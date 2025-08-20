Kaufland má 25 rokov a otvára 25. K Park: V Partizánskom bude oslava

Koncerty pod holým nebom, basketbal, narodeninová torta aj športové kúsky, to všetko vás čaká na otvorení nového ihriska, ktoré od Kauflandu získali obyvatelia Partizánskeho. Aj Separ, Lady Mel či Alan Murin budú pri tom, pridáte sa?
Narodeniny môžu mať rôznu podobu. Niekto ich trávi v obleku, iný v plavkách pri bazéne, ale Kaufland, ktorý má tento rok 25 rokov, si obul tenisky a oslavuje ich pohybom. Svoj dôvod na oslavu narodenín znásobil, pretože v Partizánskom otvára už 25. K Park. Nové atraktívne športovisko, ktoré obyvatelia mesta vyhrali v hlasovaní verejnosti na www.kauflandpark.sk, začína svoj štart vo veľkom štýle. Hudba, šport, koncerty hviezd pod holým nebom a k tomu moderný areál, ktorý bude mladých lákať počas celého roka. Čaká ich tu basketbalové ihrisko aj priestor na stolný tenis, workoutová konštrukcia či lezecká stena, no samozrejmosťou je aj plocha pre skate či kolobežky. Tak čo, budete pri tom, keď sa rozbehne jeho veľká premiéra? Separ a Alan Murin prídu určite.
Zábava, ktorú treba zažiť
V nedeľu 24. augusta ovládne Ulicu pod Šípkom v Partizánskom skvelá letná nálada. Program odštartuje tanečnica Lady Mel spolu s moderátorom Osťom, o rytmus sa postará DJ Smart a majstri z Rope Skippping Academy všetkým predvedú, že aj so švihadlom sa dá zažiť poriadny adrenalín. Basketbalovú šou sem prinesie Martin Leco, parkourové a fitness výzvy predvedie Veron Greiner a profesionáli z Hangairu aj vás naučia triky, ako skrotiť dosku na štyroch kolieskach. Aj „nadupaný“ hudobný program prinesie silné mená ako Alan Murin či Separ, ktorý bude okrem dobrej nálady na koncerte rozdávať aj svoje podpisy. A ktovie, možno práve vy získate jeho merch. Počas otvorenia vás na ihrisku čaká maľovanie na tvár či graffiti na tričko, zapletanie vlasov aj tetovačky, no to stále nie je všetko, pretože oslava bude mať aj sladkú bodku v podobe narodeninovej torty alebo vozíka so zmrzlinou.
Slovensko už má 25 K Parkov
K Parky však nie sú len o veľkolepých otvoreniach. Kaufland ich stavia naprieč slovenskými regiónmi, aby pre mladých vytvoril atraktívny priestor, kde sa môžu stretávať s rovesníkmi, športovať a tráviť voľný čas pri zmysluplných aktivitách. Snaží sa tak mladú generáciu inšpirovať k pohybu a k zdravému životnému štýlu, ku ktorému patrí aj vyvážený jedálniček. Ten v materských a základných školách podporuje prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky, ktorý deťom prináša pravidelné dávky ovocia aj zeleniny počas celého školského roka. Doteraz takto po celom Slovensku rozdal vyše 1000 ton čerstvých vitamínov.
Ihrisko, ktoré budú milovať všetky generácie
„Naším cieľom je motivovať deti a tínedžerov k zdravému životnému štýlu, ktorý je kombináciou pestrej vyváženej stravy s dostatkom pohybu na čerstvom vzduchu. K Parky sú miestom, kde sa tieto dva svety prirodzene dopĺňajú,“ vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., ktorý multifunkčné športoviská prináša do miest a mestských častí od roku 2022. „Od začiatku nám záležalo na tom, aby boli viac než len ihriskom. Chceli sme z nich vytvoriť moderný priestor, kde sa mladí budú radi vracať, tráviť čas v spoločnosti rovesníkov a kde to jednoducho žije. Je symbolické, že v roku, keď oslavujeme 25 rokov pôsobenia na Slovensku, otvárame aj náš dvadsiaty piaty K Park. Veríme, že podobne ako tie predchádzajúce, aj v Partizánskom sa stane obľúbeným miestom nielen pre mladých, ale pre všetky generácie.“
Partizánske tak dostane darček, ktorý v meste zostane aj po oslave, pretože nový športovo-oddychový areál bude žiť pohybom a komunitnou energiou 365 dní v roku. A nedeľa 24. augusta? Tá bude skvelým začiatkom, lebo keď oslavuje Kaufland, stojí to za to.
