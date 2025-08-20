Kto vyhrá nové ihrisko pre mladých? Aj váš hlas rozhodne

Kaufland opäť rozdáva moderné športoviská po celom Slovensku. Ktorých sedem miest získa nový K Park? To závisí aj od vás, hlasovanie štartuje.
Sú mestá, kde deti a tínedžeri trávia popoludnia vonku. Preháňajú sa na kolobežkách, pretekajú sa po horolezeckej stene, hrajú pingpong a pritom sa smejú a bavia s kamarátmi priamo na sídlisku. A potom sú mestá, kde takéto ihriská chýbajú. Tento rok to však môžete zmeniť. Kaufland totiž spustil 5. ročník projektu K Park a opäť dáva šancu vyhrať moderné športovisko tam, kde ho mladí potrebujú. Ako ho získať? Stačí sa zapojiť do hlasovania a nový K Park môže pribudnúť práve na vašom sídlisku. Tak, aby ho deti a tínedžeri mali hneď za rohom. Doslova na skok.
Multifunkčné ihriská otvára Kaufland po celom Slovensku už od roku 2022. Chce nimi motivovať mladú generáciu, aby voľný čas trávila aktívne. Na čerstvom vzduchu, pri pohybe a v spoločnosti rovesníkov. Dnes totiž nie je samozrejmé, že tínedžeri po škole vybehnú von, lebo pohodlie izby, mobil či počítač ich často lákajú viac než lopta, skateboard alebo kamaráti zo susedstva.
Deti sa hýbu málo, Kaufland to chce zmeniť
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) síce odporúča, aby sa deti a mladí ľudia venovali aspoň hodine fyzickej aktivity denne, slovenská realita je však iná. Podľa Správy o mládeži, ktorú v roku 2024 zverejnilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, spĺňa toto odporúčanie len 15 percent chlapcov a 8 percent dievčat vo veku 15 rokov.
Aj preto obchodný reťazec prináša na Slovensko K Parky. Moderné športové zóny, kde sa dá zahrať streetball, vyblázniť sa na lezeckej stene, dať si do tela na workoutových hrazdách, zajazdiť si na skateboarde alebo si s kamarátmi užiť partičku pingpongu. Miesta, kde sa deti aj tínedžeri cítia dobre a kde si v spoločnosti rovesníkov vytvárajú reálne zážitky, nielen tie z obrazoviek. Novinkou 5. ročníka projektu sú aj prvky tzv. interaktívneho ihriska, ktoré v K Parku ponúknu ešte viac možností na zábavu.
„Záleží nám na tom, aby mladí ľudia mohli svoj voľný čas tráviť pri zmysluplných aktivitách. K Parky vnímame ako priestor, ktorý prepája pohyb, komunitu a možnosť byť viac offline, pretože to dnešná generácia detí a tínedžerov potrebuje. Teší nás, že do projektu sa aktívne zapájajú mestá aj mestské časti z celého Slovenska, s ktorými spoločne dokážeme verejný priestor meniť k lepšiemu,“ zdôrazňuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika.
V hre je sedem K Parkov
Do aktuálneho ročníka sa zaregistrovalo 27 miest a mestských častí, ktoré sa uchádzajú o vašu podporu. Verejné hlasovanie na www.kauflandpark.sk prebieha od 21. augusta do 24. septembra 2025 a zapojiť sa doň môže každý, kto sa na stránke registruje. Nový K Park majú možnosť vyhrať všetci prihlásení, pretože výsledky hlasovania sa prepočítavajú podľa počtu obyvateľov, aby rovnakú šancu na výhru mali menšie aj väčšie komunity.
Doteraz vďaka Kauflandu vyrástlo na Slovensku 24 atraktívnych ihrísk od Košíc, cez Michalovce, Starú Ľubovňu, Považskú Bystricu či Topoľčany. Obyvatelia sa z nich tešia naprieč regiónmi, to najnovšie čoskoro pribudne aj vo Veľkom Mederi. Ktorých 7 víťazov doplní ich zoznam v aktuálnom ročníku projektu? Výsledky budú známe 25. septembra 2025, no dovtedy má všetko v rukách verejnosť. Áno, aj vy môžete rozhodnúť. Stačí jeden klik denne a práve u vás môže vzniknúť moderný areál, ktorý zatraktívni okolie a najmä rozhýbe mladú generáciu.
Viac informácií aj aktuálne poradie miest nájdete na www.kauflandpark.sk. A nezabudnite, že každý hlas sa počíta.
- reklamná správa -