchýň Sykora. Na ploche 800 m² nájdete reálne vzorové kúpeľne, interiéry a kuchyne – a počas augusta dokonca aj bezplatnú 3D vizualizáciu novej kúpeľne.
Kúpeľňa patrí medzi najnáročnejšie miestnosti na rekonštrukciu. Zlý výber materiálov alebo rozmiestnenia vás môže stáť veľa času a peňazí. Spoľahnite sa na odborníkov a kvalitné produkty.
Staré obklady, nepraktické riešenia, unavený dizajn. Mnohí z nás to poznajú. Kúpeľňa býva funkčná, ale len málokedy naozaj reprezentatívna. Čoraz viac ľudí však hľadá spôsob, ako z nej urobiť priestor, ktorý nie je len nutnosťou, ale aj miestom oddychu a estetiky.
V Bratislave teraz vznikol priestor, ktorý vám s tým pomôže – nový showroom spoločnosti INGEMA na adrese Galvaniho 17/A v Ružinove.
Prémiová talianska kvalita pre váš domov
Dominantou nového showroomu INGEMA je rozsiahla zóna venovaná talianskej značke Atlas Concorde – jednému z najprestížnejších svetových výrobcov obkladov a dlažieb. Návštevníci tu nájdu množstvo konkrétnych produktov tejto značky a inšpirácií pre svoje projekty. Súčasťou rozsiahlej talianskej zóny Atlas Home je aj „vzorový byt“, kde si môžete prejsť kompletne zariadenú obývačku, spálňu a kúpeľňu, aby ste videli, ako materiály a dizajn pôsobia v reálnom priestore.
Okrem vzoriek tu nájdete aj desiatky reálnych vzorových kúpeľní v rôznych štýloch, veľkostiach a farebných prevedeniach – vďaka tomu si môžete predstaviť, ako by vyzerali aj u vás doma.
800 m² dizajnu, ktorý vám zmení predstavu o bývaní
Na výstavnej ploche 800 m² si zákazníci môžu pozrieť viac ako 50 sérií obkladov a dlažieb, a to v rôznych farbách, rozmeroch a štýloch. Nechýbajú veľkoformátové dlažby, ktoré sú v súčasnosti trendom v modernom bývaní.
Popri Atlase Concorde a ďalších talianskych značkách nájdete aj výrobky od renomovaných svetových výrobcov ako Flaviker, Villeroy & Boch, Laufen a ďalších.
Či už prerábate kúpeľňu, staviate nový dom alebo len hľadáte inšpiráciu, v INGEMA nájdete najširší výber prémiových obkladov, dlažieb a sanity. Každá séria je vystavená tak, aby ste si vedeli predstaviť, ako bude vyzerať vo vašom domove.
Česká kvalita a dizajn Sykora teraz aj v showroome INGEMA
Absolútnou novinkou v bratislavskom showroome je spolupráca s prémiovým českým výrobcom kuchýň Sykora. Táto značka je známa svojím špičkovým spracovaním, moderným dizajnom a množstvom inšpirácií. V našom showroome nie sú len katalógové vzorky, ale môžete si tu prezrieť reálne vystavené kuchyne a nábytok od Sykora, čo je unikátne v porovnaní s ostatnými pobočkami.
Špeciálna akcia počas augusta: návrh kúpeľne a kladačský plán zadarmo
Pri príležitosti otvorenia pripravila INGEMA špeciálnu ponuku – počas celého augusta 2025 poskytuje zákazníkom 3D vizualizáciu a kladačský plán úplne bezplatne.
Službu ocení každý, kto chce mať istotu, ako bude jeho kúpeľňa vyzerať ešte predtým, než sa pustí do realizácie. Zákazníci si tak môžu nechať vypracovať návrh na mieru, priamo v spolupráci s odborníkmi.
Prečo práve INGEMA?
Spoločnosť INGEMA pôsobí na slovenskom trhu už niekoľko desaťročí a patrí medzi najvýznamnejších predajcov obkladov, dlažieb a kúpeľňového vybavenia.Bratislavská pobočka patrí k ich najvýznamnejším showroomom a ponúka mimoriadne široký výber značiek a produktov dostupných na slovenskom trhu.
Navštívte nový showroom a získajte návrh zdarma. Showroom INGEMA Bratislava je otvorený od 1. augusta 2025 a nájdete ho na adrese Galvaniho 17/A, Bratislava-Ružinov.
